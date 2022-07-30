Воронеж сошёл с ума! Новичок РПЛ выдал нереальный камбэк и наказал «Динамо»

Первый домашний матч «Факела» в РПЛ впервые за 21 год – огромное событие для Воронежа. На матч с «Динамо» поддержать родную команду пришло больше 20 тысяч болельщиков.

Но пришло бы и больше, если бы верхняя трибуна стадиона «Центральный стадион профсоюзов» не была закрыта на реконструкцию. Болельщики «Факела» так соскучились по РПЛ, что обеспечили команде максимальную поддержку перед началом матча, огненно проводив её на стадион.

Дубль Смолова и суперспасение Шунина

Сектор активных болельщиков «Факела» поддерживают бойкот Fan ID, поэтому для них это была первая и последняя игра в сезоне – со второго матча бойкот вступит в силу. Они выложились на максимум и уже на первых минутах чуть было не помогли своей команде открыть счёт. Хызыр Аппаев вывел Романа Акбашева на идеальную позицию, но тому помешала блестящая игра Антона Шунина. Какое спасение!

К середине первого тайма «Динамо» успокоило натиск хозяев, и хотя и не всегда владело мячом, держало игру под контролем. «Факелу» взламывать оборону гостей было непросто, особенно при 0:1.

На 24-й минуте Олег Дмитриев нарушил правила в штрафной на Данииле Фомине, и, пока динамовец получал медицинскую помощь за бровкой, Фёдор Смолов реализовал пенальти – 1:0.

В раздевалку «Факел» получил второй мяч: Фёдор Смолов классно положил мяч в угол, оформив дубль.

Три гола за три минуты и камбэк «Факела»

На второй тайм «Факел» вышел как ошпаренный. Георгий Гонгадзе, вышедший на замену после перерыва, сократил отставание в счёте – 1:2.

И тут же «Динамо» получило второй! Антон Шунин не зафиксировал мяч, «Факел» его выгрыз, а Роман Акбашев воспользовался отскоком и «стрельнул» под перекладину – 2:2.

Почти сразу, на 48-й минуте, «Динамо» забило третий. После передачи Луки Гагнидзе в штрафную Василий Черов срезал мяч в свои ворота – 3:2. Но эмоции болельщиков «Факела» не прекратились даже во время гола – они всё ещё праздновали второй мяч своей команды.

После того как «Факел» забил два мяча за две минуты, ему опять пришлось отыгрываться. Хозяева давили почти весь второй тайм, и третий гол всё-таки случился, хоть и на 86-й минуте. Ильнур Альшин подхватил мяч и низом пробил точно в цель – 3:3. Стадион в этот момент слово сошёл с ума!

В оставшееся время матча голов не было, правда, «Динамо» потеряло Арсена Захаряна. Форвард получил вторую жёлтую карточку за эмоции – теперь не поедет в Самару. Ничья 3:3 вывела «Динамо» на промежуточное второе место, а «Факел» при таком крутом матче опять остался без победы. У команды Олега Василенко два очка в трёх стартовых турах, но фаворитов они потрепали знатно – позади игры и с «Динамо», и с «Краснодаром», и с «Ахматом» на выезде.