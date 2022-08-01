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Первые матчи РПЛ с FAN ID прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи — посещаемость упала

Первые матчи с Fan ID — катастрофа. Посещаемость РПЛ упала многократно
Полина Куимова
Первые матчи с Fan ID — катастрофа
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Дублёры получили поддержку, о какой ещё недавно не могли мечтать.

Третий тур РПЛ сезона-2022/2023 — исторический. Сразу в пяти городах была запущена система Fan ID. «Карта болельщика» требовалась для прохода на стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Цифры посещаемости красноречивы:

СтадионПосещаемость третьего тураПосещаемость с тем же соперником в доковидном-2018/2019
«Екатеринбург Арена»2 99720 326
«Ростов Арена»5 33725 147*
«Фишт»3 772-
«Солидарность Арена»10 15919 519**
«Нижний Новгород»11 84727 431***

*«Химок» в том сезоне в РПЛ не было, поэтому для сравнения взята команда, которая заняла тогда седьмое место – «Оренбург».
** «Торпедо» тоже не было, поэтому взяли матч с командой с 15-го места – «Анжи».
*** Так как «НН» играл в ФНЛ, то для сравнения взят показатель матча со «Спартаком-2».

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Матч «Урала» с «Краснодаром» в Екатеринбурге открывал новую жизнь российского футбола грустной картинкой едва заполненных трибун. Меньше зрителей здесь в последний раз собиралось ещё во время действия коронавирусных ограничений (не более 500 зрителей). Даже в 2020-м, когда на стадион пускали в масках и рассаживали в полутора метрах друг от друга, матч с «Краснодаром» собрал 5816 человек.

Почти пустой стадион в Екатеринбурге

Почти пустой стадион в Екатеринбурге

Фото: ФК «Урал»

В Самаре и Нижнем Новгороде добились лучших цифр. Для этого клубы пошли на маркетинговые хитрости – продавали билеты по восемь-десять рублей.

Так в Самаре на «Торпедо» удалось собрать порядка 10 тысяч человек. Для сравнения: в доковидный сезон примерно столько ходило на матчи с «Ахматом», «Ростовом» и «Енисеем».

Из стадионов с Fan ID больше всего зрителей собрал «Нижний Новгород». Однако и у него посещаемость заметно упала: в сезоне-2018/2019, когда «НН» играл в ФНЛ, она составляла больше 15 тысяч. В прошлом сезоне, после снятия ограничений, на матчи топ-команд собиралось сильно больше, чем сейчас пришло на ЦСКА за десять рублей. На «Спартаке» было 18 517 человек, на «Динамо» – 14 155, а на «Зените» в последнем туре – 30 235.

Так были заполнены сектора на матче с ЦСКА в Нижнем Новгороде

Так были заполнены сектора на матче с ЦСКА в Нижнем Новгороде

Фото: ФК «Пари НН»

В Ростове билеты продавались стандартно, посещаемость до десяти тысяч не дотянула. Игра заинтересовала чуть больше пяти тысяч человек. В конце прошлого сезона на матч с «Химками» пришло в три раза больше – 15 825 зрителей.

А вот так фанаты «Ростова» смотрели игру с подмосковной командой в этот раз.

На других стадионах РПЛ пропускная система по карте болельщика заработает только зимой, но активная часть фанатов уже начала бойкотировать матчи. Из-за этого посещаемость на многих аренах упала в среднем в два раза. Пока более-менее высокая явка на «Газпром Арене», так как большая часть «Виража» продолжает ходить на трибуну, и в Краснодаре, где матч со «Спартаком» собрал почти 30 тысяч человек.

СтадионПосещаемость на старте сезона (с кем играли)Посещаемость за два матча в сезоне-2018/2019 (с кем играли)
«Ахмат Арена»8 051 («Спартак») 8 550 («Факел»)14 823 («Енисей») 10 732 («Рубин»)
«Арена Химки»4 020 («Химки» — «Зенит») 2 329 («Торпедо» — «Сочи») 1 530 («Химки» — «Пари НН»)5 841 («Динамо» — «Рубин») 6 125 («Динамо» — «Уфа»)
«ВЭБ Арена»6 202 («Урал») 9 056 («Сочи)19 084 («Ростов) 15 948 («Арсенал»)
«Газпром Арена»26 701 («Крылья Советов») 35 163 («Локомотив»)47 004 («Арсенал») 45 545 («Урал»)
«Открытие Банк Арена»11 303 («Оренбург»)36 672 («Оренбург»)
«РЖД Арена»7 379 («Пари НН») 9435 («Ростов»)22 027 («Спартак») 15 245 («Анжи»)
«Краснодар»16 125 («Факел») 28 738 («Спартак»)34 302 («Спартак») 25 714 («Локомотив»)
«ВТБ Арена»15 124 («Ростов» 13 844 («Торпедо»)

Часть клубов поддержали своих болельщиков в их протесте: «Локо» закрыл фанатскую трибуну баннером в виде огромной футболки с номером 12, ЦСКА ограничил продажу абонементов на сектор за воротами, а «Торпедо» и вовсе не стало продавать сезонные билеты на трибуну активной поддержки.

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Фанаты переместились на матчи молодёжных и женских команд, ЮФЛ и пляжный футбол, собираются ходить на баскетбол и хоккей, когда там стартуют сезоны.

Вот, например, спартаковская трибуна на пляжном футболе.

А это поддержка на игре молодёжной команды.

Фанаты «Торпедо» приехали в Вологду поддержать вторую команду – после матча даже устроили с футболистами небольшую перекличку.

Но способы поддержать основу всё же находятся: например, болельщики ЦСКА недавно собрались на стадионе «Октябрь» и поприветствовали новичка Сашу Зделара.

Минцфиры сообщило, что на 29 июля было оформлено 100 тысяч Карт болельщика, а куплено билетов, абонементов и получено аккредитаций порядка 50 тысяч.

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Теги Футбол РПЛ Болельщики — Футбол РФС РПЛ •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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