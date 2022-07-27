Сумасшедший сюжет в матче «Динамо» Киев! Луческу прошёл турок в ЛЧ

Неделю назад киевское «Динамо» сыграло первый официальный матч в 2022 году. Команда Мирчи Луческу приняла на нейтральном поле в Польше «Фенербахче» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась безголевой ничьей, и интрига в паре дожила до ответной встречи на «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Мирча Луческу, в прошлом году приведший «Динамо» к победе в чемпионате Украины впервые за пять лет, не стал менять концепцию игры своей команды на выезде и начал матч вторым номером. В первом тайме у киевлян был всего один момент у чужих ворот, да и тот завершился ударом мимо. «Фенербахче» же забил гол, который отменили, попал в штангу и провёл в два с половиной раза больше опасных атак, чем «Динамо».

Во втором тайме всё кардинально поменялось. На 53-й минуте полузащитник «Фенербахче» Исмаиль Юксек схлопотал удаление, получив вторую жёлтую карточку за снос Буяльского. Киевляне сразу же воспользовались численным преимуществом – через четыре минуты всё тот же Буяльский открыл счёт в матче, замкнув во вратарской передачу Томаша Кендзёры.

«Фенербахче» ничего не оставалось делать, кроме как идти в атаку. На 69-й минуте это принесло промежуточный успех – Денис Попов нарушил правила в штрафной на Эннере Валенсии, и главный судья поставил пенальти. «Динамо» выручил вратарь Бущан. Украинец прыгнул в правый угол ворот и отбил мяч, летящий по центру ворот, левой ногой. Такой же номер на ЧМ-2018 исполнил Акинфеев в матче с Испанией.

Георгий Бущан Фото: Burak Kara/Getty Images

Замены Жорже Жезуша, когда-то возглавлявшего «Бенфику», сработали ближе к концу матча. Появившийся на 85-й минуте Линкольн ассистировал через четыре минуты после выхода на замену Аттилы Салаи, который перевёл встречу в дополнительное время. Благодаря игре в большинстве «Динамо» контролировало ход овертайма. Киевляне ничего не дали создать «Фенербахче», а на 114-й минуте провели классную атаку, которая завершилась победным голом Александра Караваева – Алтай Байындыр поймал мяч уже в воротах.

Успокоив игру, «Динамо» довело матч до победы (2:1). Теперь команда Мирчи Луческу сыграет 2 и 9 августа с австрийским «Штурмом» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В случае успеха киевлянам нужно будет пройти ещё одного соперника в раунде плей-офф, чтобы попасть в группу. Однажды Луческу уже заводил туда «Динамо» — получится ли теперь?