Первое увольнение в РПЛ может случиться уже в субботу. Виновником станет «Спартак»?

«Урал» на старте чемпионата – безнадёжность. В первых трёх турах три поражения и восемь пропущенных мячей при одном забитом. И дело не только в результате, но и в игре. Клуб почти не атакует, а в обороне сплошные провалы. Поэтому чуть ли не с 1-го тура пошли слухи об уходе Игоря Шалимова. Последний инсайд – якобы тренер может уйти в случае поражения в матче со «Спартаком». Но президент клуба Григорий Иванов пока всё опровергает. Хотя «СЭ» утверждает, что тренеру даже нашли потенциальную замену – из сборной Казахстана могут схантить Магомеда Адиева.

«Урал» уже увольнял тренера на старте. Тогда это дало результат

История из недавнего прошлого. Сезон-2021/2022 в качестве главного тренера начал Юрий Матвеев. Иванов верил в него как в своего воспитанника. Матвеев родился в Свердловской области, лучшие годы карьеры провёл в «Уралмаше» футболистом и больше десяти лет работал в системе клуба. В 2020-м он стал исполняющим обязанности главного тренера, сменив Дмитрия Парфёнова. А позже был утверждён на этой должности. Неплохо завершил сезон, но в новом начались проблемы.

Первые три тура – одно очко. То есть даже больше, чем сейчас. И статистика по забитым и пропущенным голам лучше – 1:6. Однако Иванова это не устроило. Плюс, видимо, удалось договориться с Шалимовым о скором приходе. Перестановка состоялась очень оперативно, и уже через два дня после назначения новый тренер выводил команду на «Спартак».

Григорий Иванов и Игорь Шалимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Любопытно, что именно тот матч стал первым для Шалимова в качестве главного тренера «Урала». Но быстро ситуацию тренер не изменил. «Спартаку» команда проиграла, а в следующих трёх матчах набрала только одно очко. Дела наладились позже.

Ещё интересный факт – Шалимов не забрал ещё ни одного очка у «Спартака» в качестве главного тренера «Урала». Команды провели три матча, в том числе один контрольный, и общая разница мячей – 7:2 в пользу красно-белых.

Как Шалимов уходил из других клубов?

Игоря Михайловича никогда прежде не увольняли на старте сезона. В 2016 году он стал главным в «Краснодаре», когда первые туры были сыграны, и привёл команду к четвёртому месту. Не получился уже следующий сезон, но Шалимов держался чуть ли не до финиша – его уволили только в апреле 2018-го.

Дальше в его карьере был почти целый сезон с «Химками» в ФНЛ. Но там не получалось вообще ничего, в чём позже сам тренер признавался. Он покинул команду в апреле, когда она занимала 14-е место в таблице.

Потом – «Ахмат». Шалимов пришёл в команду уже по ходу сезона с главной задачей – сохранить место в РПЛ. У него получилось спастись, «Ахмат» в ковидный сезон занял 13-е место. По версии Шалимова, с ним не стали продлевать контракт из-за двух крупных поражений на финише сезона – в матчах со «Спартаком» и «Краснодаром». По другой информации, решение было скорее политическим – в начале пандемии Шалимов в соцсетях критиковал россиян, называя их «дармоедами», которые хотят ничего не делать и получать деньги. После этого болельщики, в том числе в Чечне, призвали Рамзана Кадырова уволить тренера. Но ему всё-таки дали завершить чемпионат, а после не предложили новый контракт.