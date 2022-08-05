Миранчук, Хави, Эриксен и другие герои топ-лиг, за которых будем особенно болеть

В эту пятницу стартуют сразу три из пяти ведущих чемпионатов Европы — АПЛ, немецкая Бундеслига и французская Лига 1. Испания с Италией подключатся неделей позже. Мы для себя уже определились, за кого персонально будем болеть в новом сезоне. А вы?

«Вынесет мяч из пустых ворот и без показухи побежит дальше»

Григорий Телингатер будет персонально болеть за Тьяго Силву

Тьяго Силва Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Пока Роналду концентрирует внимание на себе, где-то трудится Тьяго Силва. Он не такой яркий футболист, да и вообще защитник. То есть по определению менее звёздный футболист, но для меня он особенный.

И дело не только в его фантастической истории. Хотя и в ней тоже. Если вдруг кто-то не в курсе, то человек жёстко болел туберкулёзом, полгода валялся в московской больнице, первые два месяца к нему не пускали никого, давали горсть таблеток каждый день, и врачи утверждали, что его карьера футболиста закончилась. Когда Тьяго Силва выздоровел и приехал в Бразилию на просмотр во «Фламенго», тренеры даже не смотрели на него. И после всего этого он стал капитаном «Милана», «ПСЖ», сборной Бразилии, год назад выиграл Лигу чемпионов.

Уже в сентябре Тьяго Силве исполнится 38 лет. И по игре к нему нет вопросов (разве что по количеству матчей за сезон). Если он выходит на поле, то выглядит надёжно. Его держат в «Челси» не потому, что легенда клуба. Он ещё и двух лет в Англии не отыграл. Его держат потому, что он практически никогда не ошибается. Вынесет мяч из пустых ворот и без показухи побежит дальше. Играет спокойно, без хайпа, но внимания заслуживает побольше, чем многие современные звёзды.

«У него достаточно харизмы, чтобы уговорить Дибалу, за которым охотилась вся Италия»

Андрей Панков будет персонально болеть за Жозе Моуринью

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

В редакции мне запретили писать об игроках и тренере «Ливерпуля», потому что это нечестно — ведь я болею за этот клуб. Так что вместо Юргена Клоппа мой выбор ― Жозе Моуринью.

Моуринью впервые «окончательно» списали после работы в «Манчестер Юнайтед», хотя он остаётся последним тренером, кто брал трофей с этим клубом. После неудачи в «Тоттенхэме» на Жозе ещё больше забили любители футбола. Подавляющее большинство болельщиков и экспертов были уверены, что время португальца прошло.

Но Моуринью рискнул, возглавил «Рому», с которой выиграл европейский трофей в первый же сезон. Пусть и Лигу конференций, но для «Ромы» он не становится менее ценным. Да, Жозе старомоден, он явно не поспевает за новыми тактическими веяниями футбола. Но у него всё ещё достаточно харизмы, чтобы, к примеру, уговорить Дибалу, за которым охотилась вся Италия, выбрать «Рому».

Сейчас Моуринью собирает в Риме очень интересный состав и точно планирует поучаствовать в чемпионской гонке. Поэтому в следующем сезоне я буду переживать за то, чтобы у Жозе получилось. Без его успехов в футболе скучно.

«От остановки сердца — к контракту с большим клубом, который планирует вернуться на топ-уровень»

Вячеслав Опахин будет персонально болеть за Кристиана Эриксена

Кристиан Эриксен Фото: Ash Donelon/Getty Images

После трагедии на Евро-2020 все считали: Кристиан Эриксен жив — и уже отлично. Будет тренером, не первый, кто начинал в 30 лет. Затем Эриксен вернулся к тренировкам, и было ощущение: молодец, что не бросает футбол. Понятно, что играть особо не будет, но, может, ещё побегает где-то. Потом он подписал контракт с «Брентфордом»: ну зачем эти пиар-ходы, понятно ведь, что Эриксен уже не сыграет на топ-уровне! В итоге Кристиан так прокачал атаку середняка, что «Брентфорд» в 11 матчах с ним забивал по 1,92 гола и набирал в среднем 2,2 очка.

