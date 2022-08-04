ФИФА жёстко меняет правила аренд. Кто пострадает больше всего?

ФИФА продолжает реализовывать масштабный проект по оптимизации трансферной системы. Процесс стартовал в 2017 году, и с тех пор постепенно что-то меняется. В частности, уже появились единая электронная система учёта переходов и цифровые паспорта футболистов. К третьему кварталу этого года должна заработать FIFA Clearing House ­– клиринговая палата, которая будет отвечать за автоматизацию распределения и выплат солидарных вознаграждений. На очереди также изменения в части агентских выплат: посредников хотят обязать получать лицензии, отчитываться о доходах и не брать комиссионными больше 10%.

Реформы идут медленно из-за пандемии коронавируса. Новую нормативно-правовую базу по арендам хотели принять ещё в 2020-м, но сроки сдвинулись на два года. В итоге правила утвердили только в марте 2022-го – и вот в июле они наконец вступили в силу. Пока только для международных аренд, но ожидается, что национальные ассоциации примут правила в течение следующих трёх лет.

Как теперь будут устроены аренды: жёсткие ограничения по срокам и количеству

ФИФА решила заняться арендами для «развития молодых игроков, обеспечения конкурентного баланса и предотвращения накопления игроков». То есть организация хочет сделать так, чтобы богатые клубы перестали держать на балансе десятки футболистов, перебрасывая их по скромным командам.



Для этого были введены следующие правила:

наличие письменного соглашения, в котором будут указаны сроки и финансовые условия;

максимальный срок аренды – один год, минимальный – срок между двумя регистрационными периодами;

запрет на субаренду, то есть нельзя будет взять игрока, который уже находится в аренде;

ограничение на количество аренд между двумя клубами: не более трёх футболистов, отданных одной команде, и трёх, взятых из одной команды.

Но самое важное – это общее ограничение числа аренд за сезон. Ближайшие два года будет действовать переходный период, чтобы клубы могли перестроиться – новые условия вынудят очень многих сильно поменять трансферную политику.

Итак:

с 1 июля этого года по 30 июня 2023 года клуб может отдать/взять в аренду максимум восемь футболистов;

с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го – максимум семь игроков;

с 1 июля 2024-го и далее – максимум шесть.

От ограничений освобождаются только игроки, которым 21 год или меньше, а также воспитанники академий (под эту категорию попадают те, кто провёл в клубе минимум 36 месяцев в возрасте от 15 лет до 21 года).

Джанни Инфантино Фото: Azael Rodriguez/Getty Images

Институт аренд существует уже давно. Законодателем «арендной моды» стал «Челси»

Лондонский клуб не был первооткрывателем в создании огромной арендной сети. Однако именно «Челси» вспоминают, когда речь заходит о многочисленных арендах. Нередко переход к этой стратегии связывают с Мариной Грановской – якобы именно она решила, что трансферная политика клуба будет включать в себя отправку десятков футболистов в другие команды за опытом. Однако бывший технический тренер «Челси» Эдди Ньютон рассказывал в интервью Goal, что это было детище Майкла Эменало.



«Он позвал меня к себе в кабинет и сказал, что у нас чересчур много молодых игроков, которые слишком хороши для U23, но недостаточно хороши для первой команды, – вспоминал Ньютон. – Нам нужно было отправить их в аренду, но делать это эффективнее, чем раньше. Он дал мне план, а я его чуть доработал. После мы не раз встречались, чтобы довести его до системы мирового уровня».



План состоял в том, чтобы находить молодых футболистов с большим потенциалом и развивать их, чтобы они либо принесли прибыль в будущем, либо стали игроками основного состава. Для этого клуб набирал сильных для своего возраста футболистов, после чего отдавал их в аренду и начинал за ними наблюдать до момента, пока они не раскроются. Любимыми направлениями стали Нидерланды (особенно «Витесс») и Германия.

Роман Абрамович Фото: Paul Gilham/Getty Images

Эту систему нередко критиковали: футболисты могли годами переезжать из аренды в аренду и в итоге теряться без какой-либо надежды всё же надеть футболку «Челси» (такое, например, произошло с Лукасом Пиазоном). При этом тех, кто действительно мог пробиться в главную команду, было не так уж много: процесс отсеивания был довольно жёстким. В основу могли попасть только будущие звёзды. В футбольном сообществе обсуждали, что «Челси» использует институт аренд не для развития молодёжи, а для извлечения прибыли.



