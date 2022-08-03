В группе ЛЧ будет два российских вратаря? У Хайкина ещё один «сухарь» в квалификации!

«Будё-Глимт» вплотную приблизился к раунду плей-офф (последний квалификационный раунд) Лиги чемпионов. В среду команда российского вратаря Никиты Хайкина не оставила никаких шансов «Жальгирису». Вряд ли в ответной игре чемпион Норвегии разбазарит огромное преимущество.

«Будё-Глимт» в этой еврокубковой кампании совершенно по-разному играет дома и на выезде. Судите сами — на своём поле команда одержала две победы в квалификации Лиги чемпионов с общей разницей мячей 11:0, а в гостях потерпела два поражения с общим счётом 1:4. Первый матч с «Жальгирисом», состоявшийся в Норвегии, только подтвердил этот тренд.

Впрочем, уже на второй минуте местным болельщикам пришлось понервничать. После подачи с фланга нападающий гостей Ойевуси с близкого расстояния пробил головой в перекладину. Сложно сказать, спас бы в этом эпизоде свою команду Хайкин или нет. Мяч пролетел над руками российского вратаря, а сам Никита залетел в сетку. К счастью, обошлось без травм.

Никита Хайкин Фото: Patrick Goosen/Getty Images

А дальше на поле, по сути, была одна команда. «Будё-Глимт» действовал интересно и разнообразно, тогда как «Жальгирис» рассчитывал на контратаки, но никак не мог даже толком выйти из обороны. В составе хозяев в первом тайме выделялся 32-летний нападающий Пеллегрино. Темнокожий футболист заработал пенальти, который реализовал Ветлесен. Арбитр сначала проигнорировал падение игрока «Будё-Глимт», но указал на «точку» после подсказки коллег и просмотра повтора.

Через три минуты одноклубники вывели Пеллегрино один на один с вратарём, и опытный футболист хладнокровно реализовал свой шанс. У Хайкина до перерыва практически не было работы. Никита вступал в игру только после откидок мяча от защитников. Впрочем, в одном из эпизодов россиянину пришлось в подкате выбивать мяч за боковую линию. Соперник находился рядом, и дело было за пределами штрафной площади, поэтому вратарь предпочёл не рисковать.

После перерыва ситуация на поле не изменилась. Хозяева атаковали, гости отбивались. На 58-й минуте норвежская команда накрыла соперника прессингом, дождалась ошибки от защитника, после чего Пеллегрино вывел Салвесена на хорошую позицию. Светловолосый норвежец с пучком на голове мягко направил мяч в ближний угол, а вратарь даже не шелохнулся. А спустя три минуты Хёйбротен оказался один в чужой штрафной площади и в красивом прыжке отправил мяч головой точно в сетку.

Гости в этот момент выглядели совершенно растерянными, а «Будё-Глимт» упускал один момент за другим. Сыграй хозяева бережнее в атаке, и итоговый счёт мог бы быть совсем неприличным. В одном из эпизодов норвежскую публику развеселил Хайкин. Российский вратарь, отдавая передачу на партнёра, оформил красивый «парашют», который перелетел через соперника. Сложно сказать, то ли Никита так задумал, то ли мяч просто срезался с ноги, но местные болельщики оценили трюк голкипера одобрительными аплодисментами. Получилось действительно красиво, хоть и немного тревожно.

А уже в добавленное время «Будё-Глимт» воспользовался очередным провалом обороны гостей, и Эспейор не оставил вратарю никаких шансов. Хайкин, к слову, оформил уже третий «сухарь» в этом отборе.

Болельщики провожали свою команду радостными песнями и аплодисментами. Если «Будё-Глимт» выйдет в раунд плей-офф (как вы понимаете, шансы невероятно высоки), то встретится с победителем пары «Лудогорец» — «Динамо» Загреб. Первый матч в Болгарии остался за хорватским клубом — 2:1. Один российский вратарь точно сыграет в группе Лиги чемпионов — «Байер» Андрея Лунёва уже в основной сетке турнира. Не исключено, что в итоге там окажутся сразу два наших голкипера.