Где хвалёные саудовские шейхи? Трансферная кампания «Ньюкасла» — полная катастрофа

В октябре 2021 года Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрёл английский «Ньюкасл» за £ 300 млн, у Майка Эшли выкупили 100% акций. Первым делом новые владельцы расстались с главным тренером Стивеном Брюсом, на смену которому пришёл Эдди Хау. Каких-то глобальных задач перед ним не ставилось – просто избежать вылета после провального старта сезона. «Ньюкасл» завершил сезон АПЛ на 11-м месте, выиграв 12 из последних 18 матчей чемпионата. «Сороки» стали первой командой в истории Премьер-лиги, избежавшей вылета после безвыигрышной серии из 14 первых туров.

Один из самых примечательных моментов сезона – немотивированный «Ньюкасл» в предпоследнем туре легко обыграл «Арсенал» (2:0), не пустив соперника в Лигу чемпионов. Хау проделал отличную работу, но всё-таки до элитного уровня команда не дотягивала. Ожидалось, что летом шейхи выделят приличные средства на усиление. Приход новых функционеров Дэна Эшворта (спортивный директор) и Даррена Илза (исполнительный директор) намекал на масштабные перемены. Конечно, моментальный выход на уровень претендентов на титул «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» виделся невозможным, но на создание топовой команды АПЛ вроде «Арсенала» футбольная общественность рассчитывала. Не сложилось. Трансферная кампания «Ньюкасла» обернулась полной катастрофой.

«Ньюкасл» подписал только двух далеко не самых именитых новичков

23 июня «Ньюкасл» купил вратаря сборной Англии и «Бёрнли» Ника Поупа за £ 10 млн. Голкипер вылетевшей в Чемпионшип команды заключил с «Ньюкаслом» контракт на четыре года. Поуп провёл 36 игр в АПЛ, пропустив 47 голов. Ещё непонятно, будет ли Ник основным вратарём. Скорее всего, Поуп будет подменять Мартина Дубравку. Так себе первое приобретение для клуба с амбициями, но спешить с выводами было рано.

Ник Поуп Фото: ФК «Ньюкасл»

Через пять дней последовало более значимое подписание. 28 июня «Ньюкасл» объявил о переходе защитника Свена Ботмана из «Лилля». 22-летний нидерландец заключил пятилетний контракт с «сороками». Сумма трансфера составила € 37 млн.

В прошлом сезоне Ботман провел 25 матчей в Лиге 1 и забил три гола. В целом неплохое усиление. «Ньюкасл» выиграл борьбу за игрока у «Милана». Ботман рассказал, почему решил перейти именно в английский клуб.

«Что убедило меня перейти в «Ньюкасл»? Сначала я просто концентрировался на себе и на игре за «Лилль». Когда сезон закончился, начались переговоры с разными клубами. Мне просто очень нравится АПЛ. Будущее этого проекта кажется ярким. Я понял, что буду играть здесь. Поэтому я и выбрал эту команду. Для меня всё случившееся стало ошеломляющим событием. С нетерпением жду возможности сыграть.

Добавляет ли давления или мотивации тот факт, что я стал самым дорогим защитником в истории «Ньюкасла»? Таков сейчас трансферный рынок. Клубы платят много денег за игроков, я тут ни при чём. Хочу играть за клуб, показывать максимум. Не очень много думаю о сумме, которую заплатили за меня. Я просто наслаждаюсь. Посмотрим, что принесёт нам будущее», – заявил Ботман.

Свен Ботман Фото: ФК «Ньюкасл»

Казалось, что в течение месяца подпишут ещё несколько игроков, которые по аналогии с Ботманом будут говорить о многообещающем будущем «Ньюкасла». Причём исполнителей более именитых, чем Свен. Однако в июле клуб вообще никого не подписал. «Ньюкасл» лишь упускал цели, причём с неприятными для себя формулировками.

Неймар, Витинья, Экитике, Нуньес, Кунде, Дибала, де Врей – известные игроки, отказавшие «Ньюкаслу»

Богатой команде на этапе становления нужно любой ценой переманить звезду. Это заметно поднимет привлекательность организации. «Ньюкасл» видел подобный шанс в нападающем «ПСЖ» Неймаре, которого руководство французского клуба очень хотело сбросить в конце июня. «Сороки» фигурировали в числе претендентов на бразильца, но всегда шли в конце списка. Неймар не горел желанием переезжать в АПЛ, особенно в холодный Ньюкасл-апон-Тайн. Сейчас этот вопрос окончательно закрыт. Форвард нашёл общий язык с новым главным тренером «ПСЖ» Кристофом Галтье и не собирается покидать Париж.

