Худший день в карьере Месси. Почему разрыв с «Барселоной» был неизбежным

«Несмотря на то что между «Барселоной» и Лео Месси было достигнуто соглашение и было чёткое намерение подписать новый контракт сегодня, его не удастся официально оформить из-за экономических и структурных препятствий по правилам испанской Ла Лиги. Таким образом, Лионель Месси больше не будет связан с «Барселоной». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания как игрока, так и клуба не могут быть выполнены. «Барса» от всей души благодарит игрока за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни».

Этому объявлению ровно год. И, пожалуй, оно было самым сложным и печальным в истории клуба. 5 августа 2021 года закончилась великая история: Месси и «Барса» разошлись спустя много лет взаимной любви. Теперь этот день в календаре – грустная годовщина для сине-гранатовых.

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Новости о сложностях Месси с подписанием нового контракта шли всё лето-2021 – и журналисты, и болельщики были обеспокоены будущим главной звезды «Барселоны». Поводов для оптимизма не было: финансовый отчёт клуба с миллиардным долгом, неспособность рассчитываться с футболистами и грядущее снижение потолка зарплат не обещали ничего хорошего. При этом стороны пытались договориться – каждый искренне хотел, чтобы до реального расставания всё же не дошло. СМИ писали, что Месси был готов пойти на значительное понижение зарплаты, лишь бы остаться. Правда, такой жертвы всё равно было мало. «Барселоне» нужно было уложить все зарплаты в € 97,9 млн, поэтому руководство разгружало зарплатную ведомость, как могло: рассчитали нападающего Конрада де ла Фуэнте (3 матча за клуб), защитника Жан-Клера Тодибо (5 матчей), Хуниора Фирпо (41 матч) и Матеуса Фернандеса (1 матч), отдали в аренду в «Вулверхэмптон» Франсиску Тринкана (42 матча, куплен за € 31 млн).

Жоан Лапорта Фото: Eric Alonso/Getty Images

На бюджет сильно давили зарплаты Самуэля Юмтити, Миралема Пьянича и Филиппе Коутиньо, поэтому для них также искали варианты продолжения карьеры. Уход Юмтити сохранил бы «Барселоне» € 35 млн, но футболист несколько раз отказывался покидать Каталонию. Клуб был готов на радикальные меры – разрыв контракта, но в итоге игрок остался. Пьянич тоже отказался разрывать контракт и ушёл в аренду в «Бешикташ» – правда, через месяц после того, как Месси покинул клуб. С Коутиньо ничего придумать не удалось — игрок был нужен Рональду Куману.

Глобально решить проблему не удалось – Ла Лига чётко дала понять, что не позволит превысить потолок зарплат и не пойдёт на исключение даже ради Месси. Поэтому в день, когда клуб должен был сообщить миру радостную новость о новом контракте аргентинца, в Сети появилось заявление, полное боли. Другого выхода у «Барсы» не было – Лео слишком дорого обходился клубу. Писали, что за четыре года клуб потратил бы на аргентинца в общей сложности € 555 млн, что выглядит непосильно в сложных финансовых условиях. За сезон-2020/2021 расходы клуба увеличились с € 955 млн до € 1,136 млрд (рост на 19%), а чистый убыток после уплаты налогов составил € 481 млн.

Новость стала шоком для всех – даже Месси не ожидал, что всё в итоге сложится именно так.

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной», – скажет он через пару дней на прощальной пресс-конференции. – Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Я согласился на урезание зарплаты в 50%. Мы сделали всё возможное, но остаться я не смог. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор стараюсь свыкнуться с этой мыслью».

Плачущий Месси на пресс-конференции Фото: Eric Alonso/Getty Images

С тех пор стороны пишут новые истории друг без друга, и получается у них это не то что бы хорошо. «Барселона» первые полгода валилась и в чемпионате, и в еврокубках (чего только стоит вылет из ЛЧ); Месси долгое время не мог забить и подвергался жёсткой критике. Болельщики ругали звезду то за «отбывание номера» на поле, то за отсутствие феерического количества голов. Потом «Барса» начала новую жизнь с Хави, который пришёл спасать родной клуб, и заняла второе место; Месси же стал чемпионом Франции и взял Кубок Америки со сборной.

Воссоединение Месси с «Барселоной» обсуждают с того момента, как он ушёл. Но реальность пока не так оптимистична.

После закрытия зимнего трансферного окна «Барселона» зафиксировала отрицательный потолок зарплат – минус € 144,35 млн. За это клуб нарвался на санкции – в новом сезоне придётся следовать правилу «1x4». Это значит, что каждый потраченный миллион на зарплату нужно компенсировать 4 млн – их нужно вычесть из зарплатной ведомости. Сейчас «Барселона» распродаёт ТВ-права в надежде, что это позволит ей стабилизировать финансовую ситуацию, а параллельно взрывает трансферный рынок. За это межсезонье клуб уже потратил € 164 млн на покупки, что выглядит довольно бездумно – не совсем ясно, как «Барса» заявит всех новичков.

Вероятно, клуб рассчитывает, что Месси вернётся следующим летом свободным агентом – сразу после, как у него закончится контракт с «ПСЖ». Лапорта настроен оптмистично: «Я думаю и надеюсь, что история Лионеля Месси с «Барселоной» ещё не закончилась. Она всё ещё открыта, и мы обязаны сделать её более красивой, чем она была. У нас есть моральный долг перед Месси».