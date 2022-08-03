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Интервью с вратарём «Зенита» Иваном – о жизни в России, бане УЕФА, Лиге чемпионов, Жулиано, Халке, Олимпиаде и ЧМ-2022

«В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита»
Дмитрий Зимин
Интервью с вратарём «Зенита» Иваном
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Кому он обязан русским именем Иван?

Бразильский вратарь Иван приехал в Россию пару недель назад. Переход – следствие двусторонней арендной сделки с «Коринтиансом»: в обратную сторону уехал нападающий Юри Алберто. Так что ближайший сезон 25-летний голкипер точно проведёт в «Зените». И он уже говорит о желании остаться на более долгий срок.

В интервью «Чемпионату» Иван рассказал о первом впечатлении от России, конкуренции в «Зените» и вызове в сборную своей страны.

– Твоё имя очень популярно в России. Ты знал об этом?
– Имя выбирал мой дедушка. Он всегда заботился обо мне и хотел, чтобы я вырос достойным человеком. Стал, например, врачом. Он дал мне это имя, хотя я никогда не задумывался о его происхождении. А когда появился интерес «Зенита», стал больше узнавать о стране и понял, что имя Иван здесь довольно популярно. В Бразилии оно не особо распространено. А в России у меня есть уже два знакомых Ивана. Это круто, что я приехал сюда с русским именем.

О тоске по Бразилии и зоне комфорта

– Ты уже больше недели в Петербурге – есть ли место в Бразилии, на которое этот город хотя бы отдалённо похож?
– Петербург – замечательный город с прекрасными людьми. Они все хорошо ко мне относятся и очень гостеприимны. Вообще, Европа – это не Бразилия. Совершенно разная среда. Хотя если вижу какое-то здание или пейзаж, то могу найти какие-то сходства в деталях. Здесь много зелени, деревьев, озёр. В Петербурге очень приятно находиться.

– Тебе 25, и ты впервые на столь долгое время уехал из родной страны. Наверняка это тяжело. Тебе бывает тоскливо?
– Действительно, я впервые отлучился так надолго. У меня были выезды и до этого. Например, со сборной до 23 лет, когда мы готовились к Олимпийским играм. Да и к другим турнирам тоже. Бывало, что меня не было дома 40 дней. Но так надолго, как в Россию, я ещё не уезжал. Испытываю ли я тоску? Конечно. Есть места, которых мне не хватает. Но это нормально. Я говорил с Жулиано, с другими игроками, которые надолго уезжали из Бразилии, они мне советовали не концентрироваться на этом. Жить настоящим. В моей команде много бразильцев, ребята из Колумбии. Они помогают почувствовать себя как дома даже вдали от родной страны. Но я буду стараться сближаться и с другими игроками, в том числе с россиянами. Постараюсь освоить русский, плюс надо лучше выучить английский. Мы будем все вместе, как одна команда, и справимся с любыми трудностями.

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— Что Жулиано рассказывал о карьере в России?
— Я мало спрашивал его о карьере в «Зените», скорее просто о команде, о городе – что он думает и что посоветует. Услышал от него только хорошее! Жулиано сказал, что его тоже очень тепло здесь встретили, ему было комфортно в клубе, и он увёз отсюда самые лучшие воспоминания. Всё это помогло мне увереннее принять решение о переезде в Россию. А познакомились мы в этом году, в «Коринтиансе», когда я пришел туда зимой. Так что мы знакомы несколько месяцев, и я рад, что играл с ним за одну команду.

– Как ты будешь проводить здесь свободное время?
– Дома я любил проводить время с семьёй, собираться дома, гулять на свежем воздухе. Здесь я буду делать то же самое. Уже видел немного Петербург – стадион, остров, где он расположен. Я хочу быть немного туристом – получше узнать Петербург, Россию. Посмотреть разные городские места. При этом могу поиграть в приставку, посмотреть сериалы, всего понемногу. Главное, не сидеть всё время дома.

