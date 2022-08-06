«Ошеломительный результат!» Как «Зенит» получил восемь мячей от команды Бескова

В начале 1990-х петербургский клуб был далеко не так крут, как сейчас.

«Зенит» — лучший клуб России на протяжении последних лет. Команда побеждает в чемпионате четырех сезона подряд и по праву считается главным фаворитом нового розыгрыша. А вот в начале 1990-х годов петербургский клуб переживал тяжёлые времена и даже вылетел из Высшей лиги. Особенно болезненное поражение сине-бело-голубые потерпели от команды-однодневки «Асмарала» — 3:8! Этот матч состоялся ровно 30 лет назад — 6 августа 1992-го. Рассказываем, как это было.

«Асмарал» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 8:3 (4:2)



6 августа 1992 года



«Асмарал»: Шиянов, Путилин, Шульгин, Макаров, Фомичёв, Хахалев (Коптилый, 72), Асланян, Гаврилов (Черников, 72), Шикунов (Панфёров, 67), Зуденков, Губернский.



«Зенит»: Окрошидзе, Боков, Наумов, Усачёв, Игнатов, Дмитриев (Мамонтьев, 64), Зазулин (Ильин, 46), Гусаков, Иванов, Левин (Зезин, 75), Кулик.



Голы: Путилин, 8, Зуденков, 22, 68 Губернский, 42, 54, Гаврилов, 44, Шикунов, 61, Асланян, 82 — Зазулин, 34, Кулик, 35, 70.

У «Зенита» были большие проблемы с деньгами. В команде осталась одна молодёжь

«Зенит» оказался в элитном дивизионе лишь благодаря стечению обстоятельств. В последнем союзном чемпионате команда выступила неудачно — 18-е место и вылет в третью по силе лигу. Однако организаторы первого чемпионата России включили в турнир сразу 20 команд, и «Зенит» попал в эту компанию. Таким образом, вместо Второй лиги петербургский клуб оказался в Высшей.

Увы, внеплановый подъём совершенно не сказался на финансовом положении клуба. Денег было мало, а желающих спонсировать «Зенит» не наблюдалось. Команду покинула группа ведущих футболистов, а за пару недель до старта турнира об отставке объявил главный тренер Юрий Морозов. Он безуспешно просил помощи у местных чиновников, после чего разругался с клубным руководством и написал заявление об увольнении. Вместо него на пост главного тренера заступил Вячеслав Мельников — помощник Морозова и один из ведущих игроков «золотого» «Зенита»-1984.

«Зенит» образца 1992 года. Фото: Из личного архива Владимира Кулика

38-летний тренер-дебютант попал в тяжелейшую ситуацию. Команда состояла сплошь из молодёжи, а капитанскую повязку носил 23-летний полузащитник Михаил Левин. «Мы не могли тренироваться на базе, потому что у нас не было горячей воды, — рассказывал Мельников в книге Игоря Рабинера «Правда о «Зените». — Нагревали воду в бане и мылись. На базе в Удельной полопались трубы, и их не могли отремонтировать. В конце 1992 года была такая сложная ситуация, что никто не мог сказать, будет ли существовать команда вообще».

А вот что в интервью «СЭ» рассказывал вратарь Андрей Мананников: «После «Памира», казалось, попал в голодный край. Магазины пустые, талоны без ленинградской прописки никто не даёт. Жена на последние деньги покупала муку, яйца, творог. Пекла блины — и продавала на Московском вокзале. Мы командой идём к поезду, она лицо прикрывает. Чтоб не заметили. Как в «Зените» кормили? На первое — бульон, на второе — вынутое из бульона мясо. Я сам ездил на рынок, покупал зелень на всю команду. Чтоб чем-то бульон посыпать».

«Асмарал» — первый частный футбольный клуб в стране. Владелец — бизнесмен из Ирака, президент — женщина

В конце 1989 года иракский предприниматель Хусам Аль-Халиди приобрёл клуб «Красная Пресня». В 1980-е команда готовила молодых футболистов для «Спартака», а её тренировали Олег Романцев и Георгий Ярцев. После прихода бизнесмена связь с красно-белыми оборвалась. Клуб получил новое название путём сложения первых букв имён детей Аль-Халиди — Асиль, Мариам и Алана.

Хусам Аль-Халиди (в центре) Фото: Из архива семьи Аль-Халиди

В 1991 году пост главного тренера занял легендарный Константин Бесков, а после развала СССР «Асмарал» получил место в Высшей лиге. За полтора года первый частный клуб страны преодолел дистанцию от третьего по силе дивизиона до элитного. Пост президента «Асмарала» заняла Светлана Бекоева — супруга Аль-Халиди. Команду пополнил легендарный спартаковец Юрий Гаврилов, которому на тот момент было почти 40 лет.

«Асмарал» в 1990-е годы стал чуть ли не самой модной и продвинутой командой. Форму для футболистов специально заказывали из Англии, команда летала чартерными рейсами. В «Асмарале» же свой путь начинал Сергей Семак — первый профессиональный контракт он подписал в 1992 году. По словам Бекоевой, изначально парень не впечатлил Бескова, однако президент клуба уговорила тренера оставить игрока в команде. Семак дебютирует в Высшей лиге в 1993-м.

