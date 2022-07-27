«Ливерпуль» готовит гениальный трансфер. Хитрая многоходовка клуба впечатляет!

Кто сейчас самый желанный молодой футболист на трансферном рынке? Вариантов много, но наверняка в ваш топ-3 попал бы Джуд Беллингем. Английский полузащитник три года назад засверкал в Чемпионшипе и пошёл по пути, проверенному Джейдоном Санчо — отправился в «Боруссию». В Дортмунде Джуд доказал, что, несмотря на юный возраст, готов выступать на высоком уровне и конкурировать с более опытными и статусными партнёрами.

Этим летом вокруг Беллингема вновь развернулась трансферная сага. За Джудом бегают «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Бавария». Но, судя по последним новостям, в гонке лидирует хитрый «Ливерпуль». Сейчас разберёмся, почему это так.

Беллингем — цель номер один для «Ливерпуля». Клопп вообще одержим трансфером

«Ливерпуль» следит за Беллингемом ещё со времён его игры за «Бирмингем», поэтому интерес к полузащитнику ни для кого не секрет. Но именно этим летом в истории стало гораздо больше конкретики.

Несколько недель назад главный инсайдер Европы Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» связывался с «Боруссией» и представителями Беллингема, чтобы понять, возможен ли трансфер уже этим летом. Ответ был чётким: категорическое «нет». В Дортмунде заверили, что сейчас Джуд неприкасаемый игрок.

Джуд Беллингем Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но резкий ответ «Боруссии» явно не остановил «Ливерпуль». Когда о трансферах клуба пишет Liverpool Echo, это знак. Журналисты из местного издания тесно общаются с представителями «Ливерпуля» и являются своего рода «карманными инсайдерами». То есть публикуют только ту информацию, которую одобряет клуб. «Ливерпуль» этим оружием пользуется и зачастую прогоняет через сайт «Эхо» новости, которые должны стать посылом для конкурентов. В этот раз издание написало следующее: «Ливерпуль» готов заплатить за Беллингема крупную сумму следующим летом. Ожидается, что через год он будет доступен. Очень чёткий месседж.

Информация других источников тоже всячески намекает на серьёзность намерений «Ливерпуля». СМИ писали, что Клопп не просто большой поклонник таланта Беллингема — он буквально одержим идеей трансфера и даже звонил полузащитнику лично. Даже на пресс-конференциях Юрген не скрывает свой интерес.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Беллингем не продаётся, и это главная проблема с этим игроком. Я бы даже сказал, единственная!»

Сам Беллингем неоднократно намекал на симпатию к «Ливерпулю» и якобы «более чем заинтересован» в таком переходе. Ещё одна лазейка для клуба — дружба Джуда с Джорданом Хендерсоном. Недавно капитан «Ливерпуля» опубликовал пост в соцсетях, а в комментарии пришёл Беллингем и написал «легенда».

Ещё один интересный нюанс, который объясняет интерес «Ливерпуля» и других топ-клубов АПЛ к Беллингему, заключается в регламенте. В Англии команды обязаны заявлять доморощенных футболистов. По правилам Премьер-лиги, под это понятие подпадают те, кто был заявлен за клуб, входящий в Футбольную ассоциацию, на протяжении трёх полных сезонов (не обязательно подряд) до наступления 21-летия. Учитывая период в «Бирмингеме», Беллингем соответствует этим правилам.

Но в турнирах под эгидой УЕФА всё немного иначе. В еврокубках клубы обязаны включать в заявку из 25 игроков как минимум восемь доморощенных футболистов, но минимум четверо из них должны быть непосредственно воспитанниками клуба. Беллингем явно не является таковым для «Ливерпуля», зато легко проходит в категорию игроков, воспитанных в командах-членах ассоциации. Если красные заполучат Джуда, то заполнят одно место в списке молодых игроков не кем-то для галочки, а футболистом основного состава. Заманчиво, не так ли?

Есть и ещё один факт, который указывает на высокую вероятность перехода Беллингема именно в «Ливерпуль». Джуд — главная цель клуба, который привык получать тех, кто ему действительно нужен. Например, ради Вирджила ван Дейка «Ливерпуль» отложил усиление центра обороны на полгода, а ради Луиса Диаса, наоборот, оформил сделку зимой, хотя планировал сделать это летом. В таких случаях клуб не отпугивают даже высокие ценники, а у Беллингема он, по слухам, составляет € 120 млн.

«Ливерпуль» собирается заполучить Беллингема по хитрой схеме. Однажды она уже сработала

Переходим к главной новости. Источник — портал Football Insider. Он не самый авторитетный, но публикация даже больше похожа на логичный вывод, чем на с трудом добытый инсайд. Журналисты пишут, что «Ливерпуль» ведёт переговоры о переходе Беллингема следующим летом и уже добился серьёзного прогресса.

Почему в эту информацию легко поверить? Потому что «Ливерпуль» уже проворачивал такую же хитрую схему пять лет назад. Тогда клуб пытался заполучить Наби Кейта, на тот момент ещё игрока «РБ Лейпциг». Конкуренция, как и сейчас, была мощная — полузащитник разрывал Бундеслигу и был целью многих грандов. Клопп видел в Наби идеальное усиление центра поля, но немецкий клуб хотел удержать игрока ещё хотя бы на сезон. И тут «Ливерпуль» включил смекалку. Клуб буквально забронировал Кейта на лето 2018-го. То есть согласовал трансфер за € 60 млн, чтобы гарантировать переход Наби через год. Оправдало ли себя то вложение — вопрос дискуссионный, но факт остаётся фактом: «Ливерпуль» готов тратить и ждать, если игрок действительно нужен. А в том, что Беллингем нужен клубу, сомнений нет.