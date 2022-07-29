Количество российских футболистов в третьем еврокубке зашкаливает! Но 14 уже вылетели

Продолжаем следить за успехами российских футболистов за границей. Вчера мы писали про тех, кому посчастливилось выступать в отборе Лиги чемпионов. А сегодня рассказываем про тех, кому выпал еврокубок поскромнее — Лига конференций.

Азер Алиев

Команда: «Нефтчи» (Азербайджан)

У Алиева двойное гражданство (России и Азербайджана), родился он вообще в Грузии, но большую часть карьеры провёл именно в РПЛ. Вы наверняка помните этого полузащитника по игре за «Енисей», «Крылья Советов», «Уфу» и «Тамбов». Полгода назад Алиев бесплатно перешёл в «Нефтчи».

Команда Алиева стартовала в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, где ей попался кипрский «Арис». В первом матче «Нефтчи» проиграл на выезде (0:2), а Азер наблюдал за этим со скамейки запасных. В ответной игре случился камбэк — «Нефтчи» разгромил «Арис» со счётом 3:0 и прошёл в 3-й раунд. Правда, победа была добыта снова без Алиева.

Азер Алиев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Васютин

Команда: «Юргорден» (Швеция)

Васютин выступает за шведскую команду на правах аренды, а сам принадлежит «Зениту». В «Юргордене» вратарь получил то, чего лишён российский клуб, — еврокубки. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций команда на выезде одолела «Риеку» (2:1), а Васютин остался в запасе. В ответной игре история повторилась: победа «Юргордена» (2:0), россиянин — в запасе.

Александр Васютин Фото: из личного архива Александра Васютина

Александр Мартынов

Команда: БАТЭ (Беларусь)

Мартынов родился в Оренбурге, но карьеру стал строить в Беларуси. Защитнику всего 18 лет, и сейчас он преимущественно выступает за дубль БАТЭ, но в заявку основы тоже попадает. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций команда из Борисова «сгорела» дома турецкому «Коньяспору» — 0:3. Мартынов остался в запасе. На ответную игру россиянин уже не прошёл в заявку, а БАТЭ вновь проиграл, но уже со счётом 0:2.

Александр Заруцкий

Команда: «Астана» (Казахстан)

Второй вратарь в нашем списке. 28-летний уроженец Владикавказа всю карьеру играет в Казахстане. В еврокубках «Астана» стартовала безнадёжно и превратила ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций в формальность. Дело в том, что в первой игре был разгром от польского «Ракува» — 0:5. Заруцкий не пострадал и весь матч провёл на скамейке запасных. В ответной игре тренерский штаб сделал ставку на россиянина. «Астана» снова проиграла, но пропустила всего один гол.

Лайонел Адамс

Команда: «Будучность» (Черногория)

Футболист с интересной судьбой. Сын нигерийца и россиянки родился в Санкт-Петербурге. Адамс воспитывался в ЦСКА, сменил несколько клубов в России, а потом отправился ездить по миру. Этим летом Лайонел добрался до Черногории.



В нынешнем отборе Лиги конференций Адамс на поле не выходил. В 1-м квалификационном раунде его команда прошла косовский «Лапи» (2:0, 2:2), а во 2-м не справилась с исландским «Брейдабликом». В гостях партнёры Адамса проиграли со счётом 0:2, а дома выиграли — 2:1. Сам Лайонел все матчи пропустил.

Мирослав Лобанцев, Олег Мурачёв, Евгений Козлов, Павел Яковлев

Команда: «Кызыл-Жар» (Казахстан)

В Казахстане сейчас много российских футболистов, и «Кызыл-Жар» этот тезис подтверждает на сто процентов. Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций команда уступила дома хорватскому «Осиеку», но на выезде взяла своё (2:0) и прошла дальше. А вот как на данный момент себя проявили россияне:

Мирослав Лобанцев (вратарь) — два матча, два пропущенных мяча.

Олег Мурачёв (защитник) — один матч.

Евгений Козлов (нападающий) — два матча.

Павел Яковлев (нападающий) — два матча.

