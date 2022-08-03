«Только здесь я испытывал чувство растерянности». Необычная мотивация от Артеты

Эффектно, но, судя по всему, малоэффективно: «Арсенал» на «Энфилде» был разгромлен.

Сервис Amazon Prime готовит к релизу новую серию документальных фильмов «Всё или ничего» — на этот раз про «Арсенал». Один из интересных моментов — пример нестандартного подхода к тренировкам от Микеля Артеты.

Перед выездной игрой с «Ливерпулем» главный тренер «канониров» устроил своей команде тренировку под аккомпанемент «You'll Never Walk Alone». Артета принёс колонки на тренировку и включил запись, где поют фанаты «Ливерпуля». «Парни, ментально матч с «Ливерпулем» начинается сейчас! Считайте, что мы на «Энфилде», — скомандовал Артета и запустил тренировку.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Amazon Prime Video Sport.

Об особенностях «Энфилда» Артета говорит не впервые. Вот его интервью Marca из 2019-го: «Ливерпуль» очень трудно победить. Когда я был игроком, только на «Энфилде» было чувство растерянности. Помню, мы с «Арсеналом» пропустили пять мячей, а я думал: «Что происходит, пожалуйста, остановите игру, я не понимаю, где нахожусь». Это трудно объяснить. «Барселона» может удивить вас забитыми голами, но на «Энфилде» вы можете пропустить пять голов, не понимая, как это вообще произошло».

Необычный ход, кажется, не особенно помог «Арсеналу». В прошлом сезоне на «Энфилде» команда Артеты проиграла — 0:4.

Какие ещё фильмы входят в серию «Всё или ничего»?

На Amazon Prime есть фильмы про «Тоттенхэм» времён Жозе Моуринью и про «Манчестер Сити». Главная фишка всего документального сериала — открытость клубов, которые показывают много внутренней кухни. Однако сам сервис Amazon Prime платный.