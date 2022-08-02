У Криштиану Роналду сдали нервы от бессилия. Над португальцем уже открыто насмехаются

Криштиану Роналду по-прежнему намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». Форвард хочет сменить клуб до первого матча манкунианцев в новом сезоне АПЛ – 7 августа с «Брайтоном». Однако пока попытки агента Жорже Мендеша найти своему клиенту новую команду не увенчались успехом.

По данным As, интереса к трансферу 37-летнего игрока не проявил ни один из клубов, на которые выходил Мендеш: «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи» и «Спортинг». Роналду почти наверняка начнёт сезон в «Манчестер Юнайтед», несмотря на отчаянное желание сменить команду.

У Криштиану сдали нервы от бессилия. Он ввязался в глупые споры в соцсетях

В конце прошлой недели Роналду был очень активен в соцсетях. Удивительнее всего то, что Криштиану оставлял свои комментарии под постами неофициальных малоизвестных аккаунтов. Как рядовой интернет-тролль. Это может свидетельствовать об одном: у португальца сдают нервы от бессилия.

«Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знаете, если вы не врёте, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость», – неожиданно видеть такую тираду Криштиану под его фан-страницей на аккаунте из Индии, где едва набралось более 10 тыс. подписчиков.

Криштиану Роналду Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Роналду не нравятся слухи о желании покинуть «МЮ», но он ничего не делает для того, чтобы они прекратились. Очевидно, что это и не слухи вовсе. Криштиану действительно хочет любой ценой перейти в состав участника Лиги чемпионов. В ином случае уже давно сделал бы заявление о том, что предан «Манчестер Юнайтед» и готов помочь команде в следующем сезоне АПЛ и Лиги Европы.

Криштиану раздражает тот факт, что от него отрекаются функционеры и болельщики клубов, в которых он хочет оказаться. Во время товарищеского матча «Атлетико» с «Нумансией» (4:0) фанаты мадридцев вывесили баннер с текстом «КР7 здесь не рады». На фоне этого президент клуба Энрике Сересо дважды повторил, что трансфер Роналду неосуществим.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пришёл в комментарии фанатского аккаунта с 16,9 тыс. подписчиков, опубликовавшего фото этого баннера, и отреагировал смеющимися эмодзи. Обычно таким занимаются дети или взрослые, которым совсем нечего делать. Легендарный Криштиану решил снизойти до уровня «простых смертных» и ввязаться в интернет-перепалки — настолько ему тяжело принять своё нынешнее положение и критику окружающих.

Ещё Криштиану Роналду на полном серьёзе отреагировал на шутку главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау о себе.

Хау сказал: «Надеюсь, Криштиану не останется в Премьер-лиге. Он забивает много голов, и я бы предпочёл не играть против него».

«Факты», – написал Роналду в комментариях к этой цитате.

К работе в соцсетях подключилась и сестра Роналду. Непонятно, по своей инициативе или по просьбе брата. В публикации, которую Элма Авейру репостнула на свою страницу, видео с голом Роналду за «Реал» в ворота «Ювентуса» (4:1) в финале Лиги чемпионов – 2017 подписано следующей фразой: «Можете продолжать болтать как попугаи, через некоторое время он заставит вас всех молчать.

Над Роналду уже открыто насмехаются и обвиняют его в непрофессионализме

Поведение Криштиану привело к насмешкам футбольной общественности. Фарерский клуб «КИ Клаксвик» предложил 20 овец за переход португальца. С юмором у этих парней всё в порядке. Причём нельзя сказать, что сарказм в данном случае неуместен. Криштиану стремительно теряет уважение.

«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждём ответа от «Юнайтед», – говорится в сообщении фарерцев.

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор считает, что Криштиану вообще не знаком с понятиями лояльности и уважения к родным клубам.

«Криштиану этим летом перешёл бы в «Ливерпуль», если бы мог. Мерсисайдцы – соперники «МЮ», но дело в самом Роналду. Он готов перейти в любую команду, с которой сможет выступать в Лиге чемпионов, пополнять свой список голов и завоёвывать трофеи. Я не думаю, что у Роналду есть хоть какая-либо преданность «Юнайтед», «Ювентусу» или «Реалу», – заявил Агбонлахор.

Криштиану Роналду Фото: Jan Kruger/Getty Images

Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф обвинил Роналду в эгоизме.

«Я считаю это неправильным и непрофессиональным при всём уважении к игроку и его достижениям на протяжении карьеры. Сейчас он ведёт себя неуважительно по отношению к клубу. Нужно остаться, нужно проявить уважение к другим игрокам, к болельщикам, которые приходят на стадион. Ты всё ещё часть команды, ты подписал контракт и должен играть за «МЮ», — сказал Лебёф.

Экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» продать Криштиану. Дипломатических формулировок при этом не подбирал.

«Манчестер Юнайтед» должен подвести черту и избавиться от Криштиану Роналду. Сага должна закончиться как можно раньше. Он сказал вам, чего хочет, так чего держаться за него? Парень не будет сидеть дома без дела, но он не играл в футбол в межсезонье, и ему 37 лет. Любой футболист скажет вам, что для того, чтобы быть в форме, нужно участвовать в матчах, поэтому существует предсезонка.

