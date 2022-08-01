Снятая майка в финале женского Евро — не просто эмоции! Это отсылка к ЧМ-1999

Футболистка «Манчестер Сити» Клои Келли принесла сборной Англии победу в финале Евро-2022 на «Уэмбли», а после гола сняла футболку и пробежалась по полю. Этот жест — не только проявление радости (хотя это в первую очередь — представьте, каково забить решающий гол на заполненном «Уэмбли»!), но и повтор культового празднования в финале чемпионата мира 1999 года.
Тогда сборные США и Китая решали судьбу золотых медалей мундиаля в серии послематчевых пенальти. Американка Брэнди Честейн реализовала решающий 11-метровый удар и принесла сборной США второй в её истории Кубок мира при 90 тысячах болельщиков на трибунах.
Кстати, финал Евро-2022 почти догнал тот ЧМ по посещаемости — на «Уэмбли» вчера собрались 87 тысяч человек.
А кадры с Честейн после забитого пенальти впоследствии стали культовыми. Одна из фотографий попала на обложку журнала Sports Illustrated. Она вошла в топ лучших обложек издания за всю историю, а бра Честейн до сих пор хранится в музее Nike.
Брэнди Честейн
Клои Келли забила гол в ворота Германии в дополнительное время — на 110-й минуте. Затолкав мяч, она обернулась на арбитра, дождалась подтверждения гола и побежала праздновать, сняв майку. Фотография мигом разлетелась по пабликам.
После вчерашнего матча Брэнди Честейн обратилась к Келли на своей странице в «Твиттере»:
«Я видела тебя, Келли, хорошая работа. Наслаждайся бесплатными ужинами и бесконечными пинтами пива от всей Англии до конца жизни. Ура!»
А позже в интервью Sky Sports призналась, что не смогла сдержать улыбки, когда увидела празднование Келли в прямом эфире.
Каким был финал Евро-2022, в нашем онлайне:
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