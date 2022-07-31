«Спартак» уничтожил «Оренбург». Но у Абаскаля есть причина для недовольства

На этот раз у красно-белых не должно быть вопросов к судьям.

На 51-й день после назначения на пост главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые оказался на бровке стадиона «Открытие Банк Арена». Начало сезона-2022/2023 красно-белые провели на выезде и все три матча сыграли с разным исходом – уступили «Зениту» в Суперкубке России (0:4), добились ничьей с «Ахматом» (1:1) и обыграли «Краснодар» (4:1). «Оренбург» представлялся не лучшим вариантом для «Спартака» в первом домашнем матче сезона. Эта команда дважды побеждала красно-белых за три последних встречи, в том числе в Москве.

Чтобы максимально осложнить жизнь «Оренбургу», Абаскаль сохранил линию атаки, которую впервые выпустил в игре с «Краснодаром», и сделал всего одну перестановку в старте – вместо травмированного Георгия Джикии вышел Наиль Умяров. Полузащитник занял место Руслана Литвинова, составившего пару в обороне с Никитой Черновым. Марцел Личка тоже сделал замены после победы над «Уралом»: в старте появился Владимир Сычевой, оформивший хет-трик, и костариканец Химми Марин. Вместе с Дмитрием Воробьёвым они образовали атакующую тройку в схеме 4-3-3.

«Спартак» забил «Оренбургу» уже на второй минуте. Квинси Промес подал угловой на Кристофера Мартинса, который, воспользовавшись неудачным выходом из ворот Евгения Гошева, точно и сильно пробил под перекладину – 1:0.

С самого начала у «Спартака» вырисовалась схема 4-1-2-1-2 с Квинси Промесом и Александром Соболевым на острие и Виктором Мозесом под ними. К 15-й минуте красно-белые организовали второй быстрый гол: Промес сделал мягкую подачу во вратарскую, откуда Соболев точно пробил головой – 2:0.

У «Спартака» было ещё несколько возможностей забить третий и четвёртый голы до 30-й минуты, но этого не случилось, как и забитого мяча «Оренбурга» в первом тайме. На 35-й минуте судья Артём Чистяков принял неправильное решение, которое изменил после видеопросмотра. Рефери показалось, что Чернов сбил Марина в штрафной, из-за чего он поставил пенальти. «Спартак» не стал играть на нервах своих болельщиков и забил третий. На 38-й минуте Промес пробил мимо вратаря после передачи Даниила Хлусевича – 3:0.

«Оренбург» оживился после перерыва. Если в первом тайме гости нанесли всего два удара в сторону ворот Селихова, то на старте второго – сразу три. Один из них стал результативным. Кристофер Мартинс потерял мяч под прессингом недалеко от штрафной площади, Александр Эктов сделал пас на Ивана Башича, который пробил впритирку со штангой – 1:3.

Абаскаль сделал тройную замену на 59-й минуте – вместо Мозеса, Рыбуса и Соболева вышли Пруцев, Денисов и Николсон. Личка ответил выходом Веры, Батраза Гурциева, Титкова и Мансильи. Главный тренер «Оренбурга» наверняка рассчитывал, что его команда продолжит нагнетать ситуацию на чужой половине поля, но этого не случилось. Возможно, замена в перерыве Сычевого была ошибкой.

За девять минут до конца «Спартак» чуть было не остался вдесятером – Хлусевич грубо сыграл в подкате против Степана Оганесяна. Судья снова отправился к VAR и вынес лояльное решение – жёлтая карточка. На 84-й минуте мяч в сетку отправил Николсон, но его гол был отменён – вне игры. «Спартаку» решение арбитра не понравилось, и футболисты обрушили шквал ударов по воротам Евгения Гошева. Защитники «Оренбурга» перестали успевать за соперниками, и в добавленное время Данила Хотулёв привёз пенальти, который реализовал Квинси Промес. 4:1 — домашняя премьера Абаскаля удалась! Единственное, чем может быть недоволен испанец, это большим количеством упущенных моментов. Но главное, что «Спартак» их создаёт.

Благодаря дублю Квинси Промеса и голам Кристофера Мартинса и Александра Соболева «Спартак» вышел на второе место. После трёх туров у красно-белых семь очков, столько же у «Зенита» и ЦСКА. «Оренбург» остался во второй половине таблицы.