Посещаемость в РПЛ рухнула. Возвращение пива на футбол решит проблему?

Самые мрачные итоги 3-го тура РПЛ отражены в цифрах посещаемости. В пяти городах запустили систему идентификации, и на это было страшно смотреть. Три тысячи человек на огромном стадионе в Екатеринбурге, чуть больше пяти – в Ростове. В Самаре и Нижнем продавали билеты за 8-10 рублей (минус приличная часть доходов от matchday) и смогли собрать хоть какую-то аудиторию – около 10 тысяч, но и она абсолютно не соответствует возможностям стадионов ЧМ. При рыночной стоимости билетов в доковидное время на футбол ходило бы в 2-3 раза больше людей. Так что постепенно сбывается прогноз, которые давали разные клубы после введения закона – посещаемость резко падает.

Проблема ведь не только в отсутствии активных фанатов. Наверняка не только у них пропало желание посвящать выходные футболу после введения паспортов болельщика. Допустим, пожилые люди вряд ли хорошо владеют интернетом и в принципе не понимают, зачем им это нужно. Но даже те, кто получил Fan ID, сталкивались с проблемами при чтении кода на проходе. Тоже фактор, не добавляющий положительных эмоций. У клубов нет чёткого понимания, как восстанавливать посещаемость. Хотя один выход есть.

Многие стали забывать, что одной из причин введения паспортов болельщика стал закон о продаже пива на стадионах, который в последние годы активно лоббируется в Госдуме. Договорённость была такая: хотите пива – получайте Fan ID. Начали работу. Но первый закон приняли довольно быстро. А вот со вторым возникли проблемы: обсуждение перенесли как минимум на осень. Законопроект должен будет пройти второе, третье чтения, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента. Небыстрый процесс. И вряд ли он сейчас будет в списке приоритетов у депутатов.

Вот слова одного из авторов обоих законов Дмитрия Свищева:

«Законопроект о пиве прошёл первое слушание, потом сделали замечания к нему, и коллеги внесли свои правки. Его перенесли на осень, когда будет избран новый состав Госдумы. Основная причина приостановки до второго чтения в том, что министерство внутренних дел достаточно жёстко высказалось о первостепенной необходимости внедрения на стадионах системы безопасности и распознавания лиц, и только после этого пиво может вернуться на стадионы. Вещи, так сказать, спорно зависимые, но мы обязаны прислушиваться», – сказал Свищев «Р-Спорту» месяц назад.

Болельщик с пивом Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос в том, мотивировало бы наличие пива на стадионах к быстрому получению Fan ID? Массово — вряд ли. Но свои несколько тысяч дополнительных болельщиков, в том числе новых, каждый клуб наверняка получил бы. Пример – матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» в Сочи. Вряд ли «Фишт» собрал бы 30 тысяч отдыхающих туристов, если бы на арене не продавали «пенное». Но договорились и получили отдачу. Люди смотрели футбол, в перерыве пропускали по бокалу и снова возвращались на арену. Никаких провокаций и проблем. Спокойный отдых.

Государство же хочет превратить футбол в театр. И в обратную сторону движение вряд ли начнётся. Но тогда аудитории нужно дать максимум, чтобы им в этом самом театре было комфортно. Скидки на билеты, концерты, досуг на арене плюс пиво — вот привлекающие факторы. А для клубов — возможность заработка на рекламе.

Пиво не вернёт на трибуны актив в ближайшей перспективе. Но стадионы хотя бы смогут формировать новую аудиторию. А когда процесс получения Fan ID стабилизируется и, возможно, станет проще и понятнее – снова можно будет говорить с фанатами. Для части из них наличие пива тоже наверняка не последний аргумент в пользу возвращения на трибуны. Хотя, конечно, и не главный.