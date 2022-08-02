«Я кошмар каждой тёщи». Где теперь скандальный Штефан Эффенберг

Одному из самых скандальных и харизматичных игроков 90-х Штефану Эффенбергу исполняется 54 года. Экс-футболист «Баварии», мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии завершил игровую карьеру в 2004 году. Напоследок он воссоединился с бывшим партнёром по «Фиорентине» Габриэлем Батистутой в катарском «Аль-Араби», и с тех пор о нём совсем не слышно. Где же теперь великий Эффе?

Чем занимался Эффенберг до тренерской карьеры

По примеру многих экс-футболистов Штефан подался на телевидение: был экспертом, комментировал матчи. За год до завершения карьеры Эффенберг выпустил автобиографию «Я показал всем». Согласно синопсису, футболист поделился «сокровенной информацией об ослепительном мире большого футбола, которая по-новому освещает многие скандалы в новом свете».

На ТВ Эффенберг продолжил развлекать немецких зрителей яркими и неоднозначными выступлениями. Вместе со своей второй женой Клаудией (была замужем за его партнёром по «Баварии» Томасом Штрунцем) Штефан позволил болельщикам разделить его личную жизнь в документальном сериале «Домашняя игра Эффенберга». Также экс-футболист принимал участие в различных телевизионных шоу, а в 2009 году стал первым знаменитым гостем программы «Ударь звезду» на канале Pro7, где однажды дрался один на один с ведущим Даниэлем Аминати. Безуспешно.

Штефан Эффенберг Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

В 2015 году Эффе попробовал себя в роли тренера, возглавив клуб «Падерборн» из второго дивизиона. Штефан тогда самонадеянно заявил:

«Один тренер – особенный, другой – обычный. А я – новый».

С Эффенбергом подписали двухлетний контракт, но уже через пять месяцев после назначения разорвали. Под руководством «нового» «Падерборн» выиграл только два первых матча, выдал серию из 12 игр без побед, а по итогам 24 туров рухнул на предпоследнее место в таблице.

«Вокруг Эффенберга и команды было много пересудов. И всё в негативном ключе. Начиная со случая с эксгибиционизмом и лишения водительских прав и заканчивая отсутствием тренерской лицензии. Я больше не мог это выносить», – прокомментировал отставку Эффенберга президент клуба Вильфрид Финке.

Жизнь после тренерской карьеры

После увольнения из «Падерборна» Эффенберг ушёл из футбола и вернулся на телевидение. Там он вновь включился в программу «Ударь звезду» и выступал в качестве эксперта на телеканале ARD во время Евро-2016. С лета 2018 года Штефан комментировал главные события Бундеслиги по утрам в воскресенье в программе «Обратный пас» на канале Sport1.

Штефан Эффенберг Фото: Из личного архива

Годом позже Эффенберг попробовал себя в новой роли: с октября 2019-го по май 2020 года работал бизнес-менеджером в команде «Юрдинген» из третьей лиги Германии. Сейчас экс-футболист также участвует в программе «Обратный пас», проводит много времени с родными и пишет колонки. В апреле 2012-го приёмная дочь впервые сделала Штефана дедушкой, а всего у него уже трое внуков. Судя по соцсетям, такой образ жизни вполне устраивает Эффе. О себе-семьянине Штефан говорит с иронией: «Я кошмар каждой тёщи». С чувством юмора у него, кажется, всегда был порядок.