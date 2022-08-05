Кто удивлял в Первой лиге в июле? Нашлось место и Дзюбе

Следим за «лучшей лигой мира»! Первый месяц нового сезона уже позади: команды отыграли целиком три тура, поэтому пора подводить промежуточные итоги. В этом сезоне «Чемпионат» вводит рубрики, которые будут освещать итоги каждого месяца. Вместо стандартной номинации «Лучший игрок» мы будем отмечать футболистов, отметившихся в разных аспектах, и самые яркие моменты в Первой лиге. С некоторыми номинациями вам ещё предстоит познакомиться, а сегодня представим четыре.

Номинация №1: Гений месяца

В этой рубрике победителем становится футболист, который наиболее ярко проявил себя в течение месяца. В июле, по нашей версии, таким игроком стал Артём Делькин. В специальных сториз, которые доступны ниже, мы рассказываем, почему выбрали именно этого нападающего.

Номинация №2: Блестящий игрок месяца

Уделяем внимание и восходящим звёздам. Блестящим игроком считается тот, в ком виден большой потенциал. Если молодой футболист здорово проявил себя в течение месяца, у него есть все шансы стать победителем в этой номинации! В июле нас впечатлил Даниил Шамкин. Узнать, почему выбор пал на него, можно в материале ниже.

Номинация №3: Мем месяца

Более широкое понятие: мемом месяца может стать как конкретный футболист, отличившийся нелепой выходкой или комичной ошибкой, так и отдельная курьёзная история, которая стала хитом среди любителей Первой лиги. В июле отметился Илья Грузнов. Причины такого выбора — в историях ниже.

Номинация №4: Нефутбольный герой месяца

Это может быть как футболист, отличившийся за пределами поля, так и другой человек, связанный с Первой лигой, но не участвующий в матчах. В июле им стал Артём Дзюба. Почему? Ответ в карточках ниже.