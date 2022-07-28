В Лиге чемпионов осталось пять россиян. Минимум один точно будет в группе

Для немногочисленных россиян, выступающих в этом сезоне в Лиге чемпионов, второй квалификационный раунд закончился благополучно – все прошли дальше. Рассказываем, как у них дела.

Михаил Коваленко

Команда: «Пюник» 🇦🇲

Путь: с 1-го отборочного раунда



Воспитанник «Зенита» поиграл за «Сочи», «Тюмень», армянский «Ноа», полгода сидел без клуба, а этим летом перешёл в «Пюник» из «Долгопрудного». Коваленко сразу же вписался в состав – в четырёх квалификационных матчах ЛЧ провёл на поле суммарно 390 минут.

Михаил Коваленко Фото: fcpyunik.am

В первом раунде чемпион Армении по пенальти прошёл румынский ЧФР, во втором – люксембургский «Дюделанж» (общий счёт – 4:2). Впереди у «Пюника» встречи с «Црвеной Звездой».

Никита Хайкин

Команда: «Будё-Глимт» 🇳🇴

Путь: с 1-го отборочного раунда



Российский вратарь регулярно выходит в основе чемпионов Норвегии. В первом квалификационном раунде «Будё-Глимт» с Хайкиным не без труда разобрался с фарерским «Клаксвиком». Первый матч завершился победой фаворита со счётом 3:0 (Хайкин не подвёл!), а вот второй чуть было всё не испортил – за первые 20 минут «Будё-Глимт» пропустил два мяча, а на 85-й и третий. Но реализованный на 55-й минуте пенальти всё же позволил команде пройти дальше.

Во втором квалификационном раунде «Будё-Глимт» соперничал с «Линфилдом» из Северной Ирландии. Первый матч норвежский клуб проиграл (0:1) — зато во втором оторвался: восемь забитых мячей и Хайкин на ноль.



«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счётом, но точно не с таким! – радовался Никита после матча. ­– Поражение в Белфасте было, скорее, случайным – мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок. Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол – тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне».

Никита Хайкин Фото: Из личного архива Хайкина

В следующем раунде норвежцев ждёт «Жальгирис». Забавное совпадение: «Будё-Глимт» третий год подряд встречается с литовским клубом в квалификации. В сезоне-2020/2021 это был отбор в групповой этап Лиги Европы (3:1), в сезоне-2021/2022 – отбор Лиги конференций (2:2; 1:0). Во всех матчах Хайкин принимал участие.

Станислав Черчесов

Команда: «Ференцварош» 🇭🇺

Путь: с 1-го отборочного раунда



«Ференцварош» как чемпион Венгрии начал борьбу за путёвку в групповой этап Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Команде Черчесова на старте достался в соперники казахстанский «Тобол»: первый матч закончился нулевой ничьей, а вот во втором «Ференцварош» собрался и забил пять мячей – итоговый счёт 5:1. Для Черчесова-тренера это был шестой матч в карьере в ЛЧ и первый победный. Но особой радости по этому поводу он не показывал.



«Мы знаем, что «Тобол» – не самый сильный соперник, который будет у нас на пути, – оценивал он достижение команды. – Мы хотим совершенствоваться дальше».

Во втором квалификационном раунде «Ференцварошу» достался «Слован», и в первом матче снова всё пошло не так – венгры проиграли дома 1:2.



«Считаю, что игра развивалась по нашему сценарию, и результат, конечно, ему не соответствует, – говорил Черчесов после матча. – У соперника было три момента – и два он сумел реализовать. В первом случае получили необязательный штрафной, а затем проспали голевой эпизод. Во втором моменте у соперника получился классный удар в девятку. Детально разберём встречу со словаками. Мне и самому надо понять, где и в чём в данном случае я недоработал».



Судя по результату ответного матча, работу над ошибками провели успешно: «Ференцварош» открыл счёт на 20-й минуте, к 30-й увеличил преимущество до двух мячей. На 70-й «Слован» всё же забил, чем поставил суммарный успех венгров под угрозу, но в концовке команда Черчесова собралась и всё же вырвала себе билет в третий квалификационный раунд.

Пока в раздевалке футболисты праздновали и радовались победе, главный тренер не выражал особых эмоций. Выждав момент, Черчесов продолжительно свистнул, чтобы чуть подуспокоить разогнавшихся игроков, и выдал мощную послепобедную речь: «Могу сказать вам только два слова: not bad (неплохо. – Прим. «Чемпионата»). Not. Bad».

Впереди у «Ференцвароша» матчи с азербайджанским «Карабахом», а там и до групповой стадии останется всего ничего – раунд плей-офф.

Александр Головин

Команда: «Монако» 🇲🇨

Путь: с 3-го отборочного раунда



«Монако» только 2 августа начнёт свой путь в Лиге чемпионов – двумя матчами с ПСВ. Если всё сложится удачно, дальше клуб ждёт раунд плей-офф, в котором потенциально он может встретиться с «Бенфикой», «Мидтьюлланном», «Юнионом» или «Рейнджерс». На Головина в «Монако» по-прежнему рассчитывают: руководство клуба уже сообщило, что продавать российского полузащитника не собирается.

Андрей Лунёв

Команда: «Байер» 🇩🇪

Путь: с группового этапа



По итогам прошлого сезона «Байер» попал в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому минимум один россиянин там гарантированно будет. А вот сыграет ли Лунёв хотя бы в одном матче – большой вопрос: его статистика пока не впечатляет, хотя во многом на неё повлияла травма, из-за которой голкипер выпал на долгое время.



«Будем работать, – говорил он недавно. – Надо заслужить это своё место, чтобы играть. Конкуренцию никто не отменял. Голкиперы сильные, в том числе капитан команды, что, конечно, всё затрудняет немного, но тем интереснее. Поживём — увидим».