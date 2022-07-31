Карпин раскрыл форварда для сборной. Теперь Комличенко заменит Дзюбу?

Николай Комличенко штампует голы один за другим. После ухода из «Динамо» форвард раскрылся в «Ростове» у Валерия Карпина. До назначения последнего в сборную России Комличенко отметился голом с пенальти в ворота «Зенита» во второй игре сезона-2021/2022. Пока Карпин отсутствовал на лавке «Ростова», Комличенко оформил 3+2 по системе «гол+пас» в 16 матчах РПЛ, а после его возвращения – 4+1 в 10 играх.

Летняя предсезонка однозначно пошла на пользу Комличенко и его ассистенту Даниилу Уткину. Эти двое организовали гол в первом туре в ворота «Динамо»: форвард забил головой с передачи полузащитника и принёс «Ростову» одно очко (1:1). В матче с «Локомотивом» Комличенко и Уткин скопировали «динамовский» гол, а для ничьей потребовался второй мяч – его забил Даниил после подачи Данилы Глебова (2:2).

Сегодня Комличенко и Уткин продолжили спланированный розыгрыш, который опять закончился голом! На 40-й минуте матча с «Химками» мяч оказался в воротах после привычной подачи полузащитника и столь же типичного удара головой нападающего – 1:0.

Ни одна из пяти замен «Химок» во втором тайме не сработала. У гостей были моменты у чужих ворот, но один удар в створ из 13 – это ужасно. «Химки» не воспользовались и подарком Данилы Прохина, который оставил «Ростов» вдесятером на 79-й минуте после второй жёлтой карточки. Таким образом, гол Комличенко и результативная передача Уткина принесли южанам первые три очка в сезоне-2022/2023. Благодаря победе «Ростов» поднялся с 12-го места на шестое, а «Химки» опустились на седьмую строчку. Карпин во второй раз обыграл Сергея Юрана в очном противостоянии.

Если сборная России всё-таки возобновит тренировки и игры в ближайшее время, Карпин может заменить в национальной команде Артёма Дзюбу своим одноклубником. Пока экс-нападающий «Зенита» ищет новый клуб, бомбардир южан забивает в каждом матче. При этом замена выглядит равноценной – оба форварда играют на острие, отлично действуют «на втором этаже», имеют атлетичное телосложение и большинство мячей принимают спиной под давлением, выполняя скидки на партнёров. Если Комличенко продолжит в том же духе, Дзюбе будет ещё сложнее вернуться в сборную.