«Зенит» — армия — кол-центр — Лига чемпионов». Уникальная история россиянина из «Пюника»

Теперь Коваленко сыграет с «Црвеной Звездой» и услышит тот самый гимн. Но он всё ещё мечтает вернуться в Петербург.

Защитник «Пюника» Михаил Коваленко – один из немногих россиян, кто услышит гимн Лиги чемпионов с поля. Его команда впервые в истории пробилась в третий квалификационный раунд турнира. Сам Михаил – воспитанник «Зенита» и школы «Коломяги». В 18 лет он попал в молодёжную команду, а дальше всё непредсказуемо закрутилось.

Вот основные хайлайты его карьеры: год службы в армии, тренировка с Андре Виллаш-Боашем, игры во втором и в первом дивизионах. Потом – пауза в футболе и работа в кол-центре. А после – возвращение.

Михаил рассказал «Чемпионату» о своей удивительной карьере.

Михаил Коваленко в «Пюнике» Фото: fcpyunik.am

«Хочу, чтобы мы прошли в групповой этап»

– С «Пюником» ты вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Лучший результат в истории клуба. Это сенсация?

– Это лучший результат не только для клуба, но и для всей Армении. Ведь ни один клуб в принципе не доходил до третьего раунда Лиги чемпионов. Все об этом мечтали и очень ждали. Мы очень рады, что удалось это сделать. Хочется и дальше ставить рекорды.

– В первом раунде вы победили «ЧФР Клуж», во втором – «Дюделанж». Первый соперник был сложнее?

– Да, с «ЧФР Клуж» было сложнее, соперник более опытный, именитый, сильный. С «Дюделанжем» уже все ждали, что мы их пройдём. И оступиться было бы обидно. По игре, по моментам должны были крупно побеждать ещё в первой игре дома. Хорошо, что во втором матче реализовали шансы.

– Много зрителей ходят на Лигу чемпионов?

– Интересно, какая посещаемость будет во внутреннем чемпионате, но на Лигу чемпионов ходили по 7-8 тысяч. Почти аншлаг. Думаю, нашими выступлениями мы привлекаем и новых болельщиков.

– Дальше – «Црвена Звезда». Соперник уже другого уровня. Понятно, что желание пройти есть. Но объективно – команда достигла потолка?

– У нас настрой – проходить дальше. Мы уже прошли два раунда, лично я хочу, чтобы мы прошли в групповой этап. Футбол как раз интересен и непредсказуем тем, что любая команда может обыграть любую.

– В России «Пюник» известен тем, что раньше в нём работали Талалаев и Тарханов. Что это за команда сейчас?

– «Пюник» почти всегда ставит задачу выиграть чемпионат. Это самый титулованный клуб Армении. В этом сезоне также стоит задача занять первое место. И как можно лучше выступить в еврокубках. Президент клуба делает всё для того, чтобы у команды было всё хорошо, а также ходит на домашние матчи и летает с командой на выездные игры. Атмосфера в клубе очень классная.

– Много ли игроков в команде из сборной Армении?

– Четверо точно сейчас, в прошлом сезоне было больше, но несколько футболистов ушли. Плюс есть сильные легионеры – из Венесуэлы, Бразилии, Украины, Сербии, Молдовы и других стран.

«Пюник» Фото: fcpyunik.am

Год в армии. Как так вышло?

– Ты сам пришёл в «Пюник» месяц назад из «Долгопрудного»? Как так получилось?

– «Долгопрудный» распался. Потом поехал на просмотр со «СКА-Хабаровск», но там не сложилось. Прилетел домой, и буквально через пару дней поступило предложение от «Пюника», которое я с удовольствием принял.

– Можно ли сказать, что тебя приглашали именно под основу?

– В «Пюнике» рассчитывают на каждого футболиста: на одну игру может выйти один состав, а на следующую уже возможны пять или 10 изменений. И дело не в том, что кто-то плохо сыграл. Ни для кого нет гарантированного места в основном составе, все доказывают через тренировки и игры.

– Как там относятся к легионерам?

– Армяне очень гостеприимный народ. Здесь к каждому относятся очень тепло. Даже в такси могут предложить записать номер и в случае чего обращаться. Но я уже играл в Армении за «Ноа», так что уже сам стараюсь помогать другим ребятам.

– Хочешь ли теперь задержаться в Армении на долгий срок?

– В «Ноа» я провёл два сезона. Там был определённый момент, когда клуб поменял дальнейшую стратегию, сделал акцент на развитии академии и школы, поэтому решили не продлевать контракт. А спустя год я снова тут, но в другом клубе, сейчас у меня контракт «1+1», и буду прилагать все усилия для завоевания титулов. Я выигрывал Кубок и Суперкубок Армении, два раза становился серебряным призёром чемпионата. Хочется стать чемпионом.

– Ты выпускник «Коломяг», потом оказался в «Зените», но до первой команды так и не дошёл – почему?