Хусам Аль-Халиди, Светлана Бекоева и Константин Бесков (в центре) с футболистами «Асмарала». Фото: Из личного архива семьи Аль-Халиди

В 1992 году «Зенит» дважды проиграл «Асмаралу». Общий счёт — 5:12

Первый чемпионат России проводили по необычной схеме. 20 клубов разбили на две группы, по четыре лучшие команды попадали в финальную восьмёрку, которая разыгрывала медали и места в еврокубках. «Зенит» и «Асмарал» встретились в первом же туре — в Петербурге московский клуб грохнул соперника со счётом 4:2. Команда Бескова мощно провела первую часть турнира и заняла второе место в группе вслед за «Спартаком». «Зенит» же предсказуемо оказался в нижней части таблицы и вёл напряжённую борьбу за выживание.

«Асмарал» и «Зенит» снова встретились в заключительном туре первой части чемпионата, но на этот раз в Москве. В ничего, по сути, не значащем матче столичный клуб уничтожил соперника — 8:3. Любопытно, что в первой части сезона «Асмарал» забил 34 мяча, и больше трети из них — в ворота «Зенита» (с учётом игры первого круга). В московском матче сразу три футболиста сделали по дублю: Зуденков и Губернский — у хозяев и Кулик — у гостей. Эта игра до сих пор возглавляет список самых результативных в истории чемпионатов России. Впрочем, несколько лет назад 11 мячей забили в скандальной встрече «Сочи» и ростовских школьников, так что теперь рекорд принадлежит двум матчам.

Хусам Аль-Халиди (в центре) с футболистами и сотрудниками «Асмарала» Фото: Из архива семьи Аль-Халиди

«Некоторые результаты матчей удивляли не меньше, чем кое-какие сюжеты из олимпийской Барселоны. Ну, например, остался дома у телевизора и не увидел 11 голов в, казалось бы, ничего не значащем матче в Москве. Конечно, предполагалось, что после 1:5 от «Спартака» чувство собственного достоинства у игроков «Асмарала» будет обострённым, но не до такой же степени, чтобы наколотить в Высшей лиге восемь мячей. Пусть и маловнушительному сопернику. Ошеломительный результат!» — писала газета «Футбольный курьер».

«Участники этого матча пришли на финиш с разными показателями, — писал после игры «Советский спорт». — Москвичи продолжат спор за медали, а футболистам из города на Неве предстоит борьба за выживание. Это обстоятельство, откровенно говоря, не вселяло надежды увидеть интересную игру. Тем приятнее было ошибиться в предматчевых прогнозах. «Асмарал» сыграл, как и подобает лидерам, и добился крупной победы. Что касается футболистов «Зенита», то они приехали не номер отбывать, а набираться опыта, которого не хватило на первом этапе чемпионата. Хозяева быстро открыли счёт и к середине первого тайма забили второй мяч.

Казалось бы, игрокам «Зенита» было от чего приуныть. Но они продолжали действовать спокойно, похоже, задавшись целью не столько очки добыть, сколько поиграть в своё удовольствие. Интересно, что гости и сами играли в меру своих возможностей, и сопернику не мешали. Даже лидеру «Асмарала» Гаврилову была предоставлена относительная свобода. Если к этому добавить неуверенные действия вратаря гостей Окрошидзе, по сути, так ни разу и не выручившему партнёров, то станет понятно, почему матч закончился с небывалым для футбола счётом».

Петербургский клуб вылетел из Высшей лиги. «Асмарал» сделал это год спустя

«Зенит» по итогам того сезона вылетел из Высшей лиги. Петербургский клуб набрал одинаковое количество очков со ставропольским «Динамо», но уступил по дополнительным показателям. «Зенит» три года играл во втором по силе дивизионе и поднялся обратно только после очередного пришествия в клуб Павла Садырина. Под его руководством команда вернула себе место в элитной лиге, а клуб обзавёлся новыми спонсорами и футболистами.

«Асмарал» во второй части чемпионата-1992 побороться за медали не смог. Тем не менее седьмое место — лучший результат в истории московского клуба. А дальше возникли серьёзные проблемы с финансированием. Команду покинули Бесков и Гаврилов, а потом и другие футболисты. Российский футбольный союз на фоне финансовых сложностей клуба признал контракты игроков недействительными. Многие футболисты перебрались в другие команды. А стадион команды сильно пострадал в сентябре-октябре 1993-го во время политического конфликта. Газон, вспаханный гусеницами танков, пришёл в ужасное состояние. На нём не то что играть, тренироваться было невозможно. Помимо этого, была разграблена каптёрка с вещами, мячами и видеоаппаратурой.

В 1993 году «Асмарал» вылетел из Высшей лиги и больше туда не возвращался. Спустя шесть лет клуб прекратил существование, а ещё через четыре года его официально признали банкротом. Судьба предпринимателя Аль-Халиди сложилась трагично. В 2004 году он отправился в Багдад на заключение делового контракта со спонсорами и перестал выходить на связь. Считается пропавшим без вести, хотя существует версия публичного убийства.