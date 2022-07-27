«Не должно быть такой разницы между мужским и женским футболом». Судейский скандал на Евро

Косоваре Асллани — капитан сборной Швеции, этим летом она перешла в «Милан». За свою карьеру нападающая успела поиграть в «ПСЖ», «Манчестер Сити» и мадридском «Реале» (откуда ушла со скандалом), а ещё её часто сравнивают со Златаном Ибрагимовичем — за балканское происхождение и яркие высказывания. Кстати, он присутствовал на её презентации в парижском клубе, а недавно она сказала, что в Милане может быть только один лев. На днях Асллани жёстко раскритиковала судейство на Евро.

«Использование на женском Евро на 50% меньше камер, чем на мужском год назад, — это действительно катастрофа. Решения не могут приниматься с одинаковой точностью. Это не только наша проблема, но и других команд тоже. Были ситуации, в которых не было повтора с нужного ракурса, и это повлияло на результат», — сказала Асллани перед первым полуфиналом Евро Англия — Швеция.



С Асллани согласны все — как другие игроки и зрители, так и другие судьи. Некоторые решения действительно затягивались, а ещё эксперты отмечают ужасные ошибки в построении офсайдных линий. Но больше всех на Евро-2022 пострадала именно Швеция.

Косоваре Асллани Фото: James Gill/Getty Images

Скандал после одного отменённого гола помог раскрыть обман УЕФА

Всё началось после матча Швеция — Швейцария на групповом этапе. Арбитр матча отменила третий гол шведок. Его автором была Йоханна Риттинг, офсайд был зафиксирован у Ребеки Бломквист, отдавшей голевой пас. Футбольный союз Швеции подал жалобу в УЕФА, а второй вратарь сборной Швеции Зечира Мушович написала в своих соцсетях:

«Вчера VAR отменил наш третий гол в ворота Швейцарии из-за офсайда, но линия офсайда проведена не с той стороны! То есть у нас есть комната VAR для помощи судьям, но ребята в этой комнате не знают правил».

Швеция всё равно одержала победу в матче со Швейцарией, но тогда шведкам была очень важна разница мячей. В итоге они вышли из группы с первого места и встретились в четвертьфинале со сборной Бельгии (шведки выиграли со счётом 1:0, забив гол в компенсированное время).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

В четвертьфинале проблема повторилась. Сборная недовольна отменённым голом Стины Блакстениус. Всего на Евро шведки лишились пяти голевых моментов из-за ошибок VAR.

Офсайд Блакстениус в матче Швеция — Бельгия Фото: Фото www.aftonbladet.se

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Что не так с VAR

Шведский арбитр Юнас Эрикссон в разговоре с Expressen обвинил УЕФА в некомпетентности, указав на неправильное построение линий офсайда, а также на отсутствие повторов с нужных ракурсов.

«Если речь идёт о миллиметровом офсайде, то тогда будет совсем тяжело. Мы должны помнить, что тот ракурс, который предоставляется сейчас камерами VAR на Евро, не простой и не даёт полного понимания».

После первого обращения шведского футбольного союза УЕФА в ответили, что телевизионное производство чемпионата Европы – 2022 находится на том же уровне, что и стандартное производство мужской Лиги чемпионов. А поддержка камер VAR на Евро-2022, по словам чиновников, выше, чем для мужской Лиги чемпионов и Евро-2020, благодаря наличию дополнительных камер для определения офсайда и системе EPTS (Electronic performance and Tracking Systems — электронная система контроля и отслеживания результатов игроков в режиме онлайн).

Такой ответ расстроил как Эрикссона, так и всю Швецию, потому что он, по сути, ничего не значит и не решает проблему с повторами.

Юнас Эрикссон Фото: Getty Images

«Если на Евро-2022 действительно больше камер VAR, чем на мужском, то тот, кто их расставлял, должен быть уволен. А использовать EPTS как аргумент в поддержку VAR (это разные вещи) — это всё равно что считать тренерский штаб за игроков. Да, они тоже сидят на скамейке запасных, но они не могут играть», — сказал Эрикссон.

Однако УЕФА, кажется, соврал. Союз довольно быстро разоблачила компания по производству телевизионного контента SVG Europe. В их документации отмечается, что для мужского Евро-2020 использовалось 36 камер на каждом матче, а для женского Евро-2022 — меньше половины, всего 15 камер. На матчах четвертьфиналов количество камер было увеличено до 16, на полуфиналах — до 17, а на финале на «Уэмбли» будет 19 камер.

Эрикссон отметил, что маленькое количество камер на VAR может приводить к погрешностям в определении офсайда до 13 сантиметров. Шведский футбольный союз вновь направил жалобу в УЕФА, однако в этот раз не опубликовал ответ.

Петер Герхардссон Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

«Мне нравится система VAR, но я считаю недопустимым то, что даже с ней в одном матче арбитр допускает ошибку из-за неправильно нарисованной линии, а после этого мы ещё и узнаём, что на Евро-2022 используется меньше камер, чем обычно. Не должно быть такой разницы между мужским и женским футболом», — сказал главный тренер сборной Швеции Петер Герхардссон.

Очередная ошибка в полуфинале

В полуфинале Евро-2022 сборная Англии разгромила шведок со счётом 4:0, один из голов был забит пяткой. В послематчевом интервью Натали Бьорн, футболистка «Эвертона», заявила, что второй мяч англичанок был забит из офсайда, однако арбитр VAR вновь ошибся не в пользу сборной Швеции.

«Если бы тот гол не был засчитан, возможно, матч сложился бы совсем иначе. Отыграться после одного пропущенного мяча было возможно. Но когда пропускаешь один, потом второй… становится не по себе.

Думаю, это полное безумие. Я имею в виду всё, что происходит с VAR на этом чемпионате. Конечно, мы должны были забивать, но VAR имеет огромную власть, потому что его решения могут быть определяющими. Уже не в первый раз VAR не на нашей стороне, это раздражает», — приводит слова Бьорн Expressen.

А София Якобссон, нападающая шведской сборной и футболистка «Баварии», заключила: «Этот турнир был предназначен не для нас».