«Вчера было Not Bad. Пройдём в плей-офф — Normal». Интервью с Черчесовым после победы в ЛЧ

«Ференцварош» Станислава Черчесова победил в среду «Слован» и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Команде российского тренера удался камбэк после домашнего поражения со счётом 1:2. В Братиславе венгерский клуб одержал убедительную победу — 4:1. Следующей преградой на пути «Ференцвароша» к групповому турниру станет азербайджанский «Карабах». О вчерашней победе, трансферных планах и непонятной формуле Лиги чемпионов мы поговорили с самим Черчесовым.

― После предыдущих важных побед «Ференцвароша» вы не давали игрокам выходные. В этот раз тоже?

― Да, вечером тренировка. У нас в воскресенье стартует чемпионат матчем с «Академией Пушкаша» ― прямым конкурентом. Надо готовиться.

― Несмотря на крупный счёт 4:1, матч получился нервным. Согласны?

― Нервным он стал сразу после жеребьёвки. События 1992 года, когда на трибунах словацкая полиция избила фанатов «Ференцвароша», витали вокруг матча. Забыть это невозможно, но не хотелось, чтобы игра прошла под этим девизом. Надо сказать, что болельщики вели себя достойно в обоих матчах, но напряжение было. Возможно, оно нам даже помешало дома. Вчера была напряжённая игра, а не нервная, потому что мы знали, что нам делать на поле.

Станислав Черчесов Фото: ФК «Ференцварош»

― Сомнения в итоговом результате по ходу вчерашнего матча возникали?

― В первом матче мы играли дома, вели 1:0 за пять минут до конца ― тоже никаких мыслей не было, но два гола пропустили. И у нас, и у соперника были игроки, которые могли решить исход матча индивидуально. У «Слована» есть бывшие футболисты «Милана», национальных сборных. В домашней игре мы поплатились за пятиминутную расслабленность, но сделали выводы. Если после первого гола в домашней игре мы потеряли концентрацию, то вчера ― пропустили гол, но взяли мяч под контроль и забили ещё два.



― То есть проигрыш дома случился из-за расслабленности?

― Это урок, что на уровне международных матчей накал и насыщение игры совершенно другие. В первом матче мы сделали перестановки, которые нам не помогли. Зато вчера я сделал только одну замену, потому что в такой матч сложно входить, так что старался по минимуму влиять на игру заменами, чтобы не нарушать баланс.

***



― Что было самым сложным за неделю подготовки ко второму матчу?

― Погода. В Будапеште 42 градуса жары, такого здесь никогда не было. Надо было всё просчитать, и тут нужно отдать должное тренерскому штабу. Мы были вынуждены начинать тренировки в девять утра ― нюансов было очень много.

― На что обращали внимание при подготовке к ответной игре? Индивидуальные разговоры проводили?

― После неудач игроки реагируют на всё индивидуально. С тем же Боли и Закариассеном индивидуально поговорил ― оба вчера забили. Это работа. Ромащенко с некоторыми отдельно пообщался на примерах с нарезками, чтобы не только я постоянно с ними разговаривал, потому что всё-таки главный тренер ― ребята напрягаются, а здесь Мирослав. Ситуация подсказывает правильный путь действия.

Игроки «Ференцвароша» Фото: ФК «Ференцварош»

― Почему так сдержанно реагировали на голы?

― А смысл? Есть игра ― надо руководить, а не эмоциями фонтанировать. Это второй раунд, чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно пройти следующий, а потом ещё и плей-офф. Все в одинаковых условиях, но больно от того, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы. Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто пятые-шестые места занимают у себя в стране. Ну так же нельзя. Так что у нас слишком долгий путь, раньше было проще, а сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально?



― После победы в раздевалке вы сказали команде: «Not Bad». Почему так скромно?

― Когда видишь, что эйфория игроков чуть захлёстывает, надо найти правильное слово, чтобы их чуть подуспокоить. Они успокоились, пошли в душ. Сказал ребятам, что следующая важная игра в ЛЧ с «Карабахом», впереди два раунда. Вот туда попадём, будет «Normal».

***



― О «Карабахе» что-то знаете?

― Пока думаем только о чемпионате. Понятно, что информацию собираем, логистику продумываем, но идём шаг за шагом.



― Поддержку из России ощущаете?

― Понятно, что хочешь не хочешь, а что-то читаешь, видишь заголовки, ваш сайт тоже выскакивает (смеётся). Футбол никуда не скроешь. Бывает и критика, и похвала ― нормальное явление.

― Усиление к следующим раундам нужно? Планируется?

― Работаем по принципу: то, что наше ― наше. Стараемся сделать так, чтобы игроки прибавляли по отдельности и вместе с командой. Но трансферное окно открыто, всякое может быть. Кто знает ― может, завтра нашего игрока захотят купить. Но трансфера ради трансфера не будет.



― Свободных российских игроков ― Дзюбу, Оздоева и других упорно отправляют к вам.

― Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый.

Станислав Черчесов и Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Если удастся выйти в групповой этап Лиги чемпионов, будет ощущение выполненной работы?

― Я об этом не думаю. У нас тренировка, матч с «Академией Пушкаша». Всё остальное ― лирика.



― За РПЛ следите?

― Результаты знаю, но за матчами не слежу. У нас самих график ― игра за игрой, поэтому времени на это нет.