Для выхода на элитный уровень «Ньюкаслу» нужно перебивать предложения таких клубов, как «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Как минимум по игрокам не суперзвёздного калибра. Однако случилась обратная ситуация. «ПСЖ» показательно увёл две ключевые цели англичан. Речь о форварде «Реймса» Уго Экитике и хавбеке «Порту» Витинье.



«Ньюкасл» давал «Реймсу» € 36+10 млн, но Экитике отказался от трансфера и перешёл в «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа. «Реймс» получит € 28,5 млн гарантированных выплат за Экитике. Еще € 6,5 млн предусмотрены в виде бонусов. «ПСЖ» удалось сбить цену благодаря тому, что «Ньюкасл» был неинтересен Уго.

«Не отказываюсь от всего того, что сделал для меня «Ньюкасл». Если бы мне пришлось уехать за границу, я бы выбрал этот клуб. Но когда тебя зовут в «ПСЖ», а ты француз, ты не можешь отказаться», — объяснил своё решение Экитике.

Уго Экитике Фото: «ПСЖ»

За Витинью «ПСЖ» отдал € 40 млн. «Ньюкасл» предлагал примерно столько же, но выбор игрока был в пользу парижан. Не только «ПСЖ» заставлял «Ньюкасл» чувствовать себя неприятно. Список звёзд, отказавшихся от перехода в команду Хау, приличный.

Защитник Жюль Кунде ещё в июне приостановил переговоры с «Ньюкаслом», рассматривая варианты только с «Челси» и «Барселоной». Уже экс-игрок «Севильи» предпочёл «Барсу», которая заплатила за него € 50 млн плюс бонусы. Это рекордная продажа в истории «Севильи». По данным Mundo Deportivo, «Ньюкасл» предлагал больше «Барселоны», но самому игроку этот вариант был совершенно неинтересен.

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей пользуется спросом в АПЛ. 30-летний игрок сборной Нидерландов интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые всё ещё претендуют на его подписание. Предложение «Ньюкасла» Стефан отклонил на начальном этапе переговоров.

Пауло Дибала сразу после ухода из «Ювентуса» отверг идею с «Ньюкаслом». В итоге оказался в «Роме». В случае аргентинца можно говорить о привязанности к Италии, но привлекательности в проекте «сорок» он тоже не видел.

Нападающий Дарвин Нуньес предпочёл перейти из «Бенфики» в «Ливерпуль», отказав «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». Здесь причина немного иная – желание играть в Лиге чемпионов.

Кого «Ньюкасл» пытается безуспешно заполучить сейчас

«Ньюкасл» предлагает € 55 млн за полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, утверждает Football Italia. «Лацио» готов отпустить его за € 70-80 млн. За игрока также борется «Челси».

«Лестер» не продаёт «Ньюкаслу» полузащитника Джеймса Мэддисона. «Сороки» сделали второе улучшенное предложение о трансфере 25-летнего футболиста за £ 50 млн фунтов. «Лестер» хочет получить около £ 60 млн. В «Ньюкасле» думают, удовлетворять ли запрос. Таких денег клуб ни на кого не тратил. На данный момент «Ньюкасл» большего всего заплатил за хавбека Бруно Гимарайнса – € 42 млн в январе «Лиону».

На статус нового трансферного рекордсмена есть ещё несколько претендентов. «Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лиона» Лукасом Пакета. Переход Пакета оценивается в £ 50 млн. «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Арсенал» и «Тоттенхэм» также связывались с игроком. Команда Хау не является фаворитом в этой гонке.

«Ньюкасл» безуспешно пытается заполучить форварда «Реала Сосьедад» Александера Исака и хавбека «Байера» Муссу Диаби. Как сообщает The Telegraph, клуб столкнулся с двумя проблемами на пути к приобретению Исака и Диаби. Англичанам не удаётся договориться с партнёрами насчёт сумм, поскольку те отвергают малейшие уступки. «Сосьедад» настаивает на том, что для приобретения Исака «сорокам» придётся активировать пункт об отступных и заплатить € 90 млн, а на предоставление рассрочки не соглашается. «Байер» тоже хочет получить все € 70 млн сразу.

