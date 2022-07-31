ЦСКА безжалостно наказал «Нижний» за ляпы в защите. Но одна замена всё перевернула

«Нижний» впервые в сезоне играл дома, а ЦСКА — в гостях. Со спаренного выезда в родную для Михаила Галактионова Москву нижегородцы вернулись в смешанных чувствах: удовлетворение ничьей с «Локомотивом» сменила досада от крупного поражения в Химках. Заглушить её удалось на своём поле — впечатляющим камбэком.

Несмотря на жуткий ляп в Подмосковье, тренер хозяев оставил в основе вратаря Нигматуллина («Мы его поддерживаем, но цепочку неудач надо исправлять»). Состав «НН» принял более интернациональный вид: россиян Стоцкого и Берковского в старте заменили узбек Юлдошев и единственный на всю лигу анголец Милсон.

У Владимира Федотова оснований для ротации после двух «сухих» побед не было — он и не стал ничего выдумывать. ЦСКА третий тур подряд вышел на поле в одном сочетании — даже со сноской на результаты удивительное постоянство. Из двух новичков Федотов включил в заявку только серба Зделара (дебют ограничился 15 минутами). Чилийский опорник Мендес скатался в Нижний туристом — не успели заявить к третьему туру.



Бедняга Нигматуллин со старта начал ловить флешбэки из Химок. Первым собственного вратаря пугнул безалаберным пасом назад Корнюшин. Счастье хозяев, что Чалов затянул с ударом и всё равно не попал в створ. Ладно Корнюшин — молодой защитник проводил всего шестой матч в РПЛ. Но от многоопытного капитана Гоцука Нигматуллин такой подставы вряд ли ожидал. Второй грубейший обрез за четверть часа москвичи сопернику не простили. Мухин с удивительным для игрока его профиля изяществом вырезал мяч внешней стороной стопы на Чалова, и со второй попытки Фёдор ударил как надо — в противоход вратарю, точно в угол.

Результативный ляп, видно, так расстроил Гоцука, что в первом тайме он ещё дважды серьёзно ошибался. Невысокий Кучаев умудрился выиграть воздух у рослого нижегородского капитана и удвоил счёт, замкнув навес Гайича. А после рисковой откидки Гоцука назад Нигматуллину пришлось как на пожар лететь за пределы штрафной и головой выносить мяч, а спустя пару секунд — вылавливать его уже возле ворот после «парашюта» от Облякова.

Третий гол ЦСКА, авторства опять-таки Чалова, до перерыва аннулировал судья Мешков. Форвард с нарушением выковырял мяч из рук Нигматуллина.

Беспроблемный первый тайм притупил бдительность армейцев. А меры, предпринятые Галактионовым, возымели действие. Со старта второго тайма нижегородцы заиграли агрессивнее, а главное — собраннее. Шикарно сработала замена: полный сил Сулейманов забил, едва выскочил на поле. Фиксируем первый пропущенный федотовским ЦСКА гол. Юлдошев отблагодарил тренера за доверие результативным пасом.

Тот же Сулейманов с Милсоном вдвоём провернули ещё одну атаку с претензией на гол. И тут уже москвичам повезло, что нападающий пустил мяч рядом со штангой. Возможно, решительный бросок Акинфеева в ноги смутил его.



И всё-таки неистовый Сулейманов наиграл на дубль. После навеса ещё одного вышедшего на замену человека, Стоцкого, Тимур классно пробил головой — Акинфеев даже прыгать не стал: бесполезно.

А свежий армейский нападающий, Заболотный, свой шанс не использовал, хотя цель была совсем близка. ЦСКА теряет два очка, а вместе с ними шанс на первое место. Теперь там снова «Зенит» — по дополнительным показателям.