ЦСКА нашёл нового легионера. Капитан «Партизана» посадит на лавку Мухина?

Летом ЦСКА потерял 11 футболистов. Им на замену пока пришёл лишь Милан Гайич и, похоже, на подходе ещё один сербский игрок. ЦСКА договорился с «Партизаном» о трансфере опорного полузащитника Саши Зделара. По информации «Чемпионата», в ближайшее время будет окончательно закрыта сделка, а с 27-летним игроком подписан контракт.

Кто такой Саша Зделар

Зделар – чемпион мира среди молодёжных команд в составе сборной Сербии до 20 лет. Полузащитник начал карьеру в белградском ОФК, но через полтора года перешёл в «Олимпиакос». Будучи игроком греческого клуба, Саша ещё два года на правах аренды выступал за ОФК, а затем стал чемпионом Греции и финалистом Кубка страны в сезоне-2015/2016. Но в старте «Олимпиакоса» Зделару закрепиться не удалось, и первую половину 2017 года он снова провёл в аренде, на этот раз в «Мальорке». Полузащитнику доверяли в Испании и выпускали с первых минут.

Летом 2017 года Зделар вернулся в «Олимпиакос» и опять ушёл в аренду – в «Партизан». С ним впоследствии подписал полноценный контракт (стоимость трансфера – € 500 тыс.). За четыре года в Белграде полузащитник сыграл 197 матчей, отметился шестью голами и 21 ассистом, дважды выиграл Кубок Сербии, а в июле 2020 года стал капитаном команды.

Саша Зделар Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

За сборную Сербии Зделар дебютировал 31 мая 2016 года, выйдя на замену в товарищеской игре с Израилем. Через пять дней он появился на игре с Россией, но лишь на минуту. С тех пор полузащитник в сборной не появлялся до ноября 2020 года, пока не получил вызов на игры Лиги наций. Тут он опять вышел (и опять на одну минуту) в матче с Россией при счёте 5:0. Таким образом, Саша провёл три встречи за национальную команду и с 2020 года приглашение не получал.

Чем выделяется Саша Зделар

Зделар очень много играет в «Партизане». В сезоне-2018/2019, когда полузащитник выиграл второй Кубок Сербии, он провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах. Годом позже Зделар снова стал самым железным игроком «Партизана», сыграв 42 встречи и пропустив только три игры во всех соревнованиях. А в сезоне-2021/2022 опорник вообще добрался до отметки в 50 матчей за сезон.

Что касается индивидуальных показателей, то Саша показывает феноменальную точность передач за сезон (в среднем 88-90%), выигрывает 60% единоборств, а в прошлом сезоне чаще бил по воротам – правда, в створ попал всего четыре раза после 41 попытки. Зделар будет конкурировать в ЦСКА с Максимом Мухиным. В отличие от экс-игрока «Локомотива», серб больше заточен на оборонительные действия. Данные Instat за сезон-2021/2022 это подтверждают.

Саша Зделар Максим Мухин Матчей сыграно 50 26 Всего Минут на поле 4526 1886 Всего Голы - - Голевые передачи 8 - Всего Удары 0,82 0,58 В среднем за матч Точные удары, % 10% 40% В среднем за матч Передачи 71 33 В среднем за матч Точные передачи, % 88% 83% В среднем за матч Ключевые передачи 0,5 0,23 В среднем за матч Точные ключевые передачи 0,18 0,12 В среднем за матч Навесы 0,4 0,85 В среднем за матч Точные навесы 0,12 0,23 В среднем за матч Потери мяча 4,3 3,9 В среднем за матч Потери мяча на своей половине 0,94 0,88 В среднем за матч Единоборства 14 12 В среднем за матч Выигранные единоборства, % 58% 49% В среднем за матч Единоборства в обороне 10 8 В среднем за матч Единоборства в обороне удачные, % 55% 46% В среднем за матч Единоборства в атаке 3,7 4,2 В среднем за матч Единоборства в атаке удачные, % 66% 55% В среднем за матч Единоборства вверху 2,5 1,88 В среднем за матч Выигранные единоборства вверху, % 59% 47% В среднем за матч Отборы 5,3 4,4 В среднем за матч Отборы удачные, % 56% 47% В среднем за матч Перехваты мяча 5,8 4,9 В среднем за матч Подборы мяча 9 5,1 В среднем за матч

Зделар вгрызается в каждый мяч в опорной зоне, включается в прессинг и за счёт активного давления на оппонента компенсирует ошибки в единоборствах. Помимо этого, полузащитник дирижирует центром поля и часто использует длинные передачи, отыгрывая таким образом группу игроков соперника одним пасом.

После ухода Жан-Филиппа Гбамена ЦСКА остался с одним опорным полузащитником. Приход Зделара не только составит конкуренцию Мухину, но и усилит эту позицию. Кстати, с Миланом Гайичем Саша знаком – вместе они играли за ОФК.