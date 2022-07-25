«Такого ужаса я не припомню». Разбор судейства второго тура РПЛ

Второй тур РПЛ получился гораздо скандальнее первого. И опять из-за судейства. «Краснодар» уже выложил саркастическое видеопоздравление в адрес «Спартака» (с подбором ошибок главного арбитра матча), игроки «Локо» возмущались работой судьи в матче с «Ростовом», а президент «Урала» после игры с «Оренбургом» говорил, что матч сломало удаление. И это только самые заметные ошибки арбитров! Вместе с судьёй Игорем Федотовым разобрали работу судей во всех матчах.

Слово Федотову:

-0,5 балла от 8,4 снимается за неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показа красной или непоказа прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показа или непоказа второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



-0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо

«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:0

Чистяков хорошо отработал матч, но два нюанса есть – на 26-й минуте нужно было показывать жёлтую карточку Горшкову, а на 90-й – Соколову. Что касается пенальти в ворота гостей, то по ним вопросов нет, всё верно.



Оценка 8,2

«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:0 Фото: fc-zenit.ru

ЦСКА — «Сочи» — 3:0

Москалёв не показал жёлтую карточку Зайнутдинову за грубую игру на 10-й минуте.

Оценка 8,3

«Оренбург» — «Урал» — 3:0

Бобровскому надо было ограничиться жёлтой карточкой, игрок «Урала» не заслуживал удаления – это не лишение явной возможности забить гол. Когда игрок «Оренбурга» прокидывал мяч – он не двигался в сторону ворот. Если бы его сбили, когда он двигался туда – то красная была бы понятная, а так – это просто срыв перспективной атаки. Что касается VAR, то в этом сезоне в такие эпизоды они вмешиваться не будут.

На 76-й игрок хозяев совершил симуляцию в штрафной «Урала», после этого буквально следующим ударом был забит гол. Бобровский был в хорошей позиции, должен был назначить свободный и показывать карточку за симуляцию. Это неправильно засчитанный гол, результативная ошибка.

Могу повторить то, что уже говорил раньше – Бобровского рано запускать в РПЛ. В ФНЛ у него всего около 20 матчей. Но, видимо, за ним кто-то стоит. Питерские начальники явно отмазывают своих – до этого поддержали Казарцева после матча «Локомотива», продвигают Бобровского… Таких историй мы ещё увидим немало.

Оценка 7,3

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4

На 30-й минуте Соболеву надо было показывать жёлтую карточку за применение рук в борьбе за верховой мяч. Он ударил локтем соперника, это должна была быть вторая жёлтая карточка. Что касается гола Зобнина, то Мартинс на 35-й выпрыгнул вверх, отставил руку в сторону и сыграл ею в мяч. После этого незамедлительно был забит гол. Кукуляк должен был позвать Левникова посмотреть повтор, оценить эпизод. А дальше правильным решением было бы отменить забитый мяч и назначить штрафной в пользу хозяев.

Черникова тоже удалили неправильно. Мы ориентируемся на ЭСК, который говорил, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка. Судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар».

Что касается 11-метрового в ворота «Спартака», то зачем Денисов поднимал руку? Ставь ногу, голову, а руку не поднимай! Да, был рикошет, а потом мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Правильное решение – назначить 11-метровый удар без показа жёлтой карточки. Гол Соболева на 90+ был отменён верно, а ещё Левников должен был показывать Кордобе жёлтую карточку на 23-й минуте за наступ на голеностоп Селихову.

Оценка 6,3

«Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение – папа Левникова входит в комитет и участия не примет, так же, как и Гвардис – инспектор матча. Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова, пойдут от обратного: скажут, что был правильно назначен 11-метровый, а дальше будут выбирать – либо признают неправильным удаление Черникова и отменят красную карточку, либо признают руку Мартинса. Что касается локтя Соболева, то его тоже надо будет признавать.

Удаление Сергея Черникова Фото: fckrasnodar.ru

«Химки» — «Пари Нижний Новгород» — 3:0

Главный эпизод – неправильно засчитанный гол на 80-й минуте в ворота гостей. Мирзов был за линией офсайда, таких ошибок будет ещё много, так как не работает разлиновка на VAR. Это очевидный офсайд, надо смотреть по вратарю. Но помощник Любимова куда-то улетел, VAR почему-то проспал – и мы получили ошибку. Но это вина не Любимова, а тех, кто ему не помог.



Оценка 8,4

«Динамо» — «Торпедо» — 4:0

Сначала многие думали, что будет скандал, но в итоге убедились – Безбородов правильно назначил первый пенальти в ворота гостей. Контакт колена Бабурина и голеностопа Смолова был, Безбородов молодец, что его увидел – за это я добавил ему 0,1 балла. Что касается фола второго 11-метрового, то там был фол по неосторожности, правильное решение – назначение 11-метрового.



Оценка 8,5

«Локомотив» — «Ростов» — 2:2

На 30-й минуте после падения Изидора в штрафной «Ростова» Сухой продолжил игру. Но тут вмешался гениальный Жабченко. Это уже просто диагноз. Он зачем-то полез в этот эпизод, хотя на сборах судьям объясняли, что в такие эпизоды с легковесными касаниями VAR вмешиваться не должен.

Игрок «Ростова» ничего не делал, он просто поставил ногу на газон, а Изидор увидел гетру и упал. А чтобы падение выглядело ещё красивее – отбрыкнулся. В лучшем случае надо было просто продолжить игру, а на самом деле – показать карточку Изидору за симуляцию. Если бы игрок гостей действительно попал по ноге соперника, то она по картинке ушла бы влево, а не назад. Да и падать Изидор начал заранее.

«Локомотив» — «Ростов» — 2:2 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом Сухой вообще поплыл, зачем-то удалил Бека-Бека. Он просто боролся с Мироновым, они потолкались – в таких моментах главный разговаривает с игроками, а не слушает кого-то и выдумывает красные карточки. На месте «Локо» подал бы апелляцию в ЭСК и отменял бы красную карточку.

Оценка 7,5.

«Ахмат» — «Факел» — 2:1

На 18-й минуте Бериша пытался обмануть судью – красиво прыгал без контакта. Амелин продолжил матч, а надо было показывать карточку за симуляцию.

Оценка 8,3

***

Это был худший тур за год, такого ужаса от судей я не припомню. Ушёл Хачатурянц, и система просто сломалась. Каманцева ломают пополам – ему же нужен человек, который не даст рушить остатки системы. Вместо иномарки мы получили отечественную «Ладу», только без подушек безопасности и тормозов. И эта машина летит прямиком в пропасть. Так что дальше будет только хуже.