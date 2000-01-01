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Нефутбольный герой месяца — Артём Дзюба
Нефутбольный герой месяца — Артём Дзюба
Звёздный нападающий привлёк дополнительное внимание к Первой лиге и «Рубину».
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В конце прошлого сезона у Дзюбы истёк контракт с «Зенитом». Артём отправился в свободное плавание.
В конце прошлого сезона у Дзюбы истёк контракт с «Зенитом». Артём отправился в свободное плавание.
Дзюба вёл переговоры в Турции, но не достиг договорённости и приехал в расположение «Рубина», чтобы тренироваться и поддерживать форму.
Дзюба вёл переговоры в Турции, но не достиг договорённости и приехал в расположение «Рубина», чтобы тренироваться и поддерживать форму.
Три тура позади, а Дзюба всё ещё с «Рубином», но контракта нет, поэтому Артём не играет. Теперь всем интересно, станет ли нападающий полноценным игроком казанского клуба.
Три тура позади, а Дзюба всё ещё с «Рубином», но контракта нет, поэтому Артём не играет. Теперь всем интересно, станет ли нападающий полноценным игроком казанского клуба.
Были даже слухи, что Дзюба войдёт в заявку «Рубина» на матч с «Уфой», но информация не подтвердилась. Артём по-прежнему официально без команды.
Были даже слухи, что Дзюба войдёт в заявку «Рубина» на матч с «Уфой», но информация не подтвердилась. Артём по-прежнему официально без команды.
Первая лига: Нефутбольный герой месяца в июле
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