«Спартак» сбросит «Зенит» с вершины? У чемпиона крайне тяжёлый выезд. LIVE!

Привет, друзья! 4-й тур Российской Премьер-Лиги равномерно распределился по выходным (по четыре матча в субботу и воскресенье), но почти все фавориты играют сегодня. У «Спартака» уже третий выезд на старте — на этот раз к обозлённому «Уралу». Не обещаем гарантированной красоты, но бой состоится точно. ЦСКА примет «Факел», провернувший уже два камбэка в июле. «Краснодар» — «Локомотив» — тоже звучит интригующе. А чемпиона ждёт традиционное тяжёлое испытание Грозным. Из пяти последних матчей в столице Чечни «Зенит» выиграл только один и четырежды довольствовался ничьей. Так что и тут интрига в наличии. Уследить за всеми событиями нового тура вам поможет наша большая онлайн-трансляция. Присоединяйтесь!