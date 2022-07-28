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Трансферы, лето 2022, АПЛ, траты топ-клубов на новичков, список новых игроков «Ноттингем Форест» после возвращения

Новичок АПЛ разрывает трансферный рынок. Даже «ПСЖ» и «Манчестер Сити» потратили меньше!
Михаил Рождественский
Новичок АПЛ разрывает трансферный рынок
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Как же «Ноттингем Форест» было бы обидно вылететь после таких вложений.

Просто представьте, насколько за последние годы разбогатела АПЛ, что новичок лиги может с ходу выкинуть на трансферы огромную сумму. В этом году история повторяется: «Ноттингем» добился долгожданного возвращения в элиту спустя 23 года. И сразу же бросился усиливать состав новыми футболистами.

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«Ноттингем» потратил кучу денег. Кого купили?

Аж 11 футболистов! Пройдёмся по самым дорогим трансферам.

Тайво Авонийи — € 20,5 млн. Нападающий в прошлом сезоне настрелял 15 голов в Бундеслиге и согласился вернуться в Англию, где до этого играл за дубль «Ливерпуля». При этом 24-летний нигериец всё ещё не на пике — ему 24 года.

Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Фото: Getty Images

Неко Уильямс — € 20 млн. Снова связь с «Ливерпулем». Правый защитник подменял Трента Александер-Арнольда, но остро нуждался в игровой практике. В команде Юргена Клоппа её не было — у Неко всего семь минут на поле в прошлом сезоне АПЛ. В итоге «Ноттингем» получил 21-летнего яркого крайка, а «Ливерпуль» — приличную сумму.

Мусса Ньякат — € 10 млн. Опыт «Ноттингему» тоже нужен, особенно в обороне. 26-летний француз Ньякат в прошлом сезоне отбегал за «Майнц» 30 матчей в Бундеслиге и даже забил четыре гола.

Жулиан Бьянкон — € 10 млн. Ещё десятку «Ноттингем» выложил за универсального защитника «Труа». 22-летний француз в прошлом сезоне отыграл 33 матча в Лиге 1 и добавил бонусом 1+2 по «гол+пас». Бьянкон может играть на обоих флангах и в центре обороны, но чаще всего выходит справа. Либо у Неко Уильямса будет конкурент, либо у тренерского штаба другие планы.

Омар Ричардс — € 8,5 млн. «Ноттингем» так разошёлся, что даже купил игрока у «Баварии»! 24-летний левый защитник в прошлом сезоне вышел на поле в 12 матчах Бундеслиги, а теперь вернулся на родину, чтобы играть ещё больше.

Льюис О'Брайен — € 5,9 млн. Центральный полузащитник без травм и с безумной выносливостью. В прошлом сезоне О’Брайен в составе «Хаддерсфилда» отпахал все 46 матчей в Чемпионшипе и лишь дважды покидал поле до финального свистка. Ещё один плюс — англичанину 23 года.

Харри Тоффоло — € 5,9 млн. И ещё один игрок из «Хаддерсфилда». И, как и Ричардс, левый защитник. 26-летний Тоффоло в прошлом отыграл 45 матчей в Чемпионшипе и выдал статистику на уровне добротного вингера: 6+8 по «гол+пас».

Ещё «Ноттингем» выкупил полузащитника Брандона Агилеру за € 950 тыс. и сразу же отправил его в аренду. Есть и бесплатные усиления: свободными агентами пришли полузащитник Джесси Лингард и вратарь Уэйн Хеннесси. Причём первый устроился на рекордную для клуба зарплату — € 230 тыс. в неделю. Ну и заодно «Ноттингем» выписал в аренду голкипера «МЮ» Дина Хендерсона.

Но и это ещё не всё. Авторитетнейший The Athletic пишет, что «Ноттингем» вот-вот оформит трансфер полузащитника «Штутгарта» Орела Мангала за € 12,75 млн.

По тратам «Ноттингем» уделывает многие топ-клубы

С учётом скорого перехода Мангала клуб выложит на новичков € 94,5 млн, заработав на продажах всего € 5 млн. И это при условии, что трансферное окно закроется только 1 сентября!

Орел Мангала

Орел Мангала

Фото: Getty Images

Ниже — список топ-клубов, потративших меньше «Ноттингема»:

  • «Челси» — € 94,2 млн
  • «ПСЖ» — € 91,5 млн
  • «Ювентус» — € 89,5 млн
  • «Боруссия» Дортмунд — € 86 млн
  • «Ливерпуль» — € 85,8 млн
  • «Реал» — € 80 млн
  • «Манчестер Юнайтед» — € 72,37 млн
  • «Интер» — € 38,6 млн
  • «Милан» — € 7,2 млн

Теперь «Ноттингему» осталось «всего лишь» удержаться с обновлённым составом в АПЛ. Справятся?

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