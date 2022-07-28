У Роналду появился ещё один вариант побега из «МЮ». Но его репутация стремительно рушится

Пару дней назад Криштиану Роналду приехал на базу «Манчестер Юнайтед». Ожидалось, что будет решён вопрос с будущим игрока. Не сложилось. Похоже, разногласия между сторонами стали ещё сильнее.

Роналду твёрд в намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». По данным Daily Mail, португалец сообщил руководству «МЮ», что хочет расторгнуть контракт, чтобы бесплатно перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Клуб не планирует отпускать его. Главный тренер Эрик тен Хаг утверждает, что всё ещё рассчитывает на игрока. К тому же запросов от других команд, заинтересованных в Криштиану, не поступало.

Сообщается, что Роналду намерен вести себя профессионально. Криштиану прошёл медосмотр и поучаствовал в тренировке «Манчестер Юнайтед», а затем посмотрел товарищескую игру команды с «Рексемом» (4:1), которая проходила в закрытом режиме. Роналду поддерживал форму самостоятельно, но не адаптировался к стилю команды при тен Хаге, а потому его будут постепенно встраивать в игру. Если, конечно, он не найдёт новый клуб. Хотя верится в это с трудом.

Жорже Мендеш ещё раз пробует пристроить Роналду в «Челси», «Баварию» или «Атлетико»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что агент Жорже Мендеш в очередной раз пробует пролоббировать переход Криштиану в «Челси», «Баварию» или «Атлетико». Настойчивости Мендеша можно только позавидовать, но к успеху его попытки не приводят.

Криштиану больше всего хочет в «Баварию», но немецкий клуб многократно давал понять, что не приобретёт его. Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан был вынужден говорить об этом трижды, спортивный директор Хасан Салихамиджич – дважды, главный тренер Юлиан Нагельсман пока ограничился одним опровержением интереса к португальцу.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

«Атлетико» — второй приоритет Криштиану, который ради игры в ЛЧ готов забыть своё прошлое в «Реале» и перейти в стан принципиального соперника «сливочных». Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вроде как заинтересован в Роналду, но трансфер нельзя осуществить по финансовым причинам.

Как пишет The Athletic, для подписания новых игроков мадридскому клубу необходимо продать кого-то и выручить от потенциальных сделок € 40 млн. «Атлетико» не удаётся расстаться с Альваро Моратой и Саулем, которые занимают около € 20 млн в зарплатной ведомости. В связи с этими обстоятельствами переход Роналду крайне маловероятен.

«Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и «Атлетико». Практически невозможно, чтобы он перешёл», – заявил президент клуба Энрике Сересо.

Ситуацию усугубляет тот факт, что фанаты «Атлетико» категорически против перехода Роналду. Во время товарищеской игры мадридцев с «Нумансией» (0:4) болельщики вывесили баннер с текстом «КР7 здесь не рады». Было и множество более жёстких комментариев в Сети. Поклонники «Реала» тоже ополчились против португальца за саму идею перехода в «Атлетико». Вот так одним махом Криштиану настроил против себя обе части футбольного Мадрида.

Баннер фанатов «Атлетико» против Криштиану Роналду Фото: twitter.com

Вариант с «Челси» тоже недееспособен. Во-первых, «МЮ» не хочет продавать Роналду в другой клуб АПЛ. Во-вторых, главный тренер «Челси» Томас Тухель отверг идею трансфера Роналду 10-15 дней назад. По данным Романо, Тухель изначально не горел желанием видеть португальца в своей команде. Его мнение вряд ли изменится. Немец дал волю эмоциям после разгромного поражения от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче. Тухель считает нынешний состав неконкурентоспособным. Добавление в него 37-летнего Роналду, под которого нужно перестраивать всю командную концепцию, лишь усугубит положение.

«Наполи» — новый вариант для Роналду. Но такой же нереалистичный, как и предыдущие

Мендеш предложил «Наполи» арендовать Криштиану на сезон, утверждает As. Итальянцев привлекает возможный переход Роналду, однако финансовая ситуация не позволяет клубу рассчитывать на крупные трансферы. Агент запросил для Криштиану зарплату в размере € 8 млн в год, но «Наполи» не может столько платить. Отмечается, что организовать переход форварда в итальянский клуб будет практически невозможно.

