Первые матчи уже в эти выходные. Но пока только суперкубки.

Когда начнётся сезон и где смотреть топ-лиги Европы? Старт одной из них под угрозой срыва!

Меньше чем через месяц после старта нового сезона Российской Премьер-Лиги возвращаются топовые европейские чемпионаты. Уже в эти выходные в Англии, Франции и Германии будут сыграны матчи за Суперкубок, а через неделю начнётся розыгрыш чемпионатов. «Чемпионат» подготовил гид к возвращению лучших лиг мира.

Английская Премьер-лига

30 июля, в субботу, в матче за Суперкубок Англии сойдутся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Красные – обладатели Кубка Англии, «горожане» – чемпионы страны. Впервые с 2012 года матч Суперкубка Англии пройдёт за пределами стадиона «Уэмбли» в связи с проведением на нём финала женского Евро-2022. Так что матч за Суперкубок будет сыгран на «Кинг Пауэр» в Лестере. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени и не будет показана в России.

В случае победы «Ливерпуль» выиграет 16-й трофей Суперкубка Англии и сравняется по этому показателю с «Арсеналом». Самый титулованный – «Манчестер Юнайтед» (21). Кстати, три года назад «Ливерпуль» и «Ман Сити» встречались в Суперкубке Англии. Тогда в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Манчестера– 1:1 (с.п. 5:4).

«Манчестер Сити» — победитель Суперкубка Англии — 2019 Фото: Clive Mason/Getty Images

Что касается чемпионата Англии, то он вернётся 5 августа лондонским дерби «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Также в первом туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», «Тоттенхэм» встретится с «Саутгемптоном», а «Челси» и «Манчестер Сити» поедут в гости к «Эвертону» и «Вест Хэму» соответственно. В июне английская Премьер-лига отменила сделку с холдингом «Матч» о показе матчей чемпионата с сезона-2022/2023. Таким образом, игры чемпионата Англии не покажут в России.

Главные матчи августа



2-й тур

«Арсенал» – «Лестер», 13 августа, 17:00

«Челси» – «Тоттенхэм», 14 августа, 18:30

3-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 22 августа, 22:00

4-й тур

«Челси» – «Лестер», 27 августа, 17:00

Серия А

Суперкубок Италии пройдёт в январе 2023 года. За трофей поборются «Милан» и «Интер». Что касается старта чемпионата, то он откроется 13 августа матчами «Милан» – «Удинезе» и «Сампдория» – «Аталанта». Также в этом туре «Интер» сыграет на выезде с «Лечче», «Фиорентина» примет «Кремонезе», «Лацио» сойдётся с «Болоньей», «Рома» погостит у «Салернитаны», а «Ювентус» поборется за три очка с «Сассуоло».

Главные матчи августа



2-й тур

«Аталанта» – «Милан», 21 августа, 21:45

3-й тур

«Лацио» – «Интер», 26 августа, 21:45

«Ювентус» – «Рома», 27 августа, 19:30

«Фиорентина» – «Наполи», 28 августа, 21:45

Однако сезон в Серии А может стартовать позднее из-за аномально высокой температуры воздуха на территории страны. Об этом заявил президент лиги Лоренцо Казани. «Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату. Второй момент в том, что этот сезон сам по себе будет необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Казани Football Italia.

Этим летом в Серии А появилось нововведение: с сезона-2022/2023 будут проводить «золотой матч» в случае равенства очков у двух первых команд. Что касается показа трансляций матчей в России, то они, похоже, будут. А матчи Кубка Италии эксклюзивно покажет «Okko Спорт».

Примера

Суперкубок Испании проводится с сезона-2019/2020 в формате «Финала четырёх». В этом сезоне за него поборются «Реал», «Валенсия», «Бетис» и «Барселона». Первые матчи пройдут в январе 2023 года. Чемпионат Испании стартует 12 августа противостоянием «Осасуны» и «Севильи». В первом туре «Барселона» примет «Райо Вальекано», «Реал» сыграет на выезде с «Альмерией», а «Атлетико» с «Хетафе». Эти и другие матчи Примеры в России покажет «Okko Спорт».

Главные матчи августа



2-й тур

«Атлетико» – «Вильярреал», 21 августа, 20:30

Лига 1

31 августа «ПСЖ» и «Нант» сыграют в Суперкубке Франции. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени и состоится на стадионе «Блюмфильд» в Тель-Авиве. «ПСЖ» поборется за трофей 10-й раз подряд, а «Нант» примет участие в Суперкубке впервые с 2001 года. Тогда «канарейки» одолели «Бордо». В этом году матч Суперкубка Франции не будет показан в России.

Чемпионат Франции начнётся 5 августа матчем «Лион» – «Аяччо». В первом туре Лиги 1 «Монако» сыграет в гостях со «Страсбургом», «ПСЖ» отправится на выезд к «Клермону», «Марсель» примет «Реймс», а «Лилль» – «Осер». В начале марта Франция прекратила показ Лиги 1 в России. Трансляций матчей нового сезона также не будет.

Главные матчи августа



2-й тур

«Монако» – «Ренн», 13 августа, 18:00

3-й тур

«Лилль» – «ПСЖ», 21 августа, 21:45

4-й тур

«Ницца» – «Марсель», 28 августа, 16:00

«ПСЖ» – «Монако», 28 августа, 16:00

5-й тур

«Лилль» – «Ницца», 31 августа, 20:00

Бундеслига

«РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграют 30 июля в Суперкубке Германии. Команда Доменико Тедеско впервые примет участие в этом турнире. В сезоне-2021/2022 «РБ Лейпциг» стал обладателем Кубка Германии, обыграв в финале «Фрайбург». Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Лейпцига», начнётся в 21:30 по московскому времени и будет показана на «Матч ТВ». Трансляция запланирована на 21:25.

Бундеслига откроется 5 августа матчем «Айнтрахт» – «Бавария». В этом туре «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Байером», «РБ Лейпциг» отправится в гости к «Штутгарту», а мёнхенгладбахская «Боруссия» примет «Хоффенхайм». Ожидается, что холдинг «Матч» продолжит показывать Бундеслигу. В ноябре 2020 года телеканал продлил контракт на показ игр до сезона-2024/2025 включительно. При этом в сезоне-2021/2022 «Матч ТВ» несколько раз прерывал трансляции матчей по причине «спорт вне политики».

«Бавария» — действующий чемпион Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Главные матчи августа



2-й тур

«Фрайбург» – «Боруссия» Д, 12 августа, 21:30

3-й тур

«Унион» – «РБ Лейпциг», 20 августа, 19:30

4-й тур

«Бавария» – «Боруссия» М, 27 августа, 19:30