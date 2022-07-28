«Локо» круто заработает на трансфере Бека-Бека. Выходит, стратегия Цорна работает?

В голове не укладывается. «Локомотив» продаёт полузащитника Бека-Бека за € 12 млн. Именно о такой сумме сообщил источник «Чемпионата». Ну а затем и главный футбольный инсайдер планеты Фабрицио Романо заявил, что француз переходит в «Ниццу» за € 12 млн + € 2 млн в качестве возможного бонуса.
Бека-Бека
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Прямо сейчас «Локомотив» проворачивает крутую сделку. Хотя изначально трансфер Бека-Бека выглядел сомнительно. И дело не в том, что взяли футболиста из второй французской лиги – там вполне реально найти усиление для клубов РПЛ. Смущало, что при стоимости футболиста в € 800 тыс. (оценка Transfermarkt) «Локо» заплатил за него € 6 млн. При всех погрешностях Transfermarkt было ощущение, что за хавбека переплачивают.
Самое удивительное в этой истории: как мог настолько подорожать игрок, выступавший в России? Французы воспринимают нашу лигу примерно как мы – чемпионат Катара. Что-то далёкое, с завышенными зарплатами и средненьким уровнем. И при этом Бека-Бека не показал в «Локо» ничего особенного. За 28 матчей у него ноль голов и три ассиста – невеликая статистика. Тем более на фоне удаления в последнем матче (хотя непонятно, за что вообще была показана вторая жёлтая).
Да, мы помним, что «Ницца» интересовалась Бека-Бека ещё год назад. Мы помним, что в Лиге 1 могут тратить большие деньги на французов. Но всё равно сделку тяжело осознать. Всегда казалось, что нужно себя проявить в еврокубках или за сборную, чтобы на тебя обратили внимание. У Бека-Бека было шесть матчей в Лиге Европы, но «Локомотив» там ни разу не выиграл и уверенно занял последнее место в группе.
В такую сделку можно будет поверить, только когда о ней объявят официально. Судя по всему, это вопрос времени. Полузащитник уже отправился во Францию, чтобы пройти медобследование. Мы (да и чуть ли не все журналисты с болельщиками) много критиковали нынешнее руководство «Локо». Сегодня нужно признать: Томас Цорн классно сработал. «Локомотив» внезапно становится самой прибыльной командой РПЛ этого лета.
Хотя нужно оговориться. Пока рано утверждать, что немецкая стратегия в «Локо» себя оправдала. Одна отличная сделка явно не перекрывает все траты. Прошлым летом на трансферы потратили € 42 млн по данным Transfermarkt. Какой-то вывод мы сможем сделать спустя ещё 2-3 года. Если такие продажи продолжатся и перекроют траты, то будем вместе аплодировать «Локомотиву». Паровозику, который смог.
Нет, ну вы только вдумайтесь! € 12 млн за Бека-Бека. Страшно подумать, сколько тогда Изидор стоит.
- 28 июля 2022
-
10:41
-
10:31
-
10:02
-
09:55
-
09:45
-
09:38
-
09:16
-
08:57
-
08:51
-
08:44
-
08:43
-
08:35
-
08:30
-
08:27
-
08:01
-
07:42
-
07:37
-
07:12
-
06:55
-
06:46
-
06:29
-
06:17
-
05:57
-
05:52
-
05:19
-
05:03
-
04:58
-
04:34
-
04:25
-
04:09
-
03:59
-
03:57
-
03:40
-
03:34
-
03:27