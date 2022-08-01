Первые матчи с Fan ID — катастрофа. Посещаемость РПЛ упала многократно

Третий тур РПЛ сезона-2022/2023 — исторический. Сразу в пяти городах была запущена система Fan ID. «Карта болельщика» требовалась для прохода на стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
Цифры посещаемости красноречивы:
|Стадион
|Посещаемость третьего тура
|Посещаемость с тем же соперником в доковидном-2018/2019
|«Екатеринбург Арена»
|2 997
|20 326
|«Ростов Арена»
|5 337
|25 147*
|«Фишт»
|3 772
|-
|«Солидарность Арена»
|10 159
|19 519**
|«Нижний Новгород»
|11 847
|27 431***
*«Химок» в том сезоне в РПЛ не было, поэтому для сравнения взята команда, которая заняла тогда седьмое место – «Оренбург».
** «Торпедо» тоже не было, поэтому взяли матч с командой с 15-го места – «Анжи».
*** Так как «НН» играл в ФНЛ, то для сравнения взят показатель матча со «Спартаком-2».
Матч «Урала» с «Краснодаром» в Екатеринбурге открывал новую жизнь российского футбола грустной картинкой едва заполненных трибун. Меньше зрителей здесь в последний раз собиралось ещё во время действия коронавирусных ограничений (не более 500 зрителей). Даже в 2020-м, когда на стадион пускали в масках и рассаживали в полутора метрах друг от друга, матч с «Краснодаром» собрал 5816 человек.
Почти пустой стадион в Екатеринбурге
Фото: ФК «Урал»
В Самаре и Нижнем Новгороде добились лучших цифр. Для этого клубы пошли на маркетинговые хитрости – продавали билеты по восемь-десять рублей.
Так в Самаре на «Торпедо» удалось собрать порядка 10 тысяч человек. Для сравнения: в доковидный сезон примерно столько ходило на матчи с «Ахматом», «Ростовом» и «Енисеем».
Из стадионов с Fan ID больше всего зрителей собрал «Нижний Новгород». Однако и у него посещаемость заметно упала: в сезоне-2018/2019, когда «НН» играл в ФНЛ, она составляла больше 15 тысяч. В прошлом сезоне, после снятия ограничений, на матчи топ-команд собиралось сильно больше, чем сейчас пришло на ЦСКА за десять рублей. На «Спартаке» было 18 517 человек, на «Динамо» – 14 155, а на «Зените» в последнем туре – 30 235.
Так были заполнены сектора на матче с ЦСКА в Нижнем Новгороде
Фото: ФК «Пари НН»
В Ростове билеты продавались стандартно, посещаемость до десяти тысяч не дотянула. Игра заинтересовала чуть больше пяти тысяч человек. В конце прошлого сезона на матч с «Химками» пришло в три раза больше – 15 825 зрителей.
А вот так фанаты «Ростова» смотрели игру с подмосковной командой в этот раз.
На других стадионах РПЛ пропускная система по карте болельщика заработает только зимой, но активная часть фанатов уже начала бойкотировать матчи. Из-за этого посещаемость на многих аренах упала в среднем в два раза. Пока более-менее высокая явка на «Газпром Арене», так как большая часть «Виража» продолжает ходить на трибуну, и в Краснодаре, где матч со «Спартаком» собрал почти 30 тысяч человек.
|Стадион
|Посещаемость на старте сезона (с кем играли)
|Посещаемость за два матча в сезоне-2018/2019 (с кем играли)
|«Ахмат Арена»
|8 051 («Спартак») 8 550 («Факел»)
|14 823 («Енисей») 10 732 («Рубин»)
|«Арена Химки»
|4 020 («Химки» — «Зенит») 2 329 («Торпедо» — «Сочи») 1 530 («Химки» — «Пари НН»)
|5 841 («Динамо» — «Рубин») 6 125 («Динамо» — «Уфа»)
|«ВЭБ Арена»
|6 202 («Урал») 9 056 («Сочи)
|19 084 («Ростов) 15 948 («Арсенал»)
|«Газпром Арена»
|26 701 («Крылья Советов») 35 163 («Локомотив»)
|47 004 («Арсенал») 45 545 («Урал»)
|«Открытие Банк Арена»
|11 303 («Оренбург»)
|36 672 («Оренбург»)
|«РЖД Арена»
|7 379 («Пари НН») 9435 («Ростов»)
|22 027 («Спартак») 15 245 («Анжи»)
|«Краснодар»
|16 125 («Факел») 28 738 («Спартак»)
|34 302 («Спартак») 25 714 («Локомотив»)
|«ВТБ Арена»
|15 124 («Ростов» 13 844 («Торпедо»)
Часть клубов поддержали своих болельщиков в их протесте: «Локо» закрыл фанатскую трибуну баннером в виде огромной футболки с номером 12, ЦСКА ограничил продажу абонементов на сектор за воротами, а «Торпедо» и вовсе не стало продавать сезонные билеты на трибуну активной поддержки.
Фанаты переместились на матчи молодёжных и женских команд, ЮФЛ и пляжный футбол, собираются ходить на баскетбол и хоккей, когда там стартуют сезоны.
Вот, например, спартаковская трибуна на пляжном футболе.
А это поддержка на игре молодёжной команды.
Фанаты «Торпедо» приехали в Вологду поддержать вторую команду – после матча даже устроили с футболистами небольшую перекличку.
Но способы поддержать основу всё же находятся: например, болельщики ЦСКА недавно собрались на стадионе «Октябрь» и поприветствовали новичка Сашу Зделара.
Минцфиры сообщило, что на 29 июля было оформлено 100 тысяч Карт болельщика, а куплено билетов, абонементов и получено аккредитаций порядка 50 тысяч.
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