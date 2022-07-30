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«Зенит» — «Локомотив» — 5:0, обзор матча 3-го тура РПЛ, видео голов Вендела, Клаудиньо и Сергеева, 30 июля 2022 года

«Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку
Михаил Рождественский
«Зенит» — «Локомотив» — 5:0. Обзор матча
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Бакаев и Сергеев — два джокера чемпиона.

Дождались первого топ-матча нового сезона РПЛ! Противостояние «Зенита» и «Локомотива» давно стало классикой, но встречи этих команд в Санкт-Петербурге в последние годы заканчиваются разгромом гостей. Сегодняшний матч не стал исключением.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
30 июля 2022, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вендел – 63'   2:0 Клаудиньо – 76'   3:0 Сергеев – 80'   4:0 Бакаев – 90+1'   5:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Баринов – 90'

Первый тайм, откровенно говоря, получился не самым зрелищным. Кажется, самое интересное произошло ещё до стартового свистка, когда Андрей Аршавин попал под струю воды.

Преимущество ожидаемо было у «Зенита». Команда Сергея Семака больше владела мячом (62 процента против 38) и больше била (12:6). Вроде нестыдная статистика, но не покидало ощущение, что футболисты вышли на товарищеский матч. Низкие скорости, много брака — не похоже на описание главного матча тура, да?

Второй тайм начался в стиле первого, поэтому спасти матч мог только гол. И он случился! Вендел здорово вскрыл «Локомотив» между линиями, а потом успел на добивание, когда со своей задачей не справился Матео Кассьерра. 1:0.

Гол разбудил «Зенит». Хозяева уже через 13 минут отобрали мяч у соперника и провели стремительную атаку, которую завершил Клаудиньо. Проблемы «Локо» на этом не закончились: когда «Зенит» понёсся вперёд, Максим Ненахов подвернул ногу и не смог подняться.

«Зенит» уже было не остановить. «Локо» соорудил замену и собирался выпустить Наира Тикнизяна вместо Ненахова, которого унесли с поля на носилках. Но время шло, а Сергей Карасёв не давал отмашку. В итоге «Локо» пропустил, играя в меньшинстве. У «Зенита» сработала только вышедшая связка Зелимхана Бакаева и Ивана Сергеева. Первому понадобилось три касания, чтобы отдать ассист, второму — одно касание, чтобы забить.

После третьего гола «Зенита» вспыхнул скандал. Футболисты и тренеры «Локо» наехали на судей, которые не давали команде провести замену. Результат: жёлтая карточка для Тикнизяна ещё до выхода на поле.

Провалы «Локомотива» в обороне становились всё хуже и хуже. На 90-й минуте Малкома слишком легко вывели один на один с Даниилом Худяковым. И тут психанул Дмитрий Баринов. Капитан «Локо» откровенно завалил бразильца и получил красную карточку, с которой не поспорил бы даже самый ярый фанат гостей. А пенальти отправился бить Бакаев — и спокойно прибавил к ассисту гол. 4:0.

«Локомотив», наверное, уже хотел, чтобы матч поскорее закончился, но четыре добавленные минуты никак не истекали. А «Зенит» напоследок забил пятый гол. Арсен Адамов прострелил, Худяков не дотянулся, и Сергеев закатил в пустые — дубль!

Такая победа «Зенита» снова заставляет грустить на тему интриги в РПЛ. Разгром конкурента в Санкт-Петербурге уже никого не удивит. Но как же это было легко! Серьёзно, «Зенит» не показал максимальную самоотдачу, но всё равно переехал «Локомотив». С чемпионством?

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