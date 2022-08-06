«Бавария» поступила крайне безрассудно. Команда рискует в буквальном смысле посыпаться

Садио Мане стал самым высокооплачиваемым игроком немецкого клуба. А как же уважение к легендарным Мануэлю Нойеру и Томасу Мюллеру?

Вингер Садио Мане стал самым высокооплачиваемым игроком «Баварии». Новичок немецкого клуба будет зарабатывать € 22 млн в год до уплаты налогов. Следом за Мане в зарплатной ведомости идут следующие футболисты:

Мануэль Нойер – € 21 млн в год;

Томас Мюллер – € 20,5 млн;

Кингсли Коман и Лерой Зане – по € 20 млн;

Йозуа Киммих – € 19,5 млн;

Серж Гнабри – € 19 млн;

Леон Горецка – € 17 млн;

Маттейс де Лигт, Лукас Эрнандес, Дайо Упамекано – по € 16 млн;

Марсель Забитцер и Альфонсо Дэвис – по € 9 млн;

Нуссайр Мазрауи, Райан Гравенберх и Бенжамен Павар – по € 8 млн;

Джамал Мусиала, Танги Ньянзу и Эрик-Максим Шупо-Мотинг – по € 5 млн;

Матис Тель и Буна Сарр – по € 4 млн;

Пауль Ваннер и Йосип Станишич – по € 2 млн;

Габриэль Видович – € 1 млн.

Какие выводы можно сделать из списка, опубликованного журналистом Bild Кристианом Фальком? Сразу бросается в глаза размер платёжки «Баварии». 11 игроков получают € 10+ млн. Это не проблема и вполне нормально для современного футбольного топ-клуба. Однако есть несколько настораживающих моментов.

Мане с ходу выдали самую высокую зарплату в команде. Достаточно безрассудный поступок

Садио Мане этим летом перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн плюс возможные бонусы (€ 9 млн). Он подписал контракт до лета 2025 года. Сенегалец играл за английский клуб с 2016-го. Выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов и титул в АПЛ. В минувшем сезоне 30-летний футболист провёл 50 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил 23 гола.

Садио Мане Фото: Johannes Simon/Getty Images

«Бавария» не переплатила за Мане. Команда Юлиана Нагельсмана получила в своё распоряжении элитного атакующего исполнителя. В Мюнхене он призван заменить ушедшего в «Барселону» форварда Роберта Левандовского.

Мане входит в топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по всем последним рейтингам СМИ. Сильно уступает нападающему «Реала» Кариму Бензема, но опережает того же Левандовского. Вряд ли можно говорить о том, что «Бавария» стала слабее в атаке. Садио на три года моложе Роберта. Сенегалец не является классической девяткой, однако в современном футболе это не проблема. Нагельсман планирует отказаться от игроков подобного типа.

Проблема с Мане заключается не в соответствии «Баварии», а в выданной игроку зарплате. В «Ливерпуле» Садио получал € 12 млн. Больше ему предложить не могли. Команда Юргена Клоппа решила вложиться в продление Мохамеда Салаха, а Мане перебрался в Мюнхен, где его щедро одарили деньгами.

Оклад Мане увеличился сразу на € 10 млн или почти в два раза. Большая удача для уже немолодого игрока. А вот с точки зрения команды поступок опрометчивый.

Легенды «Баварии» Мануэль Нойер и Томас Мюллер задвинуты. Это может сказаться на настроении в коллективе

Примечательно, что Мане будет получать на € 1-1,5 млн больше живых символов «Баварии» — вратаря Мануэля Нойера и хавбека Томаса Мюллера. Создаётся впечатление, будто бы Садио настоял, чтобы его сделали самым высокооплачиваемым игроком команды. Хотя ему и так существенно повысили жалование по сравнению с периодом в «Ливерпуле».

Вряд ли игрок выдвигал мюнхенцам ультимативные условия. Скорее это было согласованное решение фронт-офиса в лице генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича.

36-летний Нойер и 32-летний Мюллер уже миновали пик карьеры и могут быть причислены к ветеранам. Однако с ними связаны все значимые успехи «Баварии» последнего десятилетия, в том числе две победы в Лиге чемпионов (2013, 2020).

Томас Мюллер и Мануэль Нойер Фото: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Одна из главных проблем «Баварии» — отсутствие конкуренции в Бундеслиге. Команда выиграла внутренний чемпионат 10 раз подряд. Это играет с немцами злую шутку в Лиге чемпионов. «Бавария» часто вылетает из-за чрезмерной расслабленности и нехватки концентрации в решающий момент значимых матчей плей-офф. Просто потому, что в Бундеслиге соперники не могут навязать мюнхенцам достойное сопротивление на регулярной основе.

При этом трудовая этика в «Баварии» всегда была на высоком уровне. В том числе из-за достаточно справедливой зарплатной иерархии. Сейчас она нарушена. Решение сделать Мане самым высокооплачиваемым игроком команды – реальный риск нарушения командной химии.

Нойер и Мюллер – большие профессионалы, верно преданные «Баварии». Они не будут специально разлагать атмосферу в коллективе из-за того, что Мане получает больше. Однако на подсознательном уровне могут затаить определённую обиду и снизить к себе требования. На мотивации остальных игроков это точно не скажется положительно, а скорее наоборот. Авторитет Мануэля и Томаса в «Баварии» не меньше, чем у главного тренера Нагельсмана.

Командный дух действительно может посыпаться. Это не будет заметно в Бундеслиге, которую «Бавария» должна в очередной раз без проблем выиграть. Проблема рискует проявиться в самых ответственных матчах плей-офф Лиги чемпионов. Что мешало выдать Мане € 20 млн, чтобы он оставался позади заслуженных ветеранов Нойера и Мюллера? Садио точно не обеднел бы.

Что ещё смущает в платёжке «Баварии»

Защитник Маттейс де Лигт – самое дорогое приобретение «Баварии» в межсезонье. Его купили у «Ювентуса» за € 67 + 10 млн, он подписал контракт до 2027 года. Удивительно видеть, что де Лигт не входит даже в топ-8 самых высокооплачиваемых игроков команды.

Маттейс де Лигт Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В «Ювентусе» Маттейс получал € 9-10 млн чистыми. «Бавария» увеличила его жалование, так что на личном уровне игрок должен быть доволен. Но всё равно остаётся вопрос по справедливости зарплатной иерархии в команде. Де Лигт – потенциально самый важный игрок в обороне «Баварии» и топ-5 по значимости в целом. Уж точно более звёздная опция, чем получающий аналогичный оклад коллега по амплуа Упамекано. Пожалуй, объективно Маттейс должен зарабатывать не меньше Горецки, Гнабри, Киммиха, а может, даже Комана и Зане.

С другой стороны, де Лигту ещё нужно доказать свою состоятельность после невнятного прошлого сезона в «Ювентусе» Ситуация с голландцем не такая критическая, как в случае Мане, Нойера и Мюллера. Платёжка «Баварии» даёт определённый повод для беспокойства с прицелом именно на решающую стадию Лиги чемпионов. Наряду с отсутствием конкуренции в Бундеслиге это может оказать пагубное влияние на выступление команды Нагельсмана в следующем сезоне главного еврокубкового турнира.