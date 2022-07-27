Самое провальное трансферное окно ЦСКА. € 30 млн — на ветер летом-2020?

Весной 2020 года в ЦСКА пришла государственная корпорация ВЭБ, а вместе с ней — большие деньги. В первое же трансферное окно клуб вышел на рынок за усилением состава. Было оформлено четыре покупки общей стоимостью € 32 млн. На новых футболистов возлагались большие надежды. Но спустя два года можно констатировать, что € 30 млн были потрачены впустую! В настоящее время из всего квартета пользу команде приносит лишь полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, который обошёлся армейцам дешевле всех (€ 2 млн).

Чидера Эджуке — из «Херенвена» за € 11,5 млн

22-летний вингер «Херенвена» из Нидерландов приходил в ЦСКА с приличной статистикой. За 25 матчей в сезоне-2019/2020 Чидера набрал 13 очков (9+4). Но адаптация в российском клубе далась Эджуке непросто. За стартовый год в РПЛ нападающий ни разу не остался на скамейке запасных, но доверие тренерского штаба в полной мере вряд ли оправдал. За весь сезон он поразил чужие ворота пять раз и отдал всего две результативные передачи.

Чидера Эджуке Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Подготовку к сезону-2021/2022 форварду осложнили последствия коронавируса. На старте чемпионата он стабильно выходил на поле, но получал не так много игрового времени. За 1829 минут на поле Эджуке забил пять голов и отдал четыре передачи. Одно результативное действие за 200 минут – не самая высокая продуктивность для игрока его амплуа. Чидера выделялся только огромным количеством обводок, далеко не всегда уместных и удачных.

А на старте сезона-2022/2023 Эджуке повёл себя максимально странно. Ещё за неделю до старта чемпионата он признавался армейцам в любви и намеревался остаться в РПЛ. А затем неожиданно приостановил контракт и сбежал в немецкую «Герту» к бывшему главному тренеру «Динамо» Сандро Шварцу. Этот «финт» Эджуке вызвал шквал негодования у фанатов ЦСКА.

Адольфо Гайч — из «Сан Лоренсо» за € 8,5 млн

Гайч сразу после перехода в ЦСКА начал стабильно выходить в старте. Но за 18 проведённых матчей нападающий оформил скромные 1+1. На поле аргентинец выглядел инородным телом, часто выбивался из общего ритма. Единственным положительным моментом в его игре было лишь большое количество выигранных единоборств. Сезон-2020/2021 аргентинец завершал в Италии. «Беневенто» арендовал игрока с правом выкупа, но активировать эту опцию в итоге не стал. В Серии А Гайч забил два гола за 15 матчей и не помог клубу сохранить прописку в элите.

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В сезоне-2021/2022 ЦСКА особенных надежд на футболиста не возлагал, поэтому сразу отправил в аренду. Но и в испанской Сегунде, в составе «Уэски», статистика Адольфо не сильно улучшилась. За 28 матчей Гайч забил всего лишь один гол и отдал три ассиста.

Нынешний сезон нападающий начинает с ЦСКА. Правда, в официальных матчах он пока не получил ни минуты. Хотя на словах Федотов рассчитывает на габаритного нападающего и готов дать ему шанс.

Владимир Федотов главный тренер ЦСКА «Гайч трудится, трудится очень мощно. Думаю, после своего желания на тренировках он точно появится на поле».

Бруно Фукс — из «Интернасьонала» за € 8 млн

Фукс переходил в ЦСКА в статусе одного из самых перспективных бразильских защитников. На следующий год он даже выиграл со сборной золото Олимпиады (правда, не сыграл на турнире ни минуты). Но в клубе он свой потенциал до сих пор не раскрыл. Виной тому бесконечные травмы. А после удаления зуба защитник попросил у медицинского штаба целых три дня выходных.

Бруно Фукс Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За два полных сезона у олимпийского чемпиона набралось всего 11 матчей за ЦСКА. А перед стартом нынешнего чемпионата Фукс улетел лечиться в Бразилию. В социальных сетях появились предположения, что футболист вообще не вернётся в Россию. Но Бруно настроен наконец-то прервать травматическую полосу и доказать, что был куплен не зря. Фукс вернулся в Москву и пока занимается по индивидуальной программе.