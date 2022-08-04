«Челси» просто ужасен. А ведь АПЛ стартует уже завтра

Этим летом «Челси» покинули Петр Чех и Марина Грановская. Два ключевых человека, которые отвечали за трансферы в клубе. У первого были пять языков и понимание по уровню футболистов, а у второй – жёсткий переговорный стиль и имидж одного из лучших руководителей клуба (даже лучшего в 2021 году по версии итальянского TuttoSport).

Изначально продажа клуба Абрамовичем не подразумевала уход действующих топ-менеджеров. Сообщалось, что рассматривается возможность их сохранить, однако ушли и Грановская, и Чех, и даже председатель правления Брюс Бак. Новый владелец мог назначить других директоров на место ушедших, но решил заниматься всем сам. Он стал и председателем правления, и спортивным директором. Лично занялся трансферами «Челси».

Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

Нет, это не шутка. Американский бизнесмен, который владеет бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольным «Лос-Анджелес Лейкерс», решил попробовать себя в футбольных трансферах. Он сказал, что будет опираться на мнение главного тренера, но Тухелю есть чем заняться на сборах вместо переговоров. Не хочется, чтобы кто-то здесь увидел прямолинейный хейт к гражданину США. Речь не об этом. Смущает, что человек, который никогда не имел отношения к европейскому футболу решил самостоятельно рулить клубом, а не нанять кого-то с нужным опытом.

22 июня 2022 года на официальном сайте «Челси» появилось объявление, где среди прочего говорилось: «Боули будет исполнять обязанности спортивного директора, пока клуб не найдёт постоянную замену». Эта замена не найдена до сих пор, хотя у Боули было время – он купил «Челси» ещё 7 мая (хотя финальную лицензию получил 25 мая). Сообщалось, что Грановская «останется доступна» для передачи дел Боули в течение летнего трансфертного окна. Не совсем понятно, что это значило – передать контакты из записной книжки или полноценная консультация.

Грановская и Чех Фото: Clive Howes/Getty Images

О чём мы знаем точно, так это о том, что Боули лично отправился на переговоры в Барселону. Об этом все узнали заранее, что непривычно для таких переговоров. Тем для обсуждения у сторон было предостаточно. «Барселона» была заинтересована в игроках «Челси» Алонсо и Аспиликуэте (уже не берём Рюдигера). Плюс «Челси» и «Барселона» хотели одних и тех же игроков: Рафинью, Дембеле и Кунде. Все трое оказались сами знаете где. А что касается Аспиликуэты и Алонсо, то у них контракт заканчивается через год – то есть «Челси» изначально находится в слабой позиции. Либо клуб что-то заработает сейчас на их уходе, либо они уйдут бесплатно, как Кристенсен и Рюдигер.



Мы уже рассказывали о том, как Тухель на днях назвал свою команду неконкурентоспособной. Если смотреть, как параллельно закупаются две другие лондонские команды «Арсенал» и «Тоттенхэм», то за «Челси» становится страшно. Команда год назад брала Лигу чемпионов, а по итогам нового сезона может в неё даже не пробиться. Поражение от «Арсенала» со счётом 0:4 выглядело красноречиво.

У «Челси» сейчас трудности и в атаке, и в обороне. Тройка нападения может выглядеть внятно со Стерлингом, Хаверцем и Маунтом, но по остальным игрокам в группе атаки возникают вопросы. И по Зиешу, и по Вернеру, и по Пулишичу. Раньше была опция с Лукаку, но для «Челси», может, и к лучшему что отпустили бельгийца. Только вот теперь в АПЛ будет уже пять замен. А перестановки делают обычно именно в атаке. Если ещё кто-то из основной тройки нападения получит травму, то совсем грустно получится.



Хотя главная беда клуба – центр защиты. Да, пришёл Кулибали, но этого явно мало. Особенно учитывая базовую схему Тухеля с тремя центральными защитниками. Тьяго Силве в сентябре исполнится 38 лет. Он вряд ли сможет играть в основе все матчи. В прошлом сезоне он выходил в 28 из 38 туров. В этом едва ли будет больше. Есть молодые Чалоба, Сарр и Ампаду, но пока это не игроки уровня топ-4 АПЛ. Остаётся надежда на Аспиликуэту, который может уйти. Вот-вот должны объявить о покупке Кукурельи. У него есть небольшой опыт игры в тройке центральных защитников, но базово это не его позиция.

В общем, у топ-клуба получается едва ли не кризисный состав. Явно не под борьбу и в АПЛ, и в ЛЧ одновременно. Ну что ж, зато Боули набирается опыта.