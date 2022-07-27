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Трансферы футбола лето 2022: каких футболистов нужно продать «Челси»: Кепа Аррисабалага, Росс Баркли, Миши Батшуайи

«Челси» нужно очищение. Клуб тратит огромные деньги на зарплаты бесполезных футболистов
Кирилл Закатченко
Каких футболистов нужно продать «Челси»
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В списке — самый дорогой вратарь мира.

«Челси» продолжает искать варианты для усиления состава. До старта нового сезона осталось немного времени, а главный тренер Томас Тухель недоволен нынешней командой. И это несмотря на то, что руководство потратило почти € 100 млн на трансферы Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Впрочем, в составе «Челси» есть ещё несколько футболистов, от которых можно было избавиться.

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Кепа Аррисабалага: зарплата — € 9,51 млн в год

Трансфер Кепы — самый дорогой среди всех вратарей в мире. Четыре года назад «Челси» выложил за испанца € 80 млн, но теперь тот довольствуется ролью запасного голкипера. Регулярные ошибки Кепы вынудили руководство лондонского клуба купить Эдуарда Менди. Не исключено, что Аррисабалага останется в команде в роли резервиста, хотя во многих клубах Европы он был бы основным вратарём. Несколько дней назад Daily Mail писал, что «Наполи» рассматривает вариант с арендой Кепы на один сезон. Впрочем, итальянский клуб не потянет такую огромную зарплату вратаря, поэтому «Челси» придётся взять на себя часть расходов. Если, конечно, переход всё-таки состоится.

Маланг Сарр: зарплата — € 6,2 млн

Прошлый сезон получился для французского защитника неоднозначным. Daily Mail охарактеризовал Сарра как игрока, способного допустить ключевую ошибку, даже если он выглядел уверенно в течение большей части матча. Наверняка Сарр рассчитывает сыграть в новом сезоне больше, чем в предыдущем (21 матч), и уход Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном увеличил шансы француза. Но позднее «Челси» купил Калиду Кулибали и, судя по всему, постарается заполучить ещё одного защитника. При таком раскладе вероятность появления Сарра в стартовом составе выглядит очень низкой. В предсезонных матчах Маланг не выделялся, но и не совершал грубых ошибок. К тому же у Тухеля есть ещё несколько вариантов, включая опытного Тьяго Силву и молодого Трево Чалоба. Не исключено, что Сарр проведёт новый сезон в аренде.

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Росс Баркли: зарплата — € 5 млн

Баркли — автор заключительного гола «Челси» в прошлом сезоне. Его точный удар в компенсированное время принёс команде победу в игре с «Уотфордом» (2:1). За весь сезон Росс отыграл всего 14 матчей (шесть — в АПЛ) и забил один мяч. Его контракт истечёт через год, и в такой ситуации «Челси» логично продать футболиста. По сообщениям Mirror, Баркли уже выставили на трансфер, а интерес к нему проявляют сразу несколько английских клубов. Возможно, уже скоро у игрока появится шанс перезагрузить карьеру, и мы увидим его в футболке другой команды.

Росс Баркли

Росс Баркли

Фото: Clive Rose/Getty Images

Миши Батшуайи: зарплата — € 3,6 млн

Бельгиец перебрался в «Челси» шесть лет назад, но после этого пять раз уходил в аренду. Прошлый сезон отыграл в Турции за «Бешикташ» — 42 матча, 14 голов. Не исключено, что Батшуайи снова покинет лондонский клуб, тем более его контракт истекает следующим летом. В предсезонных матчах с «Америкой» и «Шарлотт» форварду не хватило хладнокровия в чужой штрафной площади, и он загубил хорошие моменты. Миши пока нельзя причислить к ветеранам (ему 28 лет), и есть ощущение, что постоянные аренды на один сезон не позволяют ему реализовать свой талант по максимуму. Уход Ромелу Лукаку потенциально мог увеличить игровое время Батшуайи в «Челси», однако в команде ещё есть Армандо Броя. «Вест Хэм» планировал купить албанца (информация от Фабрицио Романо), однако Томас Тухель выступил против продажи игрока. Маловероятно, что Броя и Батшуайи останутся в одной команде. Ситуация выглядит безрадостно для Миши, а ведь Армандо ещё и младше него на восемь лет.

Миши Батшуайи

Миши Батшуайи

Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Кенеди: зарплата — € 1,3 млн

У Кенеди примерно та же история, что и у Батшуайи. Бразилец оказался в «Челси» семь лет назад, и с того момента шесть раз уезжал в аренду. Его контракт с лондонским клубом, как и у Миши, истекает летом 2023-го. Прошлый сезон Кенеди начал на родине во «Фламенго» (14 матчей, один гол), но уже в январе вернулся в Англию. После этого трижды вышел на поле в составе «Челси», набегав в общей сложности всего 130 минут. Если Сесар Аспиликуэта покинет «Челси», то Кенеди можно рассматривать в качестве сменщика Риса Джеймса. Интерес к бразильцу проявлял «Лидс», но пока этот трансфер выглядит маловероятным. Остаётся только ждать, сумеет ли Кенеди убедить Тухеля предоставить ему более весомую роль в команде. Но если Аспиликуэта никуда не уйдёт, то бразильца, по всей видимости, ждёт переход в новый клуб.

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Итог

Если все пятеро останутся в команде, то «Челси» потратит на их зарплаты более € 25 млн в течение года. Эти футболисты не входят в стартовый состав, а двое из них прошлый сезон и вовсе начинали в других командах. Можно сказать, что они клубу и не нужны. Такие расходы бесполезны. В этом списке вполне мог оказаться нападающий Тимо Вернер, зарабатывающий почти € 17 млн, но уход Лукаку превратил немца в основного форварда команды. Пока тяжело представить, что Тимо уедет из Лондона (хотя сообщалось об интересе «Ювентуса»), если только «Челси» не купит нового нападающего.

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