Кроме того, «Ньюкасл» не устраивают запросы самих футболистов. Исак претендует на £ 200 тыс. в неделю, Диаби хочет быть самым высокооплачиваемым игроком команды и при этом получать значительно больше £ 110 тыс. в неделю, которые платят защитнику Кирану Триппьеру. В очередной раз стало понятно, что для превращения проекта в «привлекательный» на начальном этапе нужно переплачивать как клубам, так и самим игрокам.

Никакого прогресса по Исаку и Диаби нет уже несколько недель. Менеджеры готовы переключиться на другие цели. «Ньюкаслу» интересен форвард «Челси» Тимо Вернер, но сам игрок в случае ухода из Лондона хотел бы перейти в «Лейпциг». К тому же им интересовались более именитые «Ювентус» и «Реал».

Марк Кукурелья Фото: Naomi Baker/Getty Images

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья подал запрос на трансфер в «Манчестер Сити». «Брайтон» требует за него £ 50 млн, «Сити» готов заплатить только £ 40 млн. «Ньюкасл» пока наблюдает за ситуацией и может вмешаться, хотя пока сам Кукурелья не выражал желания играть в команде Хау и хочет выступать под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Ньюкасл» входит в число претендентов на хавбека «Реала» Марко Асенсио. Клуб из Мадрида понимает, что не сможет выручить за Асенсио более € 30-35 млн. «Милан» — фаворит в борьбе за игрока. Далее идут «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и только потом, возможно, «Ньюкасл».

Милинкович-Савич, Мэддисон, Пакета, Исак, Диаби, Вернер, Кукурелья, Асенсио – маловероятно, что даже один из указанных игроков окажется в «Ньюкасле». Похоже, клуб это понял и переключился на цели заметно скромнее.

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко привлёк внимание «сорок». В прошлом сезоне 19-летний Шешко забил в чемпионате Австрии пять голов за 24 матча. Также «Ньюкасл» рассматривает возможность аренды принадлежащего «Челси» 20-летнего форварда Армандо Брои, на которого с недавних пор нацелен «Реал». В любом случае Шешко и Броя даже в случае перехода не выведут «Ньюкасл» на новый уровень.

«Ньюкасл» не готов к борьбе за высокие места в следующем сезоне

Ник Поуп и Свен Ботман, возможно, так и останутся единственными приобретениями команды Хау до конца трансферного окна. Не исключена и громкая продажа.

Эдди Хау Фото: Stu Forster/Getty Images

Вингер Аллан Сент-Максимен может продолжить карьеру в «Челси» или «Тоттенхэме». По данным The Athletic, эти два клуба и ещё несколько европейских команд сделали предварительные запросы через посредников, надеясь заполучить француза по бросовой цене. Очередной признак отсутствия уважения к проекту «сорок». «Ньюкасл» готов продать Сент-Максимена только за плату, значительно превышающую £ 40 млн. Здесь важно проявить принципиальность и не отдавать игрока задёшево, иначе репутация клуба ещё больше пострадает.

В прошлом сезоне Сент-Максимен провёл 35 матчей за «Ньюкасл» в АПЛ, забив пять голов и сделав пять ассистов. Кроме того, он стал лучшим дриблёром топ-5 лиг по итогам сезона. Ботман, Сент-Максимен, Жоэлинтон, Дэниел Бёрн, Каллум Уилсон, Бруно Гимарайнс, Киран Триппьер – главные звёзды нынешнего «Ньюкасла». С таким костяком команда однозначно не готова бороться за место в Лиге чемпионов. Даже попадание в Лигу Европы или Лигу конференций не такое уж вероятное, учитывая уровень конкурентоспособности в АПЛ. Далеко не факт, что Хау удастся сохранить запал второй половины прошлого сезона.

«Ньюкасл», скорее всего, так и останется обычным середняком. Эдди Хау придётся усердно поработать, чтобы команда пробилась в еврокубки. Где же хвалёные саудовские шейхи, инвестиции которых должны были вывести команду на новый уровень? Пока это вопрос, на который нет ответа.