«Динамо» готовит нестандартный трансфер. География РПЛ пополняется новой страной

«Динамо» продолжает восполнять потери в центре обороны, компенсируя уход Фабиана Бальбуэны, Ивана Ордеца и Романа Евгеньева подписанием новых легионеров. За бело-голубых уже дебютировал Роберто Фернандес, купленный у «Гуарани» за € 3 млн (по данным Transfermarkt). Премьера 22-летнего парагвайца в матче с «Факелом» (3:3) в Воронеже получилась неоднозначной: например, в эпизоде с первым голом соперника новичок неудачно сыграл на стандарте и стал одним из виновников пропущенного мяча. Впрочем, молодому игроку из Южной Америки, разумеется, нужно время для адаптации к России и к футболу в РПЛ. Теперь же московский клуб подписывает более опытного центрального защитника.

Это будет нестандартный трансфер! В нашей лиге впервые в истории появится мексиканец – Сесар Монтес из «Монтеррея». Сайт Telediario.mx сообщил: 25-летний игрок уже принял решение о переезде в Россию, поэтому в последнем матче его даже не выпустили на поле, чтобы избежать травмы и срыва сделки. Агент Гелу Родригес, представляющий интересы Монтеса, подтвердил в беседе с корреспондентом «Чемпионата», что его клиент готов отправиться в Москву.

«Мы действительно получили предложение от «Динамо». Клубы сейчас активно ведут переговоры по переходу Монтеса», – сказал Родригес.

Журналист NFL Mexico Кери поделился в «Твиттере» деталями сделки. По его информации, стороны договорились уже на 99%, а «Динамо» заплатит «Монтеррею» € 11 млн. Таким образом, этот трансфер войдёт в топ-7 самых дорогих в истории бело-голубых. Вообще, переход Монтеса в российский клуб кажется удивительным. В Мексике богатая лига, удерживающая своих звёзд и привлекающая известных легионеров, уровень местного чемпионата достаточно высок. Например, за тот же «Монтеррей» выступает целая группа аргентинских игроков, включая экс-полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера. Но, видимо, «Динамо» сделало Сесару предложение, от которого трудно отказаться.

К 25 годам Монтес уже немало выиграл. С «Монтерреем» он становился чемпионом Мексики (Апертура в 2019-м), дважды завоёвывал Кубок страны и, более того, дважды брал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Благодаря победам на международной арене играл с командой на клубном чемпионате мира зимой 2019-го и в феврале 2022 года.

Сесар выделяется физическими данными – это высокий (рост — 193 см), сильный центральный защитник. В 2022-м он, по данным InStat, выигрывал 76% единоборств в чемпионате Мексики. Это очень солидный показатель. Монтес жёстко действует в отборе и хорошо работает с мячом. У него приличная длинная передача. А вот скоростных качеств, резкости мексиканцу недостаёт. Игра один в один против быстрых форвардов, прострелы низом, передачи из глубины за спину: всё это может быть проблемой для Сесара.

Будущий новичок «Динамо» поиграл за сборные Мексики разных возрастов. В прошлом году взял бронзу Олимпиады. В полуфинале мексиканцы уступили по пенальти Бразилии с Клаудиньо и Малкомом. За национальную команду Монтес выступает с июля 2017-го. Провёл 23 матча, забил один гол. Центральный защитник мог поехать на ЧМ-2018 в России, но незадолго до турнира получил мышечную травму. В 2019-м выиграл с Мексикой Кубок КОНКАКАФ, правда, в финале с США остался на скамейке запасных.

Сесар Монтес Фото: Christian Petersen/Getty Images

Любопытно, что начинал карьеру Монтес в «Монтеррее», выступая под необычным 286-м номером. Однажды с защитником чуть не случилась трагедия прямо на поле. В августе 2016-го в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканец получил сильнейший удар, после которого у него возникли проблемы со зрением. Сесар не мог видеть правым глазом и находился в шоке. К счастью, это продлилось недолго. Некоторое время игроку пришлось провести в больнице.

Видео голов Монтеса за «Монтеррей».

Трансферы Фернандеса и Монтеса в «Динамо» прокомментировал для «Чемпионата» футбольный функционер Тимур Лепсая.

«Парагвайские центральные защитники – устоявшийся бренд. Они надёжны, хорошо себя проявляют. Фернандес достаточно быстрый, хорошо действует на втором этаже, может двигать мяч вперёд, хорошая левая нога. «Динамо» выиграло конкуренцию у нескольких европейских клубов, латиноамериканских грандов. Но рядом с Фернандесом нужен опытный защитник, потому что он ещё молодой…

Монтес – это другой уровень, основной игрок сборной Мексики. У него были большие предложения из Европы, а в прошлом году – интерес из России. Если «Динамо» закроет сделку, то им за защиту можно быть спокойными. Тем более Бальбуэна должен вернуться через год, к тому же есть Сазонов».

Мексиканские СМИ рассказывали об интересе к Сесару со стороны «Валенсии», «Гамбурга», ПСВ и «Спортинга». Тем не менее защитник едет в «Динамо». Дуэт Монтес – Фернандес в центре обороны бело-голубых выглядит многообещающе, но сможет ли адаптироваться в России первый мексиканец в истории РПЛ?