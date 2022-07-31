«Барса» обокрала «Челси», а Суарес удивил. Трансферы недели, которые вы могли упустить

Летнее трансферное окно в самом разгаре. За последнюю неделю клубы провернули много сделок. Среди них есть громкие, но есть и те переходы, которые вы могли упустить. В этом материале — все трансферы, о которых нужно знать.

А если более ранние летние переходы прошли мимо вас, то вот главные сделки предыдущих недель.

Жюль Кунде: «Севилья» → «Барселона» (€ 50 млн)

Начнём сразу с самого жирного трансфера. Кунде за пару лет добился мощнейшего прогресса в «Севилье» и попал на радары многих топ-клубов. Этим летом за 23-летнего французского защитника зарубились «Челси» и «Барселона». А когда казалось, что переезд в Лондон уже неизбежен, каталонцы буквально обокрали конкурента и уговорили Кунде присоединиться к ним. За Жюля «Барса» отдала «Севилье» € 50 млн, контракт рассчитан до лета 2027-го.

Жюль Кунде Фото: fcbarcelona.com

Магомед Оздоев: «Зенит» → «Фатих Карагюмрюк» (свободный агент)

В Европе теперь будет играть ещё один россиянин! Правда, речь не про топ-чемпионат. У Оздоева летом истёк контракт с «Зенитом», и полузащитник отправился искать новый клуб. Магомед не скрывал, что хочет поиграть за границей, и в результате сдержал слово. На днях 29-летний игрок подписал двухлетнее соглашение с турецким «Фатих Карагюмрюк». Теперь тренировать Оздоева будет не Сергей Семак, а Андреа Пирло.

Луис Суарес: «Атлетико» → «Насьональ» (свободный агент)

Целая эпоха подошла к концу. Суарес играл в Европе 16 лет и за это время превратился в настоящую легенду. «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико» — не каждый футболист может похвастать таким карьерным путём. Этим летом Луис попрощался с Мадридом, и многие ждали его в другой европейской команде. Но Суарес удивил — вернулся на родину, в Уругвай. Теперь 35-летний нападающий будет забивать за родной «Насьональ», где начинал взрослую карьеру в далёком 2005-м. Контракт рассчитан до конца этого года.

Дуайт Макнил: «Бёрнли» → «Эвертон» (€ 23,8 млн)

Добро пожаловать в самую богатую лигу в мире. «Бёрнли» по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип, но всё равно стряс с «Эвертона» почти € 24 млн за нападающего Макнила, который в 38 матчах отметился одним ассистом. Фрэнк Лэмпард такому усилению рад (по крайней мере, публично). Контракт с английским футболистом рассчитан на пять лет.

Дуайт Макнил Фото: Jan Kruger/Getty Images

Оскар Мингеса: «Барселона» → «Сельта» (€ 3 млн)

«Барса» этим летом много тратит, поэтому зарабатывать и разгружать зарплатную ведомость ей просто необходимо. Под сокращение попал защитник Мингеса, которому после усиления состава явно не нашлось бы места на поле. 23-летний испанец попробует силы на уровне поскромнее — в «Сельте». Клуб из Виго отправил на счёт «Барсы» € 3 млн и подписал с футболистом контракт на четыре года.

Кстати, в прошлом розыгрыше Примеры Мингеса отметился одним голевым действием — ассистом на Люка де Йонга в матче с «Мальоркой». Вот видео:

Нуну Тавареш: «Арсенал» → «Марсель» (аренда)

В прошлом сезоне Тавареш частенько выходил на левом фланге обороны «Арсенала», но этим летом всё изменилось. Клуб купил у «Манчестер Сити» Александра Зинченко, и молодой португалец оказался аутсайдером в конкуренции с украинцем и Кираном Тирни. Выход из ситуации нашёлся быстро: 22-летний португалец умчал в аренду в «Марсель» на один сезон. История выигрышная для всех: Тавареш будет играть в европейском топ-чемпионате, «Марсель» усилился перед новой кампанией, а «Арсенал» не потерял талантливого игрока.

Даниэль Мальдини: «Милан» → «Специя» (аренда)

В семье Мальдини принято дарить миру футбольную звезду в каждом поколении. Сначала был Чезаре, потом — Паоло, теперь — Даниэль. В прошлом сезоне 20-летний нападающий отыграл в Серии А восемь матчей, стал чемпионом Италии и даже забил один гол. Но в таком возрасте нужна игровая практика, а для основного состава Мальдини-младший пока сыроват. Чаще выходить на поле Даниэль сможет в «Специи», которая арендовала его на один сезон.

Даниэль Мальдини Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Эмилиано Ригони: «Сан-Паулу» → «Остин» (€ 3,64 млн)

Помните такого? Ригони был одним из самых многообещающих элементов аргентинской банды, которую завезли в «Зенит» в 2017-м. Надежд вингер не оправдал, поездил по арендам, а два года назад отправился в свободное плавание. Задержаться хоть где-нибудь надолго Эмилиано пока не удаётся: сначала был испанский «Эльче», потом — бразильский «Сан-Паулу». И вот у 29-летнего Ригони новое приключение: клуб МЛС «Остин» заплатил за него € 3,64 млн. Контракт — до конца 2024 года.

Клинтон Н’Жье: «Динамо» → «Сивасспор» (бесплатно)

Ещё один бывший футболист из РПЛ. Три года назад Н’Жье приходил в «Динамо» как статусный легионер с опытом игры за «Тоттенхэм», «Лион» и «Марсель». Стать звездой в России нападающий так и не смог и этим летом оказался свободным агентом. В Турции, похоже, хорошо помнят хайлайты Клинтона в предыдущих клубах. По крайней мере, «Сивасспор» не испугался и подписал 28-летнего камерунца до лета 2024-го.

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