«Спартак» сбросит «Зенит» с вершины? У чемпиона крайне тяжёлый выезд. LIVE!
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Привет, друзья! 4-й тур Российской Премьер-Лиги равномерно распределился по выходным (по четыре матча в субботу и воскресенье), но почти все фавориты играют сегодня. У «Спартака» уже третий выезд на старте — на этот раз к обозлённому «Уралу». Не обещаем гарантированной красоты, но бой состоится точно. ЦСКА примет «Факел», провернувший уже два камбэка в июле. «Краснодар» — «Локомотив» — тоже звучит интригующе. А чемпиона ждёт традиционное тяжёлое испытание Грозным. Из пяти последних матчей в столице Чечни «Зенит» выиграл только один и четырежды довольствовался ничьей. Так что и тут интрига в наличии. Уследить за всеми событиями нового тура вам поможет наша большая онлайн-трансляция. Присоединяйтесь!
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2022, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Комментарии
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