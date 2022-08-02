У «Зенита» на балансе есть ещё одна команда. Из-за неё клуб ушёл в минус

В начале июня РФС опубликовал очередной годовой отчёт по всем клубам РПЛ и ФНЛ, в котором содержатся основные финансовые показатели за 2021 год (не за сезон, а именно с 1 января по 31 декабря). Там есть несколько интересных моментов.

Четвёрка по общей сумме доходов – клубы с якорными спонсорами: «Зенит» – клуб заработал почти 18 млрд рублей, при этом из этой суммы 12,6 млрд приходится на коммерческие доходы (70,5%); «Спартак» – из 9,4 млрд рублей общей статьи доходов 70,8% приходится на поступления от коммерческих контрактов; «Локомотив» – 7,7 млрд общих доходов, из них 80% – доля коммерческих доходов; «Динамо» – 6,87 млрд, из них 85% приходится на коммерческие доходы.

На топ-8 клубов приходится 84% всех доходов.

Разброс в выручке с матчей огромен: больше 1 млрд заработали только «Зенит» и «Спартак». «Арсенал», «Химки» и «Ахмат» не дотянули даже до 15 млн рублей.

Лидер по чистому убытку «Локомотив» – минус 2,3 млрд рублей. На втором месте идёт «Спартак» (-1 млрд), на третьем — ЦСКА (-980,1 млн). А вот «Зенит» из всей пятёрки ушёл в минус незначительно – на 165,3 млн.

Прошлый финансовый год восемь клубов из 16 закончили с плюсом: «Динамо» (+157,8 млн рублей), «Рубин» (+1,2 млрд), «Арсенал» (+135,8 млн), «Ахмат» (+101,1 млн), «Урал» (+700 тысяч), «Уфа» (+302,8 млн), «Крылья Советов» (+28,3 млн) и «Нижний Новгород» (+107,4 млн).

Общий трансферный баланс – минус 8,31 млрд рублей. В плюсе только четыре клуба: ЦСКА (+1 млрд), «Ахмат» (+377,2 млн), «Рубин» (+261,6 млн) и «Арсенал» (+175 млн).

«Ахмат», «Урал» и «Арсенал» потратили на услуги посредников 0 рублей. А вот «Спартак» – 608,5 млн, на втором месте «Динамо» с 563,2 млн, на третьем – «Локомотив» (465,3 млн).

Если смотреть в динамике трёх календарных лет, то можно выделить несколько тенденций: доходы растут, траты уменьшаются (причина тому – коронавирус).

Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что ещё привлекло внимание, так это наличие строчки про баскетбольный клуб у «Группы ФК Зенит»: расходы на него составили порядка 1,9 млрд рублей, а его доходы 1,3 млрд. Из-за него в отчётности появился итоговый минус в 165 млн – не будь на балансе убытков БК «Зенит», группа бы закончила год с плюсом в 300 млн.

Почему на балансе футбольного клуба – баскетбольный?

В Петербурге до создания БК «Зенит» был только один клуб – «Спартак». У команды была долгая история, начавшаяся аж в 1935 году и полная достижений: во времена СССР «Спартак» дважды брал Кубок обладателей кубков, чемпионат СССР и Кубок, потом был чемпионат СНГ, Кубок России и Суперлига-2. Но в 2014 году у команды начались финансовые проблемы, потому что бóльшая часть денег, поступавшая из бюджета области, по словам наших источников, оседала в карманах. «Спартак» заявил о прекращении своего существования, после чего было создано новое юрлицо, а команда заявилась в любительскую лигу. Чтобы не лишать город баскетбола, руководство «Газпрома» приняло решение создать новый клуб – так появился «Зенит», который стал департаментом в структуре футбольного клуба.

Одна из причин, почему команду не стали сразу выделять в отдельное юридическое лицо – это контроль за расходами. Внутри одной компании их проще регулировать, поэтому изначально суммы у БК были гораздо ниже (порядка 700 млн рублей). Но с постепенным расширением штата команды было принято решение выделить БК «Зенит» в отдельное юрлицо – так в 2017-м появилось ООО «БК Зенит», 100-процентная доля которого стала принадлежать АО «ФК Зенит». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», футбольному клубу принадлежат ещё ООО «Зенит-Арена» (100%), ООО «ЗПФ» (100%), ООО «Спортатрибутика» и ООО «Зима-лето спорт» (25%).

Учитывая, что это группа компаний, в отчётность группы (а именно это и представлено в документе РФС) включены финансовые результаты всех «дочек». И, по нашей информации, так было всегда. Просто в этот раз решили отдельно подсветить баскетбольный клуб. Расходы БК «Зенит» превысили доходы на 488 млн, из-за чего группа зафиксировала чистый убыток в 165,3 млн рублей. То есть, не будь на балансе баскетбольного актива, по итогам года «Зенит» вышел бы в плюс.

«Зенит» в прошлом сезоне чувствовал себя хорошо – только от еврокубков клуб получил порядка 4 млрд рублей – это подтверждают источники «Чемпионата»: «Вообще, цифры – самое честное из того, что существует, но они всё равно основаны на каких-то стандартах, которые не особо применимы к футболу. Простой пример: один из клубов покупает игрока, расходы на него амортизируются на весь срок действия контракта. Он сломался и не играет, а затраты на него всё равно идут. Цифра расходов не поменялась».

«Зенит» в еврокубках Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Ещё одна существенная деталь – клуб отчитывается и в РФС, и в налоговую за год, а Единая лига ВТБ предоставляет данные по БК «Зенит» за сезон. Так, в сезоне-2020/2021 у баскетбольного клуба был бюджет 1,92 млрд рублей: сюда включены поступления по спонсорским договорам, вклады членов, акционеров, а также субсидии, пожертвования и бюджетное финансирование. В сезоне-2021/2022 – 1,974 млрд. При этом в календарном 2020-м себестоимость продаж клуба (в эту статью входят расходы на оплату труда, страховые взносы и пр.) составила 1,1 млрд, в 2021-м – уже 1,6 млрд. Управленческие расходы также выросли – на 44%. При этом выручка осталась на плюс-минус прежнем уровне – 1,3 млрд рублей. С прибылью всё грустнее – она была зафиксирована лишь однажды, в 2020-м. Всё остальное время баскетбольный актив уходит в минус в среднем на 200 млн.

Судя по списку спонсоров баскетбольного «Зенита», у них есть только один релевантный контракт – с Winline. Но, по словам наших источников, он сильное меньше, чем спонсорские соглашения с компаниями группы «Газпром». Сам же клуб почти не зарабатывает – только тратит.

Послесловие. Почему такой отчёт на самом деле плохо отображает экономику футбольного клуба?