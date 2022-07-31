Англия — Германия: LIVE. Смотрим финал женского Евро-2022, который побил все рекорды!

Всем привет! Сегодня финал Евро-2022 — и это важнейшее событие в женском футболе. 30 миллионов человек будут смотреть этот матч у телеэкранов, а ещё 90 тысяч придут на «Уэмбли», чтобы узнать, кто же станет чемпионом Европы. Игра стартует в 19:00 мск. Будь среди лучших и читай наш Live! 😄
Что можно почитать до начала матча:
Сборная Германии зажгла в полуфинале, хотя от них этого никто не ожидал. Реакция капитана — пушка:
Александра Попп оформила дубль и отправила немок в финал Евро. Это будет её 120-й матч за сборную и всего первый чемпионат Европы в жизни:
Англия не просто так оказалась в финале — они были главными фаворитками турнира ещё до его старта:
Кстати, о фаворитах: этот Евро запомнится нам не только крутой игрой англичанок и немок, но и жуткими травмами:
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