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Англия — Германия, финал Евро-2022 среди женских команд, онлайн-трансляция матча, чемпионат Европы по женскому футболу

Англия — Германия: LIVE. Смотрим финал женского Евро-2022, который побил все рекорды!
Ульяна Лукьянченко
Англия — Германия, финал Евро-2022
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На «Уэмбли» будет аншлаг, но у нас тоже весело. Присоединяйтесь!

Всем привет! Сегодня финал Евро-2022 — и это важнейшее событие в женском футболе. 30 миллионов человек будут смотреть этот матч у телеэкранов, а ещё 90 тысяч придут на «Уэмбли», чтобы узнать, кто же станет чемпионом Европы. Игра стартует в 19:00 мск. Будь среди лучших и читай наш Live! 😄

Что можно почитать до начала матча:

Сборная Германии зажгла в полуфинале, хотя от них этого никто не ожидал. Реакция капитана — пушка:

«Ни одна свинья не ждала нас в финале». Англия против Германии — это огонь! «Ни одна свинья не ждала нас в финале». Англия против Германии — это огонь!

Александра Попп оформила дубль и отправила немок в финал Евро. Это будет её 120-й матч за сборную и всего первый чемпионат Европы в жизни:

Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки! Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки!

Англия не просто так оказалась в финале — они были главными фаворитками турнира ещё до его старта:

Победа почти не вызывает сомнений. На женском Евро выделяется очевиднейший фаворит Победа почти не вызывает сомнений. На женском Евро выделяется очевиднейший фаворит

Кстати, о фаворитах: этот Евро запомнится нам не только крутой игрой англичанок и немок, но и жуткими травмами:

Главная звезда Евро-2022 пропустит турнир. Всё из-за жуткой травмы Главная звезда Евро-2022 пропустит турнир. Всё из-за жуткой травмы
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Теги Футбол Женский футбол •••

Заглавное фото: Harriet Lander/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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