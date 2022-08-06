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ЦСКА — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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«Урал» — «Спартак», ЦСКА — «Факел», «Краснодар» — «Локомотив», «Ахмат» — «Зенит», текстовая трансляция 4-го тура РПЛ

«Спартак» сбросит «Зенит» с вершины? У чемпиона крайне тяжёлый выезд. LIVE!
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн-трансляция 4-го тура РПЛ. LIVE!
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Привет, друзья! 4-й тур Российской Премьер-Лиги равномерно распределился по выходным (по четыре матча в субботу и воскресенье), но почти все фавориты играют сегодня. У «Спартака» уже третий выезд на старте — на этот раз к обозлённому «Уралу». Не обещаем гарантированной красоты, но бой состоится точно. ЦСКА примет «Факел», провернувший уже два камбэка в июле. «Краснодар» — «Локомотив» — тоже звучит интригующе. А чемпиона ждёт традиционное тяжёлое испытание Грозным. Из пяти последних матчей в столице Чечни «Зенит» выиграл только один и четырежды довольствовался ничьей. Так что и тут интрига в наличии. Уследить за всеми событиями нового тура вам поможет наша большая онлайн-трансляция. Присоединяйтесь!

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2022, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2022, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
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