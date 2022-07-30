Первый топ-матч сезона в РПЛ! Москвичам сегодня будет туго. LIVE

Привет, друзья! Третий тур так бодро стартовавшего чемпионата России открылся в пятницу, а сегодня, 30 июля, продолжится серией из трёх матчей. В центральном из них — и, пожалуй, самом статусном во всём туре — «Зенит» примет на своём поле «Локомотив». Москвичи в новом сезоне ещё не побеждали, чемпион тоже недобрал уже пару очков, так что обе команды примерно в равной степени будут стремиться к победе. Не обойдём вниманием и другие субботние встречи. «Факел» проведёт первый домашний матч в высшем дивизионе за много-много лет, и это событие наверняка пройдёт при аншлаге. А «Сочи» примет «Ахмат» — тоже по-своему интригующая пара. Пара южных команд наверняка выдаст зажигательное шоу. Будьте с нами — и вы не пропустите ничего важного и действительно интересного!