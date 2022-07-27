«Его встречают, как Марадону». От толпы на презентации Дибалы в Риме захватывает дух

Несколько дней назад нападающий Пауло Дибала заключил контракт с «Ромой». На игрока претендовали сразу несколько команд, выступающих в Лиге чемпионов, однако аргентинец сделал выбор в пользу столичного клуба. Сегодня Дибалу представили в качестве футболиста «Ромы», а его презентацию превратили в настоящее шоу. От толпы людей, посетивших мероприятие, захватывает дух.

По информации итальянской прессы, на презентацию Дибалы пришли более 10 тыс. болельщиков. Фанаты пели гимн клуба, размахивали флагами, жгли пиротехнику и скандировали фамилию нового любимца. На некоторых баннерах было изображение Пауло с его фирменным жестом (после голов аргентинец прикрывает нижнюю часть лица словно маской). Кажется, таких мощных приёмов не было со времён Диего Марадоны. Вся римская площадь заполнилась огромным количеством людей. Презентация состоялась на фоне Дворца итальянской цивилизации. Он, кстати, перед приходом Дибалы окрашивался в цвета «Ромы» при помощи голограмм.

— Привет, Рим. Спасибо большое! — сказал Дибала на презентации. — Как я уже говорил ранее, мне очень приятно познакомиться с болельщиками нового клуба. Много раз играл против «Ромы», и матчи в столице всегда складывались непросто. Хочу как можно скорее сыграть на «Олимпико» и пройти этот путь вместе со всеми вами. Понимаю, какая на мне лежит ответственность. Сейчас самое главное — привести себя в форму. Хочу улучшать настроение этой фантастической публике».

Кстати, на Дибалу претендовали такие клубы, как «Интер» и «Наполи», однако аргентинец выбрал «Рому» после беседы с Жозе Моуринью. Португальский тренер красочно описал новый проект и убедил Пауло подписать контракт. Дибалу видят в роли системообразующего футболиста «Ромы» и, видимо, по этой причине организовали невероятную презентацию. Наверное, и сам аргентинец после такого приёма ни разу не усомнился в сделанном выборе. А ведь в следующем сезоне «Рома» не сыграет в Лиге Европы, поскольку пролетела мимо первой четвёрки в Серии А.

Болельщики в социальных сетях разделились на два лагеря. Одни восхищались презентацией, а вот другие с некоторым раздражением считали, что клуб преувеличивает значение новичка.

Dim: «Это презентация Дибалы или Тотти?»

Tom: «У «Ромы» не было такого игрока со времён Тотти».

Lebron2332: «От него отказались «Ювентус» и «Интер», а в Риме его презентуют так, словно это Марадона. Меня это смущает».

HolaSami: «За один день в Риме он получил больше эмоций, чем за всю карьеру в Турине».

GustavoWhoo: «Его встречают, как Марадону».

Mundo Jerseys: «Одна из лучших презентаций в истории футбола».

Avo: «Скажите им кто-нибудь, что это не Марадона, а всего лишь Дибала».

Francesco Pertici: «У «Ромы» классные болельщики, но у них нет чувства меры. Победу в третьем еврокубке приравняли к победе в Лиге чемпионов, а Дибала трансформировался в Марадону».

Презентация Дибалы Фото: Fabio Rossi/Getty Images

Римские болельщики с большим нетерпением ждут нового сезона. По информации Vocegiallorossa.it, фанаты уже купили 41 тыс. билетов на товарищеский матч с «Шахтёром» (7 августа), а на первой домашней игре Серии А с «Кремонезе» (22 августа) ожидают как минимум 55 тыс. зрителей. Осталось понять, сумеет ли «Рома» во главе с Моуринью оправдать огромные ожидания фанатов.