Я не знаю, как фанаты воспримут это, потому что Роналду совершенно ясно дал понять, что хочет уйти. Он никому не нужен, он застрял в подвешенном состоянии. Думаю, что «Юнайтед» понравилось бы, если бы он ушёл. Конечно, они были бы рады. Но суть в том, как это обставить. Если они просто скажут «до свидания, Роналду», фанаты сойдут с ума. Но если они смогут выставить его плохим, думаю, они добьются нужного результата.

Честно говоря, не думаю, что он делает «МЮ» какие-то одолжения. Люди говорят, что в прошлом сезоне Роналду забил 24 гола, но «Юнайтед» никогда не выглядел так, будто он на что-то претендует. Здорово, что Роналду столько забивает, но это как игрок в снукер, который делает максимальный брейк в каждом матче, но никогда не выигрывает турниры», – подчеркнул Мерсон.

Роналду сыграл в первом товарняке и отметился неоднозначной выходкой

Криштиану старается создавать видимость профессионального отношения к делу. Он начал предсезонную работу в «Манчестер Юнайтед», чтобы совсем не добивать остатки своей репутации. Вполне вероятно, что ближе к концу трансферного окна ему всё-таки придётся делать заявление о приверженности команде. Переход в другой клуб сейчас фактически невозможен. Лучше не рвать все связи.

Португалец вышел в стартовом составе на товарищеский матч с «Райо Вальекано» (1:1). Анонсировал своё появление в нём громкой фразой «Король сыграет» в очередном слабо раскрученном футбольном сообществе в соцсети. На деле возвращение получилось совсем не королевским. Криштиану не совершил ни одного результативного действия и был заменён в перерыве. По иронии судьбы вместо него на поле вышел Амад Диалло, забивший через две минуты после появления на поле.

Роналду пропустил пять предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы. В играх без 37-летнего игрока манкунианцы одержали три победы, один раз сыграли вничью и однажды проиграли. СМИ многократно писали, что Криштиану пребывает в плохой форме и отстаёт от остальных игроков «МЮ». Недавно об этом прямо заявил главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Насколько Роналду далёк от того, чтобы сыграть в АПЛ? На данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Сейчас он явно не на уровне остальных игроков «Манчестер Юнайтед», потому что пропустил много недель подготовки. Ему нужны матчи и много тренировок», – сказал тен Хаг, сбив и без того низкую ценность португальца в глазах других клубов.

Сейчас Криштиану тренируется с партнёрами и пытается делать вид, что всё отлично. «Работа продолжается», «Рад вернуться» — такие посты должны внушать доверие фанатам и успокаивать их.

Криштиану Роналду на тренировке «Манчестер Юнайтед» Фото: twitter.com/Cristiano

Однако действия португальца говорят о том, что он действительно крайне раздражён. Роналду ушёл с «Олд Траффорд» до окончания матча «МЮ» с «Райо». Как минимум за восемь минут до конца игры его сфотографировали за пределами стадиона. «МЮ» не считает это проблемой, поскольку аналогичным образом поступил защитник Диогу Дало. Но ситуация тревожная. Роналду прекрасно знает об инсинуациях вокруг своего имени. Каждый его шаг рассматривается под микроскопом. Уход со стадиона до конца матча – провокационный поступок, который не мог остаться незамеченным. Неужели было так трудно досидеть до финального свистка?

Срывается даже самая отчаянная попытка Роналду трудоустроиться в команде ЛЧ

The Athletic недавно сообщил, что Роналду хочет уйти из «МЮ» из-за давнего соперничества с Лионелем Месси в Лиге чемпионов. Сейчас у аргентинца на три гола больше в групповой стадии (76 против 73). Кроме того, Криштиану хочет сохранять отрыв от Месси по общему числу голов в ЛЧ: на данный момент у него их 140, у Месси – 125.

Роналду готов пойти на существенное снижение зарплаты и даже рассмотреть вариант с возвращением в родной лиссабонский «Спортинг», который он ранее отвергал. «Челси», «Бавария», «Атлетико», «Барселона», «ПСЖ» и «Наполи» дистанцировались от Криштиану. Мендеш из-за этого связался со «Спортингом».

Трансфер мировой звезды был бы крайне привлекателен для «Спортинга» с коммерческой и маркетинговой точек зрения. Однако лиссабонцам будет непросто найти средства для такой сделки – в том числе на зарплату Роналду (даже со сниженными запросами). К тому же главный тренер вице-чемпионов Португалии Рубен Аморим выступает против приглашения Криштиану, поскольку это приведёт к серьёзным изменениям в игровой модели.

Всё идёт к тому, что Криштиану Роналду будет вынужден остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Португальцу нужно взять себя в руки и как можно скорее набрать форму. Иначе он станет тормозящим элементом команды, которая рискует провалиться как в АПЛ, так и в Лиге Европы.