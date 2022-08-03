«Отличный вариант для Миранчука». Что ждёт российского футболиста в новом клубе

Алексей Миранчук вот-вот официально оформится в «Торино». Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, полузащитник перейдёт в туринский клуб на правах годичной аренды с последующей суммой выкупа в размере € 12 млн. Пока россиянин ждёт медосмотра и окончательного согласия «Аталанты», прикинем, что ждёт Миранчука в новом клубе.

Что нужно знать о «Торино»

Пока Миранчук был в «Аталанте», «Торино» занимал 17-е и 10-е места в Серии А соответственно. Такой резкий скачок связывют с приходом в клуб перед сезоном-2021/2022 экс-тренера «Дженоа» и «Вероны» Ивана Юрича. Хорватский специалист изменил схему игры с 3-5-2 на 3-4-2-1, не навредив двум звёздам команды – Бремеру и Андреа Белотти.

Но этим летом оба покинули «Торино». Центральный защитник за € 41 млн перешёл в «Ювентус», а забивной форвард может подписать контракт с «Ромой». Помимо них, «Торино» отпустил многолетнего лидера клуба Кристиана Ансальди, который несколько лет провёл в России, и ещё восьмерых арендованных игроков.

Бремер и Андреа Белотти вместе на поле Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Естественно, что тренер недоволен трансферной политикой клуба. Гранатовые взяли шесть игроков на рынке, но ни один из них не представляется полноценной заменой Бремеру или Белотти. Напряжённость между спортивным директором клуба Давиде Ваньятти и Юричем привела к тому, что на днях они сцепились и чуть не подрались на парковке тренировочного лагеря.

«У нас была дискуссия, вы это увидели. Это не самое приятное зрелище, но такое случается, когда два человека действительно переживают за то, что делают. Понятно, что тренер хочет получить новых футболистов как можно раньше – мы делаем максимум на трансферном рынке. Мы с Иваном выговорились и обнялись после. Мы два очень честных человека, которые всё говорят в лицо. Благодаря таким дискуссиям мы и строим «Торино» в самом лучшем виде. У нас фантастический тренер. И это правда, что нам нужны ещё футболисты», – извинился за инцидент спортивный директор «Торино».

Какое место в атаке займёт Миранчук

Игровая модель Юрича напоминает стиль «Аталанты». «Торино» часто владеет мячом и заточен на активный прессинг (шестое-седьмое место по его эффективности в Серии А и первое — по успешным проникновениям в финальную треть). В схеме 3-4-2-1 Алексею, скорее всего, будет отведено место справа под нападающим. На этой позиции россиянин часто играл у Джан Пьеро Гасперини. В «Торино» же после ухода Денниса Прата, Йосипа Брекало и Марко Пьяцы у Миранчука не будет серьёзной конкуренции.

Вариант схемы 3-4-2-1 с Миранчуком.

На той же позиции могут сыграть Кароль Линетти, Неманья Радоньич и Симоне Верди. В отличие от двух других игроков, Линетти провёл сезон-2021/2022 в «Торино», но уже после 13-го тура потерял место в старте. Если туринский клуб никем больше не усилит линию атаки, Миранчук может стать не только игроком основы, но и лидером команды наряду с капитаном Сашей Лукичем. Вот показательная статистика сезона-2021/2022 россиянина по сравнению с другими игроками «Торино» (данные InStat).

Алексей Миранчук Кароль Линетти Неманья Радоньич Симоне Верди Матчей сыграно (всего) 25 18 12 19 Минут на поле 1038 1104 395 990 Голы 2 - 1 6 Голевые передачи 6 2 - - Удары (в среднем за матч) 0,6 0,72 0,5 2,1 Точные удары, % 40 24 34 45 Передачи 20 18 14 20 Точные передачи, % 82 82 80 71 Ключевые передачи 0,76 0,5 0,5 0,53 Потери 4,4 4,3 3,8 5,1 Единоборства 9 12 8 10 Выигранные единоборства, % 41 36 41 42 Единоборства в атаке 7 7 5,9 7 Единоборства в атаке удачные, % 44 37 49 44 Единоборства вверху 1,44 2,7 0,58 1,21 Выигранные единоборства вверху, % 36 21 43 44 Обводки 2,5 1,67 3,9 3,5 Обводки удачные, % 66 37 55 53 Подборы мяча 2,4 3,2 1,92 2,7

Что говорят о перспективах Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера играл за «Аталанту» и много лет провёл в Турине. Его мнение о перспективах Миранчука в «Торино» особенно ценно и интересно.

Массимо Каррера бывший главный тренер «Спартака» «Я не раз говорил, что «Торино» — это отличный вариант для Миранчука. Игровая практика — самое главное в карьере игрока. Там он сможет чаще появляться в стартовом составе и показывать свои лучшие футбольные качества. Думаю, у Миранчука хорошие перспективы. Игровая модель Юрича похожа на систему Гасперини в «Аталанте». Это поможет Алексею проще адаптироваться и заиграть в команде».

Такого же мнения придерживается и бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци. «Очень важно, чтобы Миранчук получал стабильную игровую практику — только так он сможет раскрыться. В «Торино» он получит ключевую роль на поле, у него будет центральная позиция. Там он сможет полностью раскрыться и спокойно заиграть. И даже стать звездой, если всё сложится. Это то, чего у него, к сожалению, не было в «Аталанте». На мой взгляд, игра «Торино» и философия Юрича ему подходят. Поэтому у него есть все шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Это действительно хороший игрок, поэтому я желаю ему удачи», — сказал Камоцци в интервью «РБ Спорт».