Вариант с «Наполи» — совсем отчаянная попытка трудоустроить Криштиану. Мендеш, по данным СМИ, попросил «Манчестер Юнайтед» подписать новый контракт с 37-летним нападающим и отпустить его в аренду, чтобы он смог выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но для «МЮ» это абсолютно невыгодный вариант. Через год Криштиану станет старше, больше регрессирует в игровом плане, но его огромная зарплата (более € 20 млн) будет висеть в платёжке. И какие гарантии, что Роналду не потребует продать его в клуб Лиги чемпионов? Нет большой уверенности в том, что «МЮ» сможет закончить сезон в топ-4 АПЛ и вернётся в сильнейший еврокубковый турнир. И тогда позиция португальца останется неизменной.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» просто хочет, чтобы Криштиану выполнял свои контрактные обязательства. Эрик тен Хаг проявляет огромную выдержку, ведёт себя максимально корректно. Но и его терпение не может быть вечным. Sky Sports сообщает, что боссы клуба и тен Хаг уже заметно больше склоняются к тому, чтобы разорвать отношения с Роналду, чтобы избежать дисгармонии и разрушения микроклимата в коллективе.

Алан Хаттон бывший защитник «Астон Виллы» «Однозначно в раздевалке будет много вопросов, игроки захотят узнать, что именно происходит. Ситуация странная, нам говорят о «личных причинах» в качестве оправдания пропуска сборов, но мы почти ничего не знаем, что там на самом деле. Когда футболист пропускает предсезонку, то тем самым он как бы кричит, что не хочет больше оставаться в клубе. Если Роналду решил, что ему важнее играть в Лиге чемпионов, то это его выбор. В конце концов, у него остаётся всего год по контракту. Возможно, ему просто хочется хайпа. Но думаю, что команде, особенно когда она на стадии обновления, очень важно понимать его истинные желания и планы. Роналду не может просто со следующей недели присоединиться к команде, решив, что он хочет играть. Система так не работает, даже если он и поддерживал отличную физическую форму. Для меня это очень непонятная ситуация».

Роналду проявляет изрядный эгоизм. Его волнует только личная статистика

Ради чего Криштиану затеял всю эту сагу? Если говорить максимально просто – чтобы забить 5-7 голов (или около 10) в следующем сезоне Лиги чемпионов и упрочить свой статус лучшего бомбардира в истории турнира.

Сейчас у Роналду 140 голов в ЛЧ. Лионель Месси идёт на втором месте со 125 забитыми мячами. Выступающий за «ПСЖ» Лео вряд ли догонит Криштиану в предстоящем сезоне, но разницу немного сократит. К тому же Месси на два года моложе. Потенциально у аргентинца есть неплохие шансы обойти Роналду. Так что даже один сезон без ЛЧ португалец действительно воспринимает как катастрофу для своего наследия.

Вероятно, Криштиану держит в уме и более далёкое будущее. Ещё непонятно, какими темпами будут колотить голы молодые звёзды Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Через 10-15 лет эти парни вполне могут замахнуться на рекорд, особенно если Роналду позволит себя хотя бы год простоя.

Португалец мечтает, чтобы «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт прямо сейчас. Или же продлил его на год, но отдал в аренду. При этом заявляет о желании проявлять профессионализм, что никак не стыкуется с его текущими действиями. Хотя мог бы потерпеть годичное выступление в Лиге Европы, отработать свой контракт до конца и попытаться помочь клубу вернуться в ЛЧ. Кажется, это куда лучше отразилось бы на его наследии, чем увеличение цифры голов в лучшем турнире Европы.



Но Роналду, кажется, совершенно не волнуют интересы команды, где он сделал себе имя. Не смущает португальца и тот факт, что его репутация стремительно рушится. Даже если он в конечном счёте продавит уход из «МЮ», то очень немногие клубы ЛЧ захотят с ним связываться. Кому нужен возрастной и уже регрессирующий футболист (пусть и легендарный), ставящий личные интересы выше командных, который при первых трудностях бежит с корабля? Поведение Роналду при лоббировании ухода из «Ювентуса» в прошлом году нельзя назвать корректным. Однако нынешняя ситуация в «МЮ» на порядок хуже. Даже некоторые самые преданные представители фан-базы игрока перестали одобрять его поведение.