– Я был в системе «Зенита» до 15 лет, потом два года до выпуска провёл в школе «Коломяги», с которой мы выигрывали и чемпионат, и Кубок города. После я сыграл на Мемориале Гранаткина за сборную Санкт-Петербурга, и Анатолий Давыдов пригласил меня в дубль «Зенита». Полгода с ними тренировался, но не был заявлен. Дальше Дмитрий Черышев стал главным тренером, и я начал играть, в том числе в юношеской Лиге чемпионов. Однако в начале декабря меня забрали в армию на год.

Дмитрий Черышев Фото: fc-zenit.ru

– Армия. Из «Зенита». Что?

– Да, так получилось. Всегда рассчитывал только на футбол, учёбу забросил. Я был в колледже при Лесгафта, но меня отчислили. Были мысли получить военный билет, но не успел. Пришли домой, забрали.

– Где служил?

– В Михайловской военно-артиллерийской академии. Полгода провёл в Луге. Потом перевели в Санкт-Петербург, там я отвечал за спортивный зал.

– И в 19 лет ты потерял год.

– С одной стороны, да, но с другой – всё было к лучшему. В последние полгода меня днём отпускали на тренировки с «Зенитом». Но играть не мог. Заявить не получалось, так как я был в вооружённых силах.

– Отразился ли этот год на возможной карьере в «Зените»?

– Сложно сказать. Я ни о чём не жалею. Возможно, сложилось бы с «Зенитом». Возможно – нет. Думаю, армия, наоборот, пошла на пользу. Потом ведь вернулся, удачно провёл товарищескую встречу за «Зенит-2» с «Бенфикой», и Радимов меня оставил. Правда, за полгода не провёл ни одного матча, но набрал форму и пошёл в «Динамо» Санкт-Петербург.

– С главной командой «Зенита» успел потренироваться?

– Один раз — при Виллаш-Боаше. Переживал, нервничал, но, как мне показалось, достойно провёл тренировку.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В 2021-м Коваленко работал в кол-центре. Что?!

– Полгода в «Зените-2» — и ты перешёл в «Динамо».

– Да, тогда оно только возродилось. Два сезона во второй лиге, один сезон в ФНЛ, тогда ещё запомнилось, что мы обыграли «Зенит» со счётом 3:2 в Кубке России. Потом клуб переехал в Сочи.

– И ты там уже не задержался. Почему?

– Провёл там месяц. Сидел в основном на скамейке. Точилин говорил, что я ему нужен, но место в составе не обещал. Я уехал в «Тюмень», провёл там сезон. Но в итоге мы вылетели во вторую лигу, а «Сочи» вышел в РПЛ. Было обидно. Мог остаться в «Сочи» и даже играть там. Так как после моего ухода мой конкурент получил травму.

– Не очень-то тебе и везёт.

– Мне очень везёт. Ведь почти год назад я вообще без команды остался.

– Как раз хотел спросить. В сентябре 2021-го ты ушёл из «Ноа» — и на полгода пауза в карьере.

– Варианты были. Я поехал к Точилину в «Кубань», но там была полная заявка. Был вариант во второй лиге с уже другим питерским «Динамо», но не договорились по срокам. Я хотел контракт на полгода, а клуб предлагал на год. Плюс жена рожала в конце сентября, хотел быть рядом.

– Что ты делал эти полгода?

– Четыре месяца. Ждал рождения сына, это случилось 24 сентября. Кстати, очень рад, что был рядом с женой в этот момент. И с середины октября пошёл на работу. Устроился в кол-центр, ходил в офис. Звонил по базе, предлагал разные услуги. Поработал месяц, понял, что это не моё. Начал тренироваться. Пообещал себе снова вернуться в футбол.

– Сложный период с финансовой точки зрения?

– Да, очень сложный, но мы справились.

– Как после этого вообще найти мотивацию вернуться?

– Просто верил. И звёзды сложились. Александр Точилин возглавил «Долгопрудный». Я ему позвонил, он сказал, что защитники нужны – приезжай. В итоге подписал контракт, набрал форму и через полгода перешёл в «Пюник».

– От звонков в кол-центре до Лиги чемпионов — меньше чем за год?

– Получается, так.

– Удивительный путь. «Зенит» – армия – кол-центр – Лига чемпионов. О чём-то вообще жалеешь?

– Всё идёт так, как и должно. Спасибо каждому тренеру, с которым я когда-то где-то работал вместе и с которым работаю сейчас в «Пюнике». 3 августа для меня случится значимый момент – перед игрой зазвучит гимн Лиги чемпионов. Очень приятно играть в такой атмосфере.

– Россия с футбольной точки зрения тебе ещё интересна?

– Одна из моих целей – попасть в РПЛ, а именно в «Зенит». Это мой родной город, команда, благодаря которой я полюбил футбол. Сильные воспоминания, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов и выигрывал Кубок УЕФА, а я подавал мячи на «Петровском». Сейчас «Зенит» – клуб номер один в России. И можно заметить, что они стали возвращать своих воспитанников, так что почему нет?