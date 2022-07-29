Главная проблема «Реала» решается в два счёта. Но клуб почему-то бездействует

У мадридцев есть множество вариантов приобретения подстраховки для Бензема. Все бесплатные или не дороже € 10 млн.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время предсезонного сбора в США заявил, что команда стала лучше, чем в прошлом сезоне. Спорное утверждение. Новички Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени призваны усилить позиции центрального защитника и опорного хавбека, но оба ещё не показали себя на поле, и делать выводы по ним пока рано.

Слова Анчелотти точно нельзя применить к нападению мадридского клуба. У «Реала» остался один номинальный форвард Карим Бензема. Французу исполнится 35 лет в декабре. В ноябре он сыграет за сборную на чемпионате мира в Катаре, а затем сразу же погрузится в тяжёлый клубный сезон. Без подстраховки придётся очень нелегко. Бензема прибыл на сборы «Реала» 19 июля – последним из всех игроков команды. Анчелотти недавно сообщил, что Карим не готов проводить на поле 90 минут в товарищеских матчах. Тревожная ситуация. Хоть какая-то мало-мальски качественная подмена для Бензема должна быть.

По данным As, «Реал» всё-таки задумывается над поиском надёжного и дешёвого варианта усиления атаки на случай, если Дани Себальос, Марко Асенсио, Борха Майораль и Мариано Диас уйдут. Последний вообще не входит в планы Анчелотти при любых раскладах. Майораля должны продать в «Хетафе» за € 10 млн. По Асенсио и Себальосу всё не так просто. «Реал» просит за них слишком много, что отпугивает претендентов. Так что приобретение напарника для Бензема всё ещё достаточно туманная перспектива.

Партнёром Карима в атаке почти стал Килиан Мбаппе, но молодой форвард в последний момент решил остаться в «ПСЖ». Президент «Реала» Флорентино Перес остался настолько разочарованным срывом трансфера Мбаппе, что подписывать игроков более низкого уровня не горит желанием. Хотя дешёвых и даже бесплатных вариантов на рынке хватает. Главная проблема «Реала» — отсутствие глубины на позиции классической девятки – решается в два счёта без каких-либо серьёзных затрат. Было бы только желание работать на рынке.

Какие есть варианты?

Эдин Джеко

Эдин Джеко Фото: Getty Images

По данным El Larguero, «Интер» предлагал «Реалу» подписать форварда Эдина Джеко. Однако мадридский клуб пока отказывается от этой возможности из-за возраста нападающего – в марте боснийцу исполнилось 36 лет. В минувшем сезоне Эдин забил 17 голов и отдал семь передач в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах. Итальянцы требовали за Джеко менее € 10 млн, поскольку после приобретения Ромелу Лукаку босниец им не нужен.

В обозримом будущем «Реал» нацелен подписать молодого форварда в возрасте 20 лет на долгосрочную перспективу. Но что мешает приобрести сильного опытного исполнителя на один сезон? Игрок уровня Джеко не был бы лишним в Мадриде. Эдин на закате карьеры без проблем примет роль сменщика Бензема и принесёт в этом качестве немало пользы. У «Реала» ещё есть время пересмотреть позицию по Джеко.

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани Фото: Getty Images

35-летний уругваец свободным агентом покинул «Манчестер Юнайтед». Кавани во многом похож на Джеко. Опытный работоспособный нападающий, который в солидном возрасте не потребует большой роли и зарплаты. Есть и одно отличие – за Эдинсона вообще ничего не нужно платить.

Кавани в межсезонье вёл переговоры с «Вильярреалом», но до подписания контракта дело пока не дошло. Клубу сначала нужно расстаться с нападающим Пако Алькасером. У «Вильярреала» нет возможности подписывать игроков без продаж, а потому уход Алькасера, который тренируется отдельно от команды, является обязательным условием. «Реалу» стоит поспешить, иначе Кавани заберёт конкурент по Ла Лиге.

Андреа Белотти

Контракт 28-летнего нападающего с «Торино» истёк. Белотти сейчас пребывает в статусе свободного агента. За семь лет в «Торино» итальянец забил 113 голов. Очень достойный показатель.

Его услуги предлагают нескольким командам, прежде всего из АПЛ. Есть интерес со стороны «Ромы» и «Монако». Включилась в борьбу за игрока и дортмундская «Боруссия», которая ищет замену страдающему от серьёзной болезни Себастьену Аллеру. «Реал» мог бы «раскидать» всех конкурентов в случае проявления предметного интереса. Пока Мадрид молчит, а значит, рискует упустить одного из лучших доступных форвардов на рынке.

Дрис Мертенс

Дрис Мертенс Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Несколько дней назад нападающий Дрис Мертенс покинул «Наполи» в качестве свободного агента. «Наполи» предлагал 35-летнему бельгийцу до € 2,5 млн за сезон «чистыми», однако форвард ответил отказом. Дрис выступал за «Наполи» с сезона-2013/2014 и за это время забил 148 голов в 397 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Классный опытный форвард, который в нынешней ситуации очень сгодился бы «Реалу».

Ранее Мертенс получал € 4,5 млн. Примерно столько же придётся потратить «сливочным» на оклад игрока. Или даже меньше. Статус клуба всё-таки играет роль. Основным претендентом на бельгийца является «Лацио». Вероятно, Дрис переедет в Рим, если Мадрид продолжит долго думать.

Кшиштоф Пёнтек

26-летний Пёнтек вторую половину прошлого сезона провёл в «Фиорентине», забив три гола в восьми матчах. Столько же за три года в «Реале» «наколотил» Лука Йович, отданный мадридцами «фиалкам» бесплатно этим летом. Кшиштоф сейчас выглядит предпочтительнее Луки, плюс не требует больших вложений. Права на поляка принадлежат «Герте», которая продаст его не дороже € 10 млн.

Пёнтек – средняя опция в атаку, но для «Реала» в нынешней ситуации вариант вполне приемлемый. По крайней мере, та же «Боруссия» не гнушается всерьёз рассматривать Кшиштофа в качестве замены Аллеру.

Армандо Броя

«Реал» связывался с «Челси», чтобы узнать, доступен ли 20-летний албанский форвард для трансфера, утверждает Evening Standard. В минувшем сезоне Броя выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В 38 матчах за клуб во всех турнирах он забил девять голов.

«Челси» рассматривает Армандо в качестве игрока обоймы основного состава на новый сезон, но при наличии достойного предложения готов продать. «Эвертон», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и несколько итальянских клубов также претендуют на игрока. Все они готовы действовать активнее и быстрее «Реала».

Тимо Вернер

Тимо Вернер Фото: Getty Images

Mundo Deportivo сообщил, что «Реал» рассматривал возможность аренды Тимо Вернера. «Челси» хочет избавиться от немецкого нападающего, а «Реал» считает его достойным дублёром Карима Бензема. Однако опять же никакой конкретики пока нет по не раз названной причине. Мадридцы ждут, что будет с Себальосом, Асенсио, Майоралем и Мариано.

В прошлом сезоне Вернер провёл 21 матч в АПЛ и забил четыре гола. Очевидно, что игроку нужно сменить обстановку. Тимо хотел бы вернуться в «Лейпциг», поскольку у него натянутые отношения с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем. От идеи с «Реалом» тоже не отказался бы. Аренда – не самый плохой вариант для мадридцев, если покупка форвардов или подписание свободных агентов так им не нравятся. Пересу уже пора проявлять активность на рынке и усиливать самую проблемную позицию.