Вадим Ульянов, Виктор Васин, Антон Крачковский

Команда: «Кайрат» (Казахстан)

Снова казахстанский клуб, снова российские футболисты. «Кайрату» Лига конференций будто по какой-то причине не понадобилась. Во всяком случае венгерскому клубу «Кишварда» казахстанская команда проиграла в обоих матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (дважды по 0:1) и вылетела. Теперь про россиян:

Вадим Ульянов (вратарь) — ноль матчей.

Виктор Васин (защитник) — два матча.

Антон Крачковский (полузащитник) — два матча.

Тимур Акмурзин, Игорь Сергеев

Команда: «Тобол» (Казахстан)

В «Тоболе» играют двое россиян. И, в отличие от «Кайрата», эта команда своего соперника во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций прошла, дважды победив гибралтарский «Линкольн» (2:0, 1:0). Успехи россиян — ниже.

Тимур Акмурзин (вратарь) — ноль матчей.

Игорь Сергеев (нападающий) — один матч.

Дмитрий Абакумов, Всеволод Ермаков, Артём Аванесян, Армен Амбарцумян, Карен Мурадян

Команда: «Арарат-Армения»

В Армении футболистов с российским паспортом тоже хватает. С «Араратом-Армения» случилась целая драма. Команда во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций дважды сыграла нулевую ничью с эстонским «Пайде» и в итоге вылетела по пенальти. Что там у россиян?

Дмитрий Абакумов (вратарь) — ноль матчей.

Всеволод Ермаков (вратарь) — два матча, ноль пропущенных голов.

Артём Аванесян (полузащитник) — два матча.

Армен Амбарцумян (полузащитник) — один матч.

Карен Мурадян (полузащитник) — два матча.

Антон Попович

Команда: КуПС (Финляндия)

Попович родился в Финляндии, но гражданином России тоже является. Его КуПС в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций прошёл грузинскую «Дилу» (2:0, 0:0), а во 2-м справился с молдавским «Милсами» (2:2, 4:1). Полузащитник отыграл два матча.

Антон Попович Фото: veikkausliiga.com

Эмил Тымбур, Вадим Болохан, Игорь Бондаренко, Александр Антонюк, Игорь Ламбарский, Дан Пысла, Никита Юрашко

Команда: «Милсами» (Молдавия)

А вот и пострадавшие от команды Поповича. Прежде чем вылететь от КуПСа, «Милсами» в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций прошёл литовский «Паневежис» (0:0, 2:0). Фиксируем результаты россиян:

Эмил Тымбур (вратарь) — четыре матча, шесть пропущенных мячей.

Вадим Болохан (защитник) — четыре матча.

Игорь Бондаренко (защитник) — четыре матча.

Александр Антонюк (полузащитник) — четыре матча.

Игорь Ламбарский (полузащитник) — четыре матча.

Дан Пысла (полузащитник) — три матча.

Никита Юрашко (полузащитник) — один матч.

Георгий Наваловский

Команда: «Динамо» Батуми

Наваловский — настоящий ветеран. 36-летний защитник сменил кучу клубов, а в России играл за «Анжи», «Химки», «Тосно» и другие команды. Его батумское «Динамо» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций не справилось с польским «Лехом» (0:5, 1:1). Сам Георгий не сыграл ни в одном из двух матчей.

Давид Хурцидзе

Команда: «Алашкерт»

Ещё один воспитанник ЦСКА в этом списке. Хурцидзе также играл за «Торпедо» и «Амкар», а с прошлого года выступает за «Алашкерт». Армянская команда не смогла преодолеть 1-й раунд Лиги конференций, где вылетела от мальтийского «Хамрун Спартанс» (1:0, 1:4). Российский полузащитник отыграл два матча.

Артём Потапов

Команда: «Арарат»

Не путать с «Араратом-Армения». Команда вратаря Потапова покинула Лигу конференций по итогам 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. Там «Арарат» уступил «Шкендии» из Северной Македонии (0:2, 2:2). Артём отыграл оба матча.