Впрочем, клуб это не смущало – система действительно позволила создать устойчивую финансовую модель, которая не только приносила доход, но и готовила для «Челси» крепких игроков стартового состава: это те же Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Трево Чалоба и Рис Джеймс.



Вот пара удачных сделок:

Марио Пашалич (купили у «Хайдука» за € 2,5 млн) ➡️ «Аталанта» за € 14,5 млн;

Натан Аке (воспитанник) ➡️ «Борнмут» за € 22,8 млн;

Фикайо Томори (воспитанник) ➡️ «Милан» за € 28,8 млн;

Марк Гехи (воспитанник) ➡️ «Кристал Пэлас» за € 23, 34 млн;

Тэмми Абрахам (воспитанник) ➡️ «Рома» за € 40 млн.

Были те, кто получал получал некий буст в аренде и становился звёздами уже после того, как «Челси» их продал (Кевин Де Брёйне, Тибо Куртуа, Мохамед Салах). Это так называемые жертвы тренерской философии – они просто не вписались в нужное время в модель команды.



Но тех, кто тонул в бесконечных переходах и отдавался почти задаром (в пределах € 2-5 млн), тоже было немало. Игроки сами жаловались, что уставали, понимая при этом, что стали продуктами системы.



«Нет никакого смысла в постоянных арендах, – цитировал Daily Mail Пиазона. – Это не очень хорошо для любого игрока. Не вижу ничего положительного в том, что я в свои 22 года каждый сезон провожу в разных клубах. Трудно получить место в команде. У команд есть свои игроки. Каждый раз делаешь всё возможное, стараешься, чтобы получить место в команде, игровые минуты и голы».

Лукас Пиазон Фото: Albert Perez/Getty Images

Зимой у «Челси» в аренде был 21 игрок. Из них десять — старше 21 года: Натан Бакстер, Джейк Кларк-Солтер, Эмерсон Палмьери, Мэттью Миазга, Баба Рахман, Хуан Кастильо, Дуджон Стерлинг, Тьемуэ Бакайоко, Дэнни Дринкуотер, Миши Батшуайи. При этом четверо из них считаются доморощенными, поэтому к лету клуб подошёл без нарушений по количеству допустимых слотов. Но разгрузить арендные списки всё равно пришлось, и теперь у «Челси» 13 игроков в аренде, из которых всего трое не попадают под исключение нового правила. Так что у клуба ещё есть целых пять слотов, чтобы отправить кого-нибудь за опытом в другой клуб.

Игрок Позиция Команда Срок Попадает ли под исключение Ромелу Лукаку нападающий «Интер» 30.06.23 🚫 Тино Анджорин полузащитник «Хаддерсфилд» 31.05.23 ✅ Натан Бакстер вратарь «Халл» 31.05.23 ✅ Ян Матсен защитник «Бернли» 31.05.23 ✅ Габриэль Слонина вратарь «Чикаго Файр» 31.12.22 🚫 Тьемуэ Бакайоко полузащитник «Милан» 30.06.23 🚫 Джейми Камминг вратарь «МК Донс» 31.05.23 ✅ Генри Лоуренс защитник «МК Донс» 31.05.23 ✅ Лукас Бергстрём вратарь «Питерборо Юнайтед» 31.05.23 ✅ Брайан Фиабема нападающий «Русенборг» 31.12.22 ✅ Итан Уоди вратарь «Уокинг» 31.05.23 ✅ Принц Адегоке вратарь «Веллинг Юнайтед» 31.05.23 ✅ Сэм Макклелланд защитник «Барроу» 31.05.23 ✅

С новыми правилами тяжелее всего придётся «Аталанте». У клуба сейчас 35 игроков в аренде (а было в два раза больше!)

Ньютон также рассказывал, что, когда «Челси» разрабатывал систему по арендам, к ним приходили многие клубы и просили поделиться знаниями. Судя по тому, что зимой у «Аталанты» было в аренде 64 игрока, уроки были получены и хорошо усвоены.