В итоге за год Эриксен пережил невероятную драму. «Когда всё случилось, по дороге в больницу я сказал жене, что, возможно, повешу бутсы на гвоздь», — рассказывал Кристиан. Через два дня и после кучи обследований он решил возвращаться.

За год от остановки сердца — к контракту с большим клубом, который планирует вернуться на топ-уровень. Неплохо! Причём в «Манчестер Юнайтед» он едет не в качестве символа или под маркетинговую историю. Клубу пришлось побороться за него. И от Эриксена ждут влияния и развития общего качества футбола.

Сам Кристиан, конечно, традиционно скромен и аккуратен в оценках: «Не вижу проблемы, чтобы играть вместе с Бруну. Я буду счастлив играть в любой роли. У меня никогда не было проблем с адаптацией, я часто играл на разных позициях».

Эриксен вспоминал, что те полгода реабилитации были самым долгим периодом жизни без футбола: «Я должен был запастись терпением, ничего не делать и полностью проходить реабилитацию. И потом я наконец коснулся мяча, почувствовал запах травы и бутс – всё начало возвращаться на свои места». Очень хочется, чтобы именно Эриксен заново пережил и эти ощущения после голов, и радость больших побед, и прикосновение к трофею. Уж он точно заслужил.

«У Хави нет гениальных Месси, Иньесты… и Хави в центре поля. Но если не он, то кто вернёт «Барсе» её истинное лицо?!»

Олег Лысенко будет персонально болеть за Хави

Хави Фото: Ethan Miller/Getty Images

Большой футбол вошёл в мою жизнь вместе с «Барселоной». Мне повезло, что первым увиденным вживую матчем 30 лет назад была не какая-то тягомотина, а выступление восхитительного ансамбля Круиффа. Возможно, в противном случае я и не запал бы на эту игру, а прошёл мимо. Но «Барса» не оставила выбора.

Хави в силу возраста не мог стать моим детским кумиром. Когда та бригада со Стоичковым, Лаудрупом, Бакеро давала мастер-класс на поле Республиканского стадиона в Киеве, подросток Хави учился в первых классах Ла Масии. Но так как мы почти ровесники (он даже чуть младше), вся его игровая карьера прошла на моих глазах. Таким людям подспудно начинаешь симпатизировать, иногда проецируя его путь на себя («А он в моём возрасте вон чего добился…»). А не восхищаться высокоинтеллектуальным футболом Хави было просто невозможно. Сейчас таких нет.

Хави был просто создан для футбола Круиффа. Как жаль, что они не совпали по времени на «Камп Ноу»! Гвардиоле в этом смысле повезло несравнимо больше. Но эти трое в моём понимании и есть истинная «Барселона». Команда со своим неповторимым шармом, кайфующая от игры и влюбляющая окружающих в футбол. Они — лучшие проводники той футбольной философии и ценностей, которые проповедовал старина Йохан. У Пепа получилось усовершенствовать методики своего голландского учителя и в конечном итоге превзойти его достижения. Я очень хочу, чтобы у Хави тоже получилось.

У него намного сложнее стартовые позиции. У него нет гениальных Месси, Иньесты… Нет Хави в центре поля, ёлки-палки! Но есть уникальное понимание игры, невероятная любовь Каталонии, харизма. И есть дух «Барсы». Он теперь его главный хранитель. Ему и возвращать «Барселоне» её идентичность. Пускай у него всё получится. Впервые в жизни держу кулаки в Примере персонально за Хави. Потому что «Барса» más que un club, и теперь от Хави зависит, каким путём она двинется дальше.

«Миранчук — крайне талантливый футболист, и этот талант выходит далеко за пределы РПЛ»

Полина Куимова будет персонально болеть за Алексея Миранчука

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Дело не в том, что это россиянин и один из немногих, кто всё-таки смог и уехал в Европу за развитием. Миранчук импонирует мне давно, ещё со времён «Локомотива»: он всегда казался скромным, совершенно незвёздным, но при этом крайне трудолюбивым и искренне любящим то, что делает. Не просто зарабатывающим деньги на поле, а стремящимся к чему-то большему.

Поэтому я была очень рада, когда Миранчук перешёл в «Аталанту»: это был шаг вперёд, на который мало кто из наших решался. Поехать к Гасперини, который известен своими жёсткими требованиями, доказывать и стараться — это заслуживает уважения.

