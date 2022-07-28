«Локо» круто заработает на трансфере Бека-Бека. Выходит, стратегия Цорна работает?

В голове не укладывается. «Локомотив» продаёт полузащитника Бека-Бека за € 12 млн. Именно о такой сумме сообщил источник «Чемпионата». Ну а затем и главный футбольный инсайдер планеты Фабрицио Романо заявил, что француз переходит в «Ниццу» за € 12 млн + € 2 млн в качестве возможного бонуса.

Бека-Бека Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прямо сейчас «Локомотив» проворачивает крутую сделку. Хотя изначально трансфер Бека-Бека выглядел сомнительно. И дело не в том, что взяли футболиста из второй французской лиги – там вполне реально найти усиление для клубов РПЛ. Смущало, что при стоимости футболиста в € 800 тыс. (оценка Transfermarkt) «Локо» заплатил за него € 6 млн. При всех погрешностях Transfermarkt было ощущение, что за хавбека переплачивают.

Самое удивительное в этой истории: как мог настолько подорожать игрок, выступавший в России? Французы воспринимают нашу лигу примерно как мы – чемпионат Катара. Что-то далёкое, с завышенными зарплатами и средненьким уровнем. И при этом Бека-Бека не показал в «Локо» ничего особенного. За 28 матчей у него ноль голов и три ассиста – невеликая статистика. Тем более на фоне удаления в последнем матче (хотя непонятно, за что вообще была показана вторая жёлтая).

Да, мы помним, что «Ницца» интересовалась Бека-Бека ещё год назад. Мы помним, что в Лиге 1 могут тратить большие деньги на французов. Но всё равно сделку тяжело осознать. Всегда казалось, что нужно себя проявить в еврокубках или за сборную, чтобы на тебя обратили внимание. У Бека-Бека было шесть матчей в Лиге Европы, но «Локомотив» там ни разу не выиграл и уверенно занял последнее место в группе.

В такую сделку можно будет поверить, только когда о ней объявят официально. Судя по всему, это вопрос времени. Полузащитник уже отправился во Францию, чтобы пройти медобследование. Мы (да и чуть ли не все журналисты с болельщиками) много критиковали нынешнее руководство «Локо». Сегодня нужно признать: Томас Цорн классно сработал. «Локомотив» внезапно становится самой прибыльной командой РПЛ этого лета.

Хотя нужно оговориться. Пока рано утверждать, что немецкая стратегия в «Локо» себя оправдала. Одна отличная сделка явно не перекрывает все траты. Прошлым летом на трансферы потратили € 42 млн по данным Transfermarkt. Какой-то вывод мы сможем сделать спустя ещё 2-3 года. Если такие продажи продолжатся и перекроют траты, то будем вместе аплодировать «Локомотиву». Паровозику, который смог.

Нет, ну вы только вдумайтесь! € 12 млн за Бека-Бека. Страшно подумать, сколько тогда Изидор стоит.