Масштабные реформы начались с приходом Гасперини в 2016-м: раньше клуб нацеливался на воспитание молодёжи внутри своей структуры, но затем фокус сместился на трансферный рынок. Руководство понимало, что академия не может производить должное количество талантливых игроков для укрепления состава первой команды, потому что результаты требовали от футболистов другого уровня производительности.

Нужно было и угождать Гасперини, которому требовались игроки физически выносливые и определённого склада ума, и зарабатывать – и тут идеально подходила система «Челси».

«Аталанта» заключила партнёрство со скаутской службой агентства Wallabies и вышла на рынок молодых игроков. В 2019-м у клуба было 76 игроков в аренде! Этой зимой – 64. Стратегия работала:

Алессандро Бастони и Роберто Гальярдини забрал «Интер» за € 31,1 млн и € 20,5 млн соответственно;

Франка Кессье после ряда аренд продали «Милану» за € 32 млн;

Деяна Кулушевски – «Ювентусу» за € 35 млн.

Ни один клуб столько не покупал дешёво и не продавал так дорого, как «Аталанта» за последние годы. Клуб даже в коронавирусный 2020-й оставался в плюсе за счёт удачных продаж.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Аталанта» последние несколько лет возглавляет топ команд по числу игроков в арендах. При этом бóльшая часть из них – воспитанники академии и футболисты младше 21 года, которые пользуются спросом на рынке по нескольким причинам: репутация школы «Аталанты», заинтересованность бедных итальянских клубов и готовность молодых уходить за перспективами. Исторически им, как и в случае с «Челси», тяжело пробиться в основу, а так у них появляется шанс набраться игрового опыта и впоследствии либо оказаться в главной команде, либо получить неплохой контракт где-то ещё.

Сейчас, в связи со вступлением в силу нового правила, в аренде у «Аталанты» игроков сильно меньше – 35. Итальянский клуб пока не нарушает ограничения, потому что бóльшая часть игроков раскидана по командам внутри страны, а ещё попадает под исключение.

В Серии А арендную сеть также построил «Интер», но она чуть скромнее, чем у «Аталанты», – зимой у клуба было 47 футболистов в аренде, а сейчас — уже 29. Также десятки игроков в других командах насчитываются у «Ювентуса», «Сассуоло», «Дженоа» и «Наполи».

Обойти правила можно. И проще всего придётся «Сити» и «Лейпцигу»

Послабления для игроков младше 21 года и доморощенных футболистов (а таковым может быть и 25-летний) дают клубам больше свободы в арендной политике. Но всё равно новое правило вынуждает перестраиваться, из-за чего как отдающим, так и берущим будет непросто.

Если раньше всех – и потенциально талантливых, и ненужных в основе – отдавали в аренду, то сейчас придётся выбирать: держать на балансе игрока в надежде, что рано или поздно он раскроется, либо же продавать футболистов с хорошим потенциалом, но не подходящих под тренерскую модель. Обе схемы довольно рискованные. Первая может себя не оправдать, вторая — лишить клуб бóльших денег в будущем, если вдруг игрок раскроется в другом месте и подорожает. При этом команды-собиратели арендных игроков лишатся возможности формировать конкурентоспособную команду без больших затрат.

Но уход от накопительной системы игроков может положительно сказаться на общей экономике футбола и развитии футболистов – по крайней мере, на это надеется ФИФА. Вместо того чтобы годами скитаться из команды в команду, у игроков появятся более ясные перспективы: либо в них верят в одной команде, либо продают, давая возможность развиваться в другом месте. ФИФА также считает, что внедрение новых условий поможет создать более конкурентоспособную среду.

Обойти правила можно, и проще всего это сделать командам, которые входят в состав консорциумов. «Манчестер Сити» может продавать игроков в условный «Нью-Йорк Сити», после чего выкупать их – на максимально взаимовыгодных условиях, так как клубы являются частью одной структуры. Сейчас City Football Group принадлежат 12 клубов, так что вариантов масса: помимо английской команды, ещё есть «Палермо», «Жирона», «Труа», «Мумбаи Сити», «Нью-Йорк Сити», «Иокогама Ф. Маринос», «Ломмель», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити Торке», «НАК Бреда» и «Сычуань Цзюню». То же самое касается и команд системы «Ред Булл» – раньше футболистами обменивались при помощи арендных соглашений, а сейчас смогут оформлять краткосрочные трансферы.