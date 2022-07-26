«Челси» играет с огнём. Тухель не просто так называет свою команду неконкурентной

В «Челси» неспокойно. Ещё пару месяцев назад команда Томаса Тухеля казалась безоговорочной третьей силой в Англии, способной на некоторых отрезках сезона конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Но наступило лето, и начались проблемы. И особенно ярко они проявились, когда «Челси» отлетел от «Арсенала» — 0:4. Но самая жара случилась даже не на поле, а на пресс-конференции.

Тухель открыто наехал на «Челси». И не только на команду, но и на руководство

После унижения на поле Тухель сел перед микрофонами и выплеснул журналистам всё, что копилось в нём в последние недели. Сначала тренер «Челси» прошёлся по своим игрокам.

Томас Тухель главный тренер «Челси» «Я не чувствую никакого спокойствия. Мы заслужили проиграть. Поражение справедливо, потому что мы просто были недостаточно хороши. Мы были неконкурентоспособны. Меня беспокоит, что «Арсенал» был гораздо лучше готов к этому матчу физически и ментально».

Потом Тухель плавно перешёл к претензиям к клубу, попутно добивая своих игроков. Посыл тренера кристально понятен — «Челси» срочно нужны трансферы, иначе сезон может стать провальным:



— «Арсенал», как мне кажется, играл своим лучшим составом и соблюдал ту структуру, которую показывал в последние недели. В этом сочетании они попытаются вкатиться в новый сезон АПЛ. А вот у нас точно был не лучший состав. Это объясняет такой результат, но лишь отчасти. Остальные факторы также тревожат. Я просто не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели. «Арсенал» играл на таком уровне отдачи и физических возможностей, что мы просто не могли ему соответствовать. Психологический фактор тоже сыграл роль и был нашей слабой стороной, потому что многие наши футболисты думают об уходе и ищут другие варианты. Некоторых мы уже потеряли. Думаю, эта проблема не вызывает сомнений.

Этот матч никак не повлиял на моё видение. Скорее, подтвердил мою точку зрения. Как и прошлая неделя. Конечно, я бы предпочёл ошибаться и сделал всё, чтобы опровергнуть самого себя. Но сейчас я понимаю, что был прав. Я вспоминаю прошлый сезон и моменты, когда у нас были проблемы. Потом на нас наложили санкции, некоторые футболисты ушли, другие пытаются сделать это сейчас. И вот мы здесь. Поэтому у нас появился срочный запрос на качественных игроков. На много качественных игроков. Мы уже заполучили двух, но в таком виде мы по-прежнему неконкурентоспособны. К сожалению, матч с «Арсеналом» это доказал.

Матч «Челси» — «Арсенал» Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Почему Тухель недоволен составом «Челси»?

Претензии тренера понятны. Этим летом «Челси» купил вингера Рахима Стерлинга и защитника Калиду Кулибали. Бонус — возвращение из аренды талантливого полузащитника Конора Галлахера, который в прошлом сезоне ярко проявил себя в аренде в «Кристал Пэлас».

А вот потери: Ромелу Лукаку, Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен. Очевидно, новички пока не восполнили уход перечисленных выше игроков. Лукаку действительно не впечатлил после возвращения в «Челси» и уехал в аренду в «Интер», но он всё равно был опцией в центре атаки, а замены ему до сих пор нет. Рюдигер и Кристенсен — особая история: два основных центральных защитника ушли бесплатно по истечении контрактов. Антонио отправился в «Реал», Андреас — в «Барселону».

Кажется, «Челси» уже сильно пострадал, но и это ещё не всё. Тухель не просто так говорит, что многие игроки хотят покинуть команду. Главная проблема — Сесар Аспиликуэта. Капитан лондонцев, похоже, собирается перейти в «Барселону». Контракт защитника истекает следующим летом, поэтому сине-гранатовые вовремя подсуетились и действуют в своём стиле. В Испании уже вовсю пишут, что «Барса» договорилась о покупке Аспиликуэты за € 5 млн (и продолжает охотиться на Маркоса Алонсо). Но это дела клуба, а вот Тухель расставаться со своим лидером не хочет. И не скрывает злости перед журналистами.

Томас Тухель главный тренер «Челси» «Возможно, меня немного раздражают действия «Барселоны». Но я делаю всё возможное для «Челси». Я сказал это Сесару. Он отличный игрок, и я не уверен, что готов дать ему то, что он хочет. Ему не по душе моя позиция, но он её понимает. Ему непросто, потому что «Барселона» постоянно за ним наблюдает».

Наверное, Тухель был бы спокойнее, если бы «Челси» оперативно заменил ушедших Рюдигера и Кристенсена. С трансфером Кулибали клуб сработал качественно, а вот второго защитника по-прежнему нет. Ещё несколько недель назад казалось, что им станет Натан Аке, но «Сити» передумал его продавать. Потом были попытки заполучить Преснела Кимпембе из «ПСЖ» и Жюля Кунде из «Севильи». Итог печальный: по первому новостей давно нет, а второй, видимо, перейдёт в «Барселону».

«Челси» играет с огнём. Тухель — конфликтный тренер, который не думая идёт против руководства и не скрывает недовольства. Если немец в ближайшее время не получит то, чего хочет, то новый сезон обернётся катастрофой.