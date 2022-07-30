«Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку

Дождались первого топ-матча нового сезона РПЛ! Противостояние «Зенита» и «Локомотива» давно стало классикой, но встречи этих команд в Санкт-Петербурге в последние годы заканчиваются разгромом гостей. Сегодняшний матч не стал исключением.

Первый тайм, откровенно говоря, получился не самым зрелищным. Кажется, самое интересное произошло ещё до стартового свистка, когда Андрей Аршавин попал под струю воды.

Преимущество ожидаемо было у «Зенита». Команда Сергея Семака больше владела мячом (62 процента против 38) и больше била (12:6). Вроде нестыдная статистика, но не покидало ощущение, что футболисты вышли на товарищеский матч. Низкие скорости, много брака — не похоже на описание главного матча тура, да?

Второй тайм начался в стиле первого, поэтому спасти матч мог только гол. И он случился! Вендел здорово вскрыл «Локомотив» между линиями, а потом успел на добивание, когда со своей задачей не справился Матео Кассьерра. 1:0.

Гол разбудил «Зенит». Хозяева уже через 13 минут отобрали мяч у соперника и провели стремительную атаку, которую завершил Клаудиньо. Проблемы «Локо» на этом не закончились: когда «Зенит» понёсся вперёд, Максим Ненахов подвернул ногу и не смог подняться.

«Зенит» уже было не остановить. «Локо» соорудил замену и собирался выпустить Наира Тикнизяна вместо Ненахова, которого унесли с поля на носилках. Но время шло, а Сергей Карасёв не давал отмашку. В итоге «Локо» пропустил, играя в меньшинстве. У «Зенита» сработала только вышедшая связка Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева. Первому понадобилось три касания, чтобы отдать ассист, второму — одно касание, чтобы забить.

После третьего гола «Зенита» вспыхнул скандал. Футболисты и тренеры «Локо» наехали на судей, которые не давали команде провести замену. Результат: жёлтая карточка для Тикнизяна ещё до выхода на поле.

Провалы «Локомотива» в обороне становились всё хуже и хуже. На 90-й минуте Малкома слишком легко вывели один на один с Даниилом Худяковым. И тут психанул Дмитрий Баринов. Капитан «Локо» откровенно завалил бразильца и получил красную карточку, с которой не поспорил бы даже самый ярый фанат гостей. А пенальти отправился бить Бакаев — и спокойно прибавил к ассисту гол. 4:0.

«Локомотив», наверное, уже хотел, чтобы матч поскорее закончился, но четыре добавленные минуты никак не истекали. А «Зенит» напоследок забил пятый гол. Арсен Адамов прострелил, Худяков не дотянулся, и Сергеев закатил в пустые — дубль!

Такая победа «Зенита» снова заставляет грустить на тему интриги в РПЛ. Разгром конкурента в Санкт-Петербурге уже никого не удивит. Но как же это было легко! Серьёзно, «Зенит» не показал максимальную самоотдачу, но всё равно переехал «Локомотив». С чемпионством?