– Ты стал шестым бразильцем в «Зените». Густаво Мантуан – седьмой. Плюс два колумбийца. Не возникало мыслей: «А это точно российская команда?»
– Это правда, здесь много ребят из Латинской Америки. Мы можем помогать друг другу в чём-то. Но это обоюдный процесс – нам помогают местные ребята, мы чему-то можем научить их. Бразильцы оставили позитивный след в «Зените» – вспомните того же Халка, Жулиано. Я надеюсь встать в один ряд с ними. Здесь прекрасные болельщики. Не важно, из какой страны игрок, за всех болеют одинаково горячо.

Ивана Куарежму приветствуют на тренировке в «Зените»

Ивана Куарежму приветствуют на тренировке в «Зените»

Фото: fc-zenit.ru

– Такое количество людей, с которыми можешь говорить на одном языке – это плюс или, наоборот, зона комфорта, в которой трудно расти?
– В этом есть и плюсы, и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский. Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даёт большое преимущество. Для этого нужно учить языки.

– В России некоторые до сих пор убеждены – если в команде много бразильцев, то это самба, вечеринки и нарушение дисциплины. Что ты можешь ответить таким людям?
– Бразильцы – весёлые люди, которые любят хорошо проводить время. Но я в первую очередь профессионал. Я должен быть серьёзен и вести себя ответственно. На тренировках нужно выкладываться по максимуму, а для этого надо хорошо себя чувствовать. То есть высыпаться и приходить не спросонья.

– Ты уже понял, как любят проводить время бразильцы в «Зените» – ходят ли они друг к другу в гости, в рестораны?
– Думаю, всего понемногу. Можно сходить вместе в ресторан, собраться у кого-то в гостях. При этом нельзя забывать, что все нуждаются в личном пространстве. Но быть постоянно на связи – это хорошее средство от тоски. Думаю, если бы русские жили в Бразилии, они также встречались и общались бы между собой.

О вратарях «Зенита» и высоком росте

– С кем из российских игроков за это время больше всего пообщался?
– Общаюсь со всеми, но больше, конечно, с вратарями и тренерами вратарей. Тот же Миша (Кержаков. — Прим. «Чемпионата») любит шутить, постоянно пытается что-то сказать на португальском.

– Среди твоих конкурентов два российских вратаря – Одоевский и Кержаков. Как тебе они?
– Классные ребята, отличные люди. Не только в игре, но и в обычной жизни. Всегда помогут. Если на тренировке я что-то не понимаю, они мне всё объясняют. Спасибо им за это.

Даниил Одоевский и Михаил Кержаков

Даниил Одоевский и Михаил Кержаков

Фото: РИА Новости

– Они оба уступают тебе в росте – по твоим наблюдениям, есть ли сейчас такой тренд, что многие вратари ниже 190 см?
– Футбол постоянно меняется. Происходит переоценка. Но вратарь в первую очередь – высокий игрок. Если у тебя большой рост, ты можешь покрыть больше пространства. При этом тебе может не хватать скорости. Я хоть и высокий, но стараюсь быть быстрым. Делаю соответствующие упражнения, развиваю скоростные качества. Хотя из любых параметров можно что-то извлечь. Может, поэтому некоторые вратари невысокого роста.

– В России популярен советский вратарь Лев Яшин, ставший лучшим в ХХ веке. Ты что-то слышал о нём?
– Знаю, что это был выдающийся вратарь, тоже высокий, что наверняка ему помогало. Особенно если перед ним были игроки более низкого роста. Вообще, я люблю узнавать что-то новое из истории каждой страны, где бываю. Россия не станет исключением.

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– Из-за роста ты в детстве мог выбрать другой вид спорта – баскетбол или волейбол?
– Вполне мог играть в них. В волейбол даже иногда поигрываю. Но очень хорошо у меня это никогда не получалось. Я с детства хотел быть именно в футболе. И всегда хотел быть вратарём. Хотя, когда мы играли на улицах Бразилии, пытался обвести и забить гол. Но это скорее в шутку. Быть вратарём – это моё призвание.

О целях в «Зените» и конкуренции

– То, что ты поехал в Россию вместе с Мантуаном – помогает?
– Очень сильно облегчает. Мы всё делаем вместе – прилетели одним самолётом, жили в одном отеле. Вместе заняты поиском жилья. Когда ты не один – это проще.

– Вместо вас из России уехал Юри Алберто – ты понял его решение?
– Мне неизвестны причины. Что касается меня, то я своё решение принимал быстро. Это было моей мечтой – играть в Европе. Рад оказаться в такой именитой команде, как «Зенит».

– Были сомнения насчёт переезда в Россию, учитывая репутацию страны в мире сейчас?
– Нет. Я со спокойной душой сюда приехал. Разговаривал с разными игроками, в том числе с Жулиано, Мантуан тоже расспрашивал всех. Нам все говорили, что это отличное место и отличный город, чтобы здесь жить.

– Не смущал бан России в еврокубках?
– Это всех расстраивает, ведь «Зенит» регулярно играет в Лиге чемпионов. Но мы ждём, что скоро всё вернётся и мы сможем участвовать в турнирах мирового уровня. Все мы верим в благополучный исход.

– Какие задачи ты ставишь перед собой в «Зените»?
– Воспользоваться шансом, если он представится, и показать всё, на что я способен. Всем известно, что вратарская позиция особенная, там редко происходит ротация. Я надеюсь заслужить место на поле, сохраняя уважение к своим конкурентам. Известно, что «Зенит» – команда, которая борется за титулы. Я приложу все усилия, чтобы внести вклад в их завоевание.

– Ты рассматриваешь возможность задержаться здесь не на один год?
— Я был бы очень рад остаться в «Зените». Меня отлично здесь приняли, и я рассчитываю сделать всё, чтобы заслужить контракт с клубом на более длительный срок и надолго закрепиться в Петербурге.

Маринато Гильерме

Маринато Гильерме

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Знаешь вратаря «Локомотива» Гильерме?
– До приезда в Россию, конечно, слышал о нём, знал, что есть такой бразильский вратарь, не более. Но прямо перед игрой с «Локомотивом» мы поприветствовали друг друга, удалось немного поговорить.

– Он много рассуждал про бразильцев в России: основной посыл – они приезжают и считают, что сразу должны играть. А если не играют пару месяцев, то просят своих агентов вернуть их обратно. Ты готов к конкуренции?
– Конкуренция – нормальное явление, она есть в любой команде. Любой игрок хочет быть в основе и постоянно находиться на поле. Если у человека нет мотивации бороться, зачем он вообще здесь находится? Понимаю, что мне будет тяжелее в силу специфики вратарской позиции. Но я готов прилагать усилия, чтобы честным трудом добиваться того, чего хочу добиться.

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О вызове в сборную и мечте сыграть на чемпионате мира

– Ты дважды попадал в заявку основной сборной Бразилии. Расскажи, как это было?
– В сборную сложно попасть, так как высококлассные игроки из Бразилии выступают по всему миру. Но это справедливо для любой сборной. Когда мне сообщили о вызове, я был чрезвычайно рад. Ведь это возможность находиться рядом с такими игроками, как Алисон, Эдерсон, Каземиро, Неймар, Коутиньо. Благодарен судьбе за такой шанс, хотя мой клуб был не на первых ролях в Бразилии. Бесценный опыт. Но у меня было много вызовов и в олимпийскую сборную Бразилии. Из-за травмы я не смог принять участие в Играх, где команда взяла золото. Но я прошёл со сборной большой путь, а это очень ценно.

Иван Куарежма в сборной Бразилии

Иван Куарежма в сборной Бразилии

Фото: MB Media/Getty Images

– Мы хорошо знаем как футболистов Алисона и Эдерсона, но какие они в жизни? Можешь рассказать историю о ком-то из них из совместной работы?
– Они много помогали мне и давали ценные советы. Вообще, вратари массу времени проводят вместе, тренируются рядом. Моё пребывание в сборной было довольно коротким, поэтому не так много возможностей узнать друг друга лучше. Так что каких-то особенных историй нет.

– Мечтаешь сыграть на ЧМ-2022? Понимаешь, что для этого нужно сделать?
– Для этого надо быть ведущим игроком на своей позиции в клубе. Я постараюсь завоевать место на поле. А как будут дальше развиваться дела – время покажет.

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