Я очень расстроилась, когда Миранчук перестал попадать в состав, даже в запас. Потом злило, что его не отпускали туда, где он может играть и развиваться. И вот снова — когда его в очередной раз не отпустили.

Миранчук — крайне талантливый футболист, и этот талант выходит далеко за пределы РПЛ, поэтому ему искренне хочется пожелать удачи. Я буду за него переживать, потому что мне не хочется, чтобы в свои лучшие годы он растрачивал талант на протирание скамейки. Особенно из-за того, что клуб просто не взял ему замену.

«Не помню, чтобы кто-то приходил в «Ливерпуль» и попадал под такую волну травли»

Михаил Рождественский будет персонально болеть за Дарвина Нуньеса

Дарвин Нуньес Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В новом сезоне я буду переживать за Дарвина Нуньеса. Совру, если скажу, что точно испытывал бы те же эмоции, если бы болел не за «Ливерпуль». Но тут особый случай: Нуньеса купили за огромные деньги (€ 75 млн по Transfermarkt), и что-то пошло не так. Не припомню, чтобы кто-то приходил в «Ливерпуль» и попадал под такую волну травли.

Так получилось, что трансфер Дарвина совпал с переходом Холанда в «Сити», поэтому образовалось неизбежное противостояние. И пока все аплодировали сделке по Эрлингу (там были отступные в € 60 млн), «Ливерпуль» тыкали носом в явную переплату за ноунейма из чемпионата Португалии. Вдобавок Нуньес откровенно поплыл в первых матчах и напромахивался на целую видеоподборку, которая моментально разлетелась по соцсетям. Даже сам Дарвин признался, что сперва не потянул новый уровень эмоционально. Очевидно, насмешки сыграли в этом большую роль.

Определённую дозу удовлетворения я уже получил: в матче за Суперкубок Нуньес заработал пенальти и забил, а Холанд откровенно провалился. Теперь держу кулачки, чтобы в сезоне было так же. Ничего не имею против Эрлинга, но, согласитесь, есть что-то кармическое в таком сюжете: готовая звезда забивает меньше, чем взявшийся из ниоткуда уругваец, которого троллили все кому не лень.

«Гётце отдал уйму времени и сил, чтобы обеспечить себе это возвращение»

Анастасия Матросова будет персонально болеть за Марио Гётце

Марио Гётце Фото: Martin Rose/Getty Images

Сколько трудностей выпало на долю этого золотого мальчика! Десять лет назад о его таланте говорила вся Бундеслига, казалось, что Гётце горы свернёт и станет новым лицом немецкого футбола на долгие годы. И ведь почти получилось! Сезон-2012/2013 вышел очень мощным, но весной Марио сманила к себе «Бавария» – и это стало началом конца.

Признаюсь: переживать за парня начала, ещё когда он был в «Боруссии», хотя болею совсем за другой клуб. Переход под крыло к Гвардиоле, увы, не сильно помог Марио вырасти: он чаще сидел на замене и терял мотивацию, перманентно боролся с травмами. Светлое пятно того времени – победа на ЧМ, и в финале именно Марио посчастливилось забить победный мяч. Именно посчастливилось, Гётце сам это признавал несколько лет спустя. Но тогда мне казалось – кто, если не он, золотой мальчик Бундеслиги?

Дальше было возвращение в «Боруссию», где открылись тяжёлые проблемы со здоровьем, сожаления о непереходе в «Ливерпуль» и отчаянный шаг – переезд в чемпионат Нидерландов с целью полностью поменять обстановку и перезагрузить карьеру. В ПСВ за два года, кажется, удалось подобрать ключ к возрождению.

Сейчас Марио – 30, он больше не золотой мальчик, но с новыми силами возвращается в Бундеслигу. Причём в достаточно амбициозную команду: «Айнтрахт» только что выиграл Лигу Европы, сыграет в Суперкубке и будет выступать в ЛЧ. Очень интересно посмотреть на то, сможет ли Гётце снова заявить о себе в Германии. Искренне надеюсь, что у Марио всё получится – он отдал уйму времени и сил, чтобы обеспечить себе это возвращение.

«О нём много говорили, но никто так и не захотел купить»

Кирилл Макарчук будет персонально болеть за Додо

Додо Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В 2022 году донецкий «Шахтёр» на неопределённое время (а все мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное) избавился от клейма «молодёжная сборная Бразилии». Система комплектации, получившая широчайшее развитие в период 12-летней каденции в Донецке Луческу и продолженная уже в Киеве португальцами Фонсекой и Каштру, утратила актуальность, а точнее – связь с реальностью. Все бразильцы разом покинули «Шахтёр». В их числе – крайний защитник Додо. Он стал одноклубником Кок… игроком «Фиорентины».

Читаю немой вопрос многих: кто это вообще такой и что делает в этом тексте? Отвечаю: Додо в своё время пришёл в «Шахтёр» из «Куритибы» на позицию правого защитника, которую до того на десяток лет застолбил за собой Дарио Срна. Но с качествами совсем не оборонительными. Ключевое и, в сущности, единственное качество Додо, выгодно отличающее его от куда более толковых крайних защитников, – сумасшедшая скорость.

По ряду явных и скрытых факторов стало ясно: Додо – главный актив для менеджмента «Шахтёра» с целью последующей перепродажи. Сначала его отдали в аренду в «Виторию Гимарайнш» к тренеру Каштру, который через год стал новым наставником «Шахтёра». Совпадение? После возвращения Додо был безальтернативным выбором на позиции. Даже после провальных матчей на нём не делалось акцента. А после ярких победных игр в еврокубках именно его чаще всего можно было обнаружить на заглавных фото к новостям. Как-то даже не поленились зафиксировать, что он разогнался на поле до 34,2 км/ч, заочно обогнав проспекта «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Кстати, якобы именно «Бавария» в оптимальный момент предлагала за Додо € 25 млн, но «Шахтёр» вроде бы отказался. Им интересовались «Барселона» и другие топы. Словом, о бразильце говорили много, но никто так и не захотел купить.

А реальность, на которой не акцентировал внимание никто, следующая. Даже в матчах не самого требовательного чемпионата Украины, не говоря о еврокубках, Додо совершал массу детских ошибок, которые стоили «Шахтёру» пропущенных мячей. Ошибок позиционных, тактических; в расположении, в способности выдержать линию, в умении прочитать передачу за спину. Да, он бежал вперёд и отдавал ассисты. Он бежал и назад, но быстро бежать назад – не всё необходимое. Спросите у страхующих партнёров, вратарей или, в конце концов, тренеров топ-клубов, которые не настояли на покупке Додо.

Бразилец перешёл в «Фиорентину», но совсем не так, как о том мечтал «Шахтёр». В новом сезоне я буду болеть за Додо с надеждой на то, что хотя бы теперь, в тренировочном процессе при подготовке к матчам чемпионата Италии, его обучат игре в обороне. А все, кто хоть раз видел парня в деле, перестанут краснеть за соотношение его реальных действий с номинальным амплуа – правый защитник. Если же нет, у Александра Кокорина может появиться ещё один друг, кроме Павла Мамаева.

«Пару лет назад он был главным конкурентом Месси и Роналду, а сегодня мало кто знает, кому принадлежит его контракт»

Никита Гнилицкий будет персонально болеть за Антуана Гризманна

Антуан Гризманн Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В этом сезоне я буду болеть за Антуана Гризманна. Пару лет назад он был главным конкурентом Месси и Роналду в номинации за «Золотой мяч», а сегодня мало кто знает, кому принадлежит его контракт. Мадридский «Атлетико» активировал опцию аренды француза ещё на один год.

Я был тем человеком, который впал в тоску, когда узнал, что Гризманн перешёл в «Барселону». Не понимал, как такой гениальный игрок может подстраиваться под каких-то других игроков и систему, которую навязали клубу ещё много лет назад. Сложилось так, что после этого перехода тоска напала не только на меня, но и на самого Гризманна.

Не стоит забывать, что Антуан – феноменальный игрок. Он может создать момент для партнёра, отдав тонкую передачу вразрез или увезти защитника за собой, освободив пространство. У него абсолютно уникальное голевое чутьё: навозить пару защитников и хлёстко пробить в дальний угол или забить через себя, идеально сложившись в падении – ерунда для француза. Он всё ещё один из лидеров сильнейшей сборной Франции.

Гризманн говорил, что хотел бы после завершения контракта с «Барселоной» уехать доигрывать в МЛС. Контракт с каталонским клубом действует до 2024 года. Антуан играет за ставший уже родным «Атлетико». Так что в этом сезоне я надеюсь увидеть старого доброго Гризманна, который после своих гениальных голов будет с улыбкой на лице демонстрировать своё фирменное празднование.

«Изменил свою игру, но остался таким же харизматичным»

Антон Мозговой будет персонально болеть за Златана Ибрагимовича

Златан Ибрагимович Фото: Chris Ricco/Getty Images

Златан обещал, что «Милан» с ним станет чемпионом, и сдержал слово. В прошлом сезоне миланцы завоевали долгожданный трофей, хотя не были фаворитами. Да, Златан играл не так часто, уж слишком много у него в последнее время травм, но влияние легендарного шведа на команду остаётся колоссальным. Не зря «Милан» продлил с ним контракт.

Вообще, история Ибрагимовича заслуживает экранизации. Да, я знаю, что недавно про него и так вышел фильм. Но про такого человека картин не будет много.

Ну, скажите, кто ещё в 40 лет играет в топ-клубе и приносит пользу? Конечно, мы все знаем, что Златан — не человек, а лев, как он сам про себя говорит. Но им не перестаёшь восхищаться. С возрастом он изменил свою игру, но остался таким же харизматичным.

Златан — человек, идущий против системы, благодаря ему вспоминаешь беззаботную юность, нулевые. Ибрагимович продлевает молодость таким людям, как я. И за это ему огромный респект и благодарность! Он доказывает, что и в 40 лет можно оставаться на вершине. Мне сложно вспомнить аналогичные случаи в европейском футболе, поэтому да, буду персонально болеть за него и «Милан».

Очередное появление Златана на поле под гимн Лиги чемпионов — красивейшая история. И, вероятно, она в новом сезоне повторится в последний раз. Упускать это ни в коем случае нельзя.

«У неё есть год, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2023. Задачка со звёздочкой»

Ульяна Лукьянченко будет ждать возвращения полузащитницы Алексии Путельяс

Алексия Путельяс Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Женский Евро-2022 подарил много крутых сюжетов: капитан Германии Александра Попп первая в истории отличилась в пяти матчах подряд в рамках одного Евро, футболистка Исландии Свейндис Йонсдоттир запомнилась своей невероятной скоростью (31,7 километра в час) и длиннющими аутами, Бет Мид стала лучшей футболисткой турнира, забив шесть мячей в шести матчах.

Но были и грустные истории. Лучшая футболистка «Арсенала» и сборной Нидерландов Вивианне Мидема пропустила почти весь турнир из-за ковида, а вернувшись, не сразу пришла в себя, главная звезда Мари-Антуанетт Катото порвала «кресты» во 2-м туре, не успев проявить себя на Евро, но главная трагедия — травма обладательницы «Золотого мяча» Алексии Путельяс за день до старта турнира.

5 июля Путельяс порвала переднюю крестообразную связку колена на тренировке, 6 июля Англия и Австрия проводили матч-открытие Евро. Алексия осталась на 1-й тур — её Испания победила Финляндию 4:1, а все голы футболистки отмечали у трибуны, куда подходила хромающая Путельяс. После матча футболистка вернулась в Барселону, где ей сделали операцию — врачи объявили, что восстановление займёт 10-12 месяцев.

В июле 2023 года Австралия и Новая Зеландия проведут чемпионат мира по футболу среди женских сборных. У Алексии есть ровно год, чтобы успеть восстановиться после разрыва крестообразных связок. Учитывая её определяющую роль на поле как в «Барселоне», так и в сборной Испании, место в составе её дождётся.

Поэтому весь следующий сезон я буду следить за женской «Барселоной» и поглядывать за успехами Путельяс — в своих соцсетях она показывает, как чувствует себя её колено с каждой новой неделей.

Кстати, «Золотой мяч» в этом году тоже должен достаться именно Путельяс (она лучший бомбардир прошлого сезона ЛЧ, а в Ла Лиге набрала 18+15), так что о ней вы скоро ещё точно услышите.

А за кого вы будете особенно переживать в этом сезоне? Делитесь в комментариях!