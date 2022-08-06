У новичков РПЛ очень «старые» составы. Неужели они обречены?

В последнем туре РПЛ «Факел» влюбил в себя всех. Болельщики создали на стадионе атмосферу, которая из-за кучи новых арен давно забыта, а местная команда выдала сногсшибательный камбэк в матче с «Динамо». Параллельно в Самаре играло «Торпедо». Ещё один выходец из ФНЛ показал не менее агрессивный и жёсткий футбол против молодых парней Игоря Осинькина и заслуженно заработал одно очко.

Помимо перволигового прошлого, «Факел» и «Торпедо» объединяет ещё один момент – у этих двух клубов самые «старые» составы в РПЛ согласно среднему возрасту игроков в заявке. У Воронежа – 28,3 года, у автозаводцев – 28,5. Преимущество очень условное, которое во многом определяется 39-летним Игорем Лебеденко. Рядом с этими двумя клубами по возрасту стоит разве что «Сочи» – у них 28,1. Остальные отстают больше чем год.

Мы изучили, как играли возрастные команды в последних пяти сезонах РПЛ. И заметили две тенденции – самые возрастные составы обычно у клубов, которые только вышли в элиту. И нередко именно они из неё вылетают – либо в первый, либо во второй сезон.

Сезон-2017/2018: самые «старые» — «Локомотив», «СКА-Хабаровск», «Рубин» и «Арсенал»

Один из редких случаев, когда самая «старая» команда лиги выиграла чемпионат. Средний возраст «Локомотива» в том сезоне составлял 28,1 года. Примечательная деталь и про дебютанта – Хабаровск поднялся в РПЛ с четвёртого места в ФНЛ и заявил почти такой же взрослый состав – 28 лет ровно. Итог – последнее место.

«Арсенал» и «Рубин» закрепились в середине таблицы. Тула даже выдала результат, который от неё мало кто ожидал – седьмое место. Это был тот самый сезон, когда команду весной тащил сверхмотивированный Артём Дзюба. «Рубин» же занял только 10-ю строчку.

Артём Дзюба в «Арсенале» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сезон-2018/2019: самые «старые» — «Енисей», «Оренбург», «Крылья» и «Урал»

Любопытно, что три клуба, поднявшиеся из ФНЛ, имели самых возрастных игроков по среднему возрасту. Продолжение тенденции, заложенной «СКА-Хабаровск». Но выступили они по-разному: «Енисей» с самой «старой» заявкой (29,1) занял последнее место и вылетел. «Крылья» отправились в стыковые матчи, но сохранили место в элите. А «Оренбург» вообще дотянулся до седьмого места, едва не зацепив еврокубки.

Сезон-2019/2020: самые «старые» – «Урал», «Тамбов», «Сочи» и «Крылья»

Самара хоть и осталась в элите, но не спешила омолаживать состав. Этот процесс запустится уже позже, и сейчас команда одна из самых юных в лиге. Два новичка РПЛ традиционно оказались в топе самых возрастных – «Сочи» и «Тамбов» поднялись из первого дивизиона, и средний возраст их игроков был около 28 лет. Но лидером неожиданно стал «Урал» (28,3).

На этот раз «Крылья» всё-таки вылетели из РПЛ. «Тамбов» чудом удержался. «Сочи» тоже был в нижней части таблицы и обошёл «Крылья» только на два очка. «Урал» финишировал в четырёх очках от зоны вылета.

«Крылья Советов» в сезоне-2019/2020 Фото: РИА Новости

Сезон-2020/2021: самые «старые» – «Сочи», «Урал», «Тамбов» и «Краснодар»

Впервые за пятилетку в списке не оказалось ни одного дебютанта лиги: «Ротор» и «Химки» тогда зашли в РПЛ с очень «молодыми» составами – в среднем 25,7 года. Итоговый результат для возрастных команд получился разным. «Сочи» неожиданно запрыгнул на четвертое место. «Урал» и «Краснодар» остались в середине. А «Тамбов» безнадёжно вылетел. Но там дело уже было не столько в возрасте, сколько в финансовой катастрофе.

Сезон-2021/2022: самые «старые» — «Сочи», «Арсенал», «Зенит», «Уфа»

Продолжение тенденции, заложенной за сезон до этого – в списке самых возрастных клубов нет ни одного дебютанта. Зато есть прошлый и будущий чемпион – логично, что возраст команды увеличился. К ним добавился сверхстабильный «Сочи», который при Владимире Федотове показал лучший результат в истории.

И две команды, которые в итоге вылетели. «Арсенал» оказался слабейшим в чемпионате. А «Уфа» сначала выбила в Первую лигу «Рубин», а потом вылетела и сама.

Сезон-2022/2023: самые «старые» – «Торпедо», «Факел», «Сочи», «Ахмат»

В вылет «Сочи» и «Ахмата» вряд ли кто-то верит. А вот «Факел» и «Торпедо» рискуют повторить судьбу некоторых предшественников. Хотя после трёх туров делать прогнозы слишком преждевременно.