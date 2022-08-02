Топ-10 молодых игроков, которых продавали из РПЛ за границу. Круче всех зарабатывал ЦСКА

Алексис Бека-Бека перешёл из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 млн в европейской валюте. И эта сделка в десятке самых прибыльных между нашими клубами и иностранными, если брать футболистов до 23 лет (включительно). Успешнее всех пока ЦСКА — только на четырёх трансферах заработали больше € 100 млн.

10. Маджид Уорис: из «Спартака» в «Трабзонспор» за € 6 900 000

Трансферное окно: лето-2014

Возраст на момент продажи: 22 года

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В «Спартаке» В «Трабзонспоре»

Удивительно, но «Спартак» умудрился даже заработать на Уорисе. Его забрали из шведского «Хэкена» за € 2,9 млн, а после неплохой аренды в «Валансьенн» продали в Турцию за € 6,9 млн. Так и осталось у Маджида голов за «Спартак-2» больше, чем за основной — два против одного.

Через сезон уже «Трабзонспор» продал ганского нападающего в «Лорьян», где в нём разглядели зерно таланта скауты «Порту». Хотя это был тот самый случай один на миллион, когда они ошиблись — восемь матчей без голов. Сейчас Уорису 30 лет, и он находится без клуба.

9. Фернандо Кавенаги: из «Спартака» в «Бордо» за € 9 000 000

Трансферное окно: зима-2007

Возраст на момент продажи: 23 года

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В «Спартаке» В «Бордо»

С Кавенаги тоже получилось неплохо. Да, летом 2004 года «Спартак» вроде бы забрал у «Ривер Плейт» будущую звезду. И потратился солидно — € 8,6 млн на тот момент были внушительной суммой для рынка в принципе. Два с половиной года Кавенаги и «Спартак» мучились и мучили друг друга. Однако зимой-2007 форварда получилось выгодно продать в «Бордо».

Жирондинцы не пожалели: «Бордо» оказался для Кавенаги лучшим европейским опытом (111 матчей и 47 голов). Хотя топ-игроком Фернандо так и не стал.

7-8. Мартин Шкртел: из «Зенита» в «Ливерпуль» за € 10 000 000

Трансферное окно: зима-2008

Возраст на момент продажи: 23 года

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В «Зените» В «Ливерпуле»

Один из самых эффективных трансферов на выход из РПЛ. «Зенит» нашёл совсем юного Шкртела в словацком «Тренчине», прокачал и всё ещё прогрессирующего отдал «Ливерпулю». Мартин сразу влился в состав и образовал мощную пару с легендарным Джейми Каррагером. С 2010-го по 2015-й он крушил нападение соперника. Разве что с трофеями не задалось — взял лишь Кубок лиги — 2011/2012.

7-8. Ласина Траоре: из «Анжи» в «Монако» за € 10 000 000

Трансферное окно: зима-2014

Возраст на момент продажи: 23 года

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В «Анжи» В «Монако»

«Анжи» приобрёл огромного форварда у «Кубани» за огромные деньги — € 18 млн. Через два сезона, в которые уместились 46 матчей и 18 голов, форвард решил, что пора завоевать Европу. Проще всего было договориться с обрусевшим «Монако», где как раз хотели освежить нападение. Причём в летнее окно-2013 обсуждалось, что «Анжи» не хочет продавать игрока в «Монако» за € 22 млн. Зимой он всё-таки ушёл — в два раза дешевле.

При относительно неплохой результативности (11+3 в 35 матчах), на Траоре просто было сложно надеяться. Он часто травмировался, получал дисквалификации и продолжать играть только на природных данных. После аренды в «Эвертон» весь шарм окончательно исчез. Тренер Роберто Мартинес тогда был в предвкушении: «Ласина – игрок, который мне очень нравится. Он отлично впишется в игру нашей команды. Это очень талантливый парень, которому только 23, а у него за плечами уже два перехода на общую сумму почти в £ 30 млн». «Талантливый парень» в итоге лечился все полгода и сыграл одну минуту в последнем туре.

5-6. Алексис Бека-Бека: из «Локомотива» в «Ниццу» за € 12 000 000

Трансферное окно: лето-2022

Возраст на момент продажи: 21 год

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В «Локомотиве» В «Ницце»

Француз отыграл в России меньше года, провёл 28 матчей и отдал четыре голевые передачи. Прошлым летом «Локо» заплатил за игрока «Кана» € 6 млн, а теперь продал в два раза дороже. Хотя выплаты будут разбиты: те же € 6 млн «Локомотив» получит в этом году и ещё по € 3 млн в 2023 и 2024 годах. Плюс € 2 млн заложены в бонусы и 5% — от последующей продажи.

Больше деталей сделки тут:

Учитывая, что Бека-Бека в любой момент мог приостановить контракт, сделка уже выглядит как успешная. Главное, чтобы и у «Ниццы» не возникла идея перестать платить, как это делает один европейский клуб.

5-6. Бранислав Иванович: из «Локомотива» в «Челси» за € 12 000 000

Трансферное окно: зима-2008

Возраст на момент продажи: 23 года

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В «Локомотиве» В «Челси»

Пока лучшая сделка «Локомотива» в соотношении «цена–качество–имидж». Железнодорожники приобрели Ивановича у «ОФК» за € 1 млн зимой 2006-го. В Сербии молодой защитник был известен, в том числе ярко играл за молодёжную сборную. В «Локо» Бранислав попал в период турбулентности, однако тому же Анатолию Бышовцу всегда выражал благодарность.

Иванович играл и справа, и в центре обороны, а талант, помноженный на трудолюбие и характер, помог заслужить приглашения от топ-клубов Европы. Выбрали «Челси». «Локомотив» объявил, что сделка на € 13 млн, но для системности будем ориентироваться на данные Transfermarkt.

Интересно, что поначалу казалось, что и € 12 млн выброшены на ветер. Газеты писали, что Иванович просто выглядит слабо на тренировках. Так что за первые полгода он сыграл лишь пару раз за дубль. Дебют состоялся через восемь (!) месяцев. И кто бы мог подумать, что впереди у Бранислава ещё 375 матчей за «Челси» и куча трофеев.

4. Ахмед Муса: из ЦСКА в «Лестер» за € 19 500 000

Трансферное окно: лето-2016

Возраст на момент продажи: 23 года

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В ЦСКА В «Лестере»

Нигериец подписал контракт с ЦСКА в 2012 году. Его трансфер из «Венло» обошёлся армейцам в € 5 млн. Муса действовал достаточно полезно и набил себе неплохую статистику — 54+30 в 168 матчах. А ещё впечатляли скоростные качества африканского футболиста.



«Лестер» купил Ахмеда почти за € 20 млн, но в Англии у того откровенно не получилось. В итоге Муса отыграл полсезона в аренде за ЦСКА, а потом его, к радости британцев, приобрёл «Аль-Наср». Азиаты заплатили € 16,5 млн, так что «Лестер» почти отбил расходы на трансфер.

3. Жо: из ЦСКА в «Манчестер Сити» за € 24 000 000

Трансферное окно: лето-2008

Возраст на момент продажи: 21 год

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В ЦСКА В «Манчестер Сити»

Ещё один пример грамотной сделки от ЦСКА. Армейцы купили нападающего в 2006 году у «Коринтианса» за € 5 млн. За пару сезонов в московском клубе Жо показал приличную результативность (44 гола в 77 матчах) и впечатлил штаб «Манчестер Сити».

ЦСКА продал игрока почти в пять раз дороже, чем покупал. Наверняка «Ман Сити» потом пожалел о сделке: Жо не показал ничего особенного (шесть голов в 42 матчах). Бразилец поиграл в аренде за «Эвертон» и «Галатасарай», а потом вернулся на родину.

1-2. Александр Головин: из ЦСКА в «Монако» за € 30 000 000

Трансферное окно: лето-2018

Возраст на момент продажи: 22 года

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В ЦСКА В «Монако»

На домашнем чемпионате мира сборная России добралась до четвертьфинала, а Головин ярко проявил себя в составе команды Черчесова. Спустя пару недель после турнира ЦСКА объявил о переходе игрока в «Монако». Воспитанник армейцев принёс родному клубу € 30 млн.

С точки зрения статистики Александр играет в «Монако» продуктивнее, чем в ЦСКА. В российском клубе он забивал или отдавал голевую передачу примерно в каждом пятом матче, в «Монако» — в каждом третьем.

1-2. Никола Влашич: из ЦСКА в «Вест Хэм» за € 30 000 000

Трансферное окно: лето-2021

Возраст на момент продажи: 23 года

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В ЦСКА В «Вест Хэме»

ЦСКА арендовал хорвата у «Эвертона» в августе 2018 года, а спустя сезон выкупил его за € 23 млн. Сумма немаленькая, однако уже в августе 2021-го армейцы продали футболиста в «Вест Хэм» и при этом оказались в плюсе. Английский клуб заплатил за полузащитника € 30 млн.



В ЦСКА Никола был системообразующей фигурой. В 108 матчах Влашич забил 33 мяча и отдал 21 голевую передачу, то есть делал результативное действие в каждой второй игре. А вот в новом клубе дела у хорвата намного хуже — 1